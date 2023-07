Une double promotion exclusive sur les panneaux solaires Beem (420 et 840 W), à installer en 1 heure

Nous sommes nombreux à souhaiter faire des économies sur nos factures d’énergie. Et, nous désirons aussi réduire notre dépendance aux énergies fossiles, qui, on le sait, restent polluantes. Pour ce faire, nous aimerions tous passer à l’énergie solaire, mais plusieurs facteurs nous en empêchent : le prix, la difficulté d’installation, les autorisations à obtenir, les travaux à engager, etc. L’entreprise Beem Energy, fondée du côté de Nantes, en 2019, entend bien démocratiser les panneaux solaires, en proposant des kits Plug and Play, faciles à installer. Lever les freins qui nous empêchent de passer à l’autoconsommation, voilà la mission de Beem Energy. Ce fut d’ailleurs la première entreprise à proposer ses kits solaires chez Boulanger, Leroy Merlin ou en ligne sur le site de l’enseigne, Beem Energy. Découvrez comment vous allez pouvoir économiser 250 € par an sur votre facture d’électricité. C’est parti.

Les kits solaires Beem Energy qu’est-ce que c’est ?

Le kit Beem Energy est conçu pour fonctionner comme un panneau solaire conventionnel. Les cellules photovoltaïques présentes à sa surface captent l’énergie solaire contenue dans le rayonnement solaire et la convertissent en courant alternatif. Pour rendre cette énergie utilisable par vos équipements et votre logement, un onduleur solaire transforme le courant continu en courant alternatif. Ce module photovoltaïque proposé par Beem est un panneau solaire à installer sur le mur, en toiture ou au sol de votre habitation, offrant ainsi un rendement optimal en évitant les zones d’ombre importantes. Pour mettre en fonctionnement votre panneau solaire Beem Energy, il vous suffit de l’installer et de le brancher à une prise d’électricité, vous permettant par conséquent, de produire votre propre électricité verte. Vous l’aurez compris, la simplicité d’installation et d’utilisation, sont les atouts majeurs de cette solution photovoltaïque.

Comment réaliser une économie de 250 € par an ?

Tout d’abord, les kits solaires Beem Energy sont pilotées via l’application et reliés à une Beembox, qui vous donnera toutes les indications sur votre consommation et votre production en temps réel. En maîtrisant votre consommation, et à condition que vos panneaux solaires soient parfaitement orientés, vous allez donc réaliser une belle économie. Les deux kits solaires disponibles sont les suivants :

Le kit Beem 420 W constitué de 4 panneaux de 105 watts chacun et vendu 680 € au lieu de 740 € avec le code promotionnel PART-NEOZONE (-30 € par kit) . Il va vous permettre une économie de 6 314 € sur 25 ans grâce à sa production annuelle de 507 kWh, et sera rentabilisé au bout de trois ans.

avec le . Il va vous permettre une économie de 6 314 € sur 25 ans grâce à sa production annuelle de 507 kWh, et sera rentabilisé au bout de trois ans. Le kit Beem 840 W, lui, est constitué de 8 panneaux de 105 watts chacun et se vend 1 360 € au lieu de 1 480 € avec le code promotionnel PART-NEOZONE (-60 €). Il va vous faire réaliser une économie de 9 878 € sur 25 ans, pour une production annuelle de 1 014 kWh, soit une rentabilité au bout de quatre ans.

Pour être certain de ne pas vous tromper, Beem Energy propose un calculateur d’économie. Vous entrez votre code postal, et le site vous conseille sur la meilleure option d’achat, et sur les économies que vous pourrez réaliser. Bien entendu, celles-ci seront différentes si vous habitez Lille, ou si vous vivez à Perpignan !

Comment évaluer ses besoins en électricité ?

Les kits Beem Energy ne disposent pas de batteries de stockage, il faudra donc connaître votre « talon de consommation » afin d’évaluer, au mieux, vos besoins. Ce talon de consommation va vous permettre de choisir le bon nombre de kits en évitant une surproduction. Ainsi, en moyenne, un kit de 420 W se destine à un foyer classique avec des besoins en électricité normaux, et quelques appareils branchés en permanence. Le kit de 820 W, lui, se destine plutôt aux familles nombreuses, ou à celