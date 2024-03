Un joli bon de réduction sur le graveur laser Mecpow X5 Pro + un plateau de travail en nid d’abeille offert

Vous aimez créer de vos propres mains des objets divers et variés, en les personnalisant selon votre créativité, ou les goûts de ceux qui les recevront ? Ou alors, vous souhaitez vous lancer en autoentreprise dans la création artisanal et proposer des objets en bois ou en résine gravés ? Cela tombe plutôt bien, car Geekmaxi lance deux nouveaux graveurs lasers, qui pourront répondre à tous vos besoins et à votre esprit créatif. Faciles à utiliser, mais de haute performance, les graveurs lasers Mecpow X5 (22 W) et Mecpow X5 Pro (33 W) viennent d’arriver sur le marché. Nous vous proposons de les découvrir et de profiter d’un code promotion de 30 € ainsi que d’une table de travail en nid d’abeille, en cadeau pour toute commande. Le prix de vente est de 469,99 € au lieu de 499,99 € sur Geekmaxi grâce au code de réduction : 6SrpnIgX.

Présentation du graveur laser Mecpow X5 22W

Avant d’entrer dans quelques-uns des détails du graveur laser Mecpow X5 22 W, arrêtons-nous sur l’un de ses points ports : l’assistance pneumatique automatique, qui vous permettra de découper ou de graver, que vous soyez amateur ou professionnel d’ailleurs. Tout d’abord, elle dispose d’une puissance laser de 22 W, une prouesse pour cette machine, vendue à un prix raisonnable. Cette puissance lui confère des performances de gravures optimales. Ajoutons quelques autres fonctionnalités, qui augmenteront votre productivité, et la précision extrême de chaque tâche entreprise :

Pour que vous puissiez créer en toute sérénité, le graveur laser Mecpow X5 se dote d’une puissante tête laser qui permet des coupes précises en un seul passage sur divers matériaux épais comme le bois, l’acrylique, et même l’acier inoxydable de 0,08 mm. Pour gagner du temps et obtenir des gravures d’une extrême précision, le graveur laser embarque un point laser minuscule de 0,08 × 0,1 mm et une vitesse de gravure de 28 000 mm/min. C’est donc la « finesse à l’état pur » que cette machine vous propose. De plus, grâce une large zone de gravure, 50 % plus grande que les modèles standards, la machine graveur laser permet de créer de grandes pièces.

Son point fort est l’assistance aérienne automatique, une fonctionnalité contrôlée via le logiciel qui préserve la qualité de l’opération tout en dispersant les fumées, et en éliminant les débris. Facile à utiliser, le X5 propose une mise au point intuitive et sécurisée grâce à sa barre de réglage. Son système de protection multiple inclut un capteur de flamme, un bouton d’arrêt d’urgence, une alarme d’inclinaison, un verrou de sécurité, et une protection oculaire. De plus, elle n’aura pas besoin d’être branchée à un ordinateur pour fonctionner puisqu’elle est pilotable hors ligne, une fonctionnalité qui ouvre d’autres opportunités, comme la création de bijoux ou d’objets de décoration intérieure.

Toutes les caractéristiques techniques du graveur laser Mecpow X5 22 W

Matériau du cadre : alliage d’aluminium

Puissance nominale : 144 W

Zone de gravure : 600 × 600 mm

Vitesse de gravure : 28 000 mm/min

Précision de gravure : 0,08 × 0,1 mm

Alarme d’inclinaison : ± 50°

Prise en charge du logiciel : MKSLaser APP / LaserGRBL / LightBurn

Prise en charge du système : Windows / Mac / Linux

Prise en charge des formats de fichiers : JPEG, BMP, GIF, PLT, PNG, Matériaux DXF

Pour la gravure laser : bois, acrylique, Chine, tissu, bambou, panneau en plastique, cuir, fruits, pain, etc.

Puissance du laser : 22 W

Vitesse de l’air pour la pompe à air : 25 L/min

Chargeur : AC 220 V 2 A (entrée), 24 V. 6A (Sortie)

Caractéristiques Pompe à air : oui

Prise en charge du fonctionnement hors ligne : oui

Tête laser de protection des yeux : oui

Alarme : oui

Arrêt d’urgence : oui

Bouton de réinitialisation : oui

Verrouillage de sécurité : oui

Capteur de flamme : oui

Fins de course : oui

Poids du produit : 7,5 kg

Le graveur laser Mecpow X5 22 W bénéficie actuellement d’une réduction de 30 € grâce au code de réduction : 6SrpnIgX. Le prix de vente est donc de 469,99 € au lieu de 499,99 € sur Geekmaxi. De plus, une table de travail en nid d’abeille vous est offerte pour son lancement.

Présentation du graveur laser Mecpow X5 Pro 33 W

Avec ce second modèle, toujours destiné aux amateurs comme aux professionnels, nous montons d’un cran quant à ses capacités. En effet, cette fois, le graveur laser X5 Pro s’équipe d’une puissance laser exceptionnelle de 33 W. Autant vous dire que très peu de matériaux que ce soit en termes de gravures ou de découpés, lui résisteront. Cette puissance est combinée avec un point laser minuscule de 0,08 × 0,1 mm. Ces caractéristiques lui confèrent une vitesse de gravure exceptionnelle de 28 000 mm/min. Les professionnels seront surpris de ces étonnantes capacités pour un prix aussi accessible. Quant aux amateurs, elle sera capable de combler les plus créatifs des esprits qui l’utilisent. Son assistance aérienne automatique, contrôlée par une pompe à air, élimine efficacement la fumée et les débris, garantissant une qualité irréprochable avec un flux d’air puissant jusqu’à 25 litres par minute.

La barre de réglage de la mise au point simplifie les ajustements, idéale pour les débutants, tandis que le système de sécurité complet comprend un capteur de flamme, une alarme d’inclinaison, un écran de protection oculaire, un arrêt d’urgence et un verrou de sécurité. Compatible avec les logiciels MKSLaser, LaserGRBL et LightBurn, le Mecpow X5 Pro répond aux besoins de projets variés tels que des bijoux personnalisés, de la décoration intérieure et des objets artisanaux uniques, libérant ainsi une créativité infinie.

Au-delà de sa capacité à couper sans effort des matériaux épais, il procure une surface de gravure 50 % plus grande, une assistance aérienne automatique pour des créations parfaites et des interrupteurs de fin de course prévenant tout dépassement des limites de sécurité, assurant une durée de vie prolongée.

Toutes les caractéristiques techniques du graveur laser Mecpow X5 Pro 33 W

Matériau du cadre : Alliage d’aluminium

Puissance nominale : 192 W

Zone de gravure : 600 × 600 mm

Vitesse de gravure : 28000 XNUMX mm/min

Précision de gravure : 0.08 × 0,1 mm

Alarme d’inclinaison : ±50°

Support logiciel : application MKSLaser/LaserGRBL/LightBurn

Prise en charge du système : Windows/Mac/Linux

Prise en charge des formats de fichiers : JPEG, BMP, GIF, PLT, PNG, DXF

Matériaux pour la gravure au laser : bois, acrylique, porcelaine, tissu, bambou, panneau en plastique, cuir, fruits, pain, etc.

Laser Power : 33W

Vitesse de l’air pour la pompe à air : 25 L/min

Chargeur : AC 220 V 2 A (entrée), 24 V 8 A (sortie).

Caractéristiques Pompe à air : oui

Opérations hors ligne : oui

Tête laser de protection des yeux : oui

Alarme : oui

Arrêt d’urgence : oui

Bouton de réinitialisation : oui

Verrouillage de sécurité : oui

Capteur de flamme : oui

Interrupteurs de fin de course : oui

Poids du produit : 7,5 kg

Le graveur laser Mecpow X5 Pro 22 W actuellement d’une réduction de 30 € grâce au code de réduction : 6SrpnIgX. Le prix de vente est donc de 769,99 € au lieu de 799,99 € sur Geekmaxi. De plus, une table de travail en nid d’abeille vous est offerte pour son lancement.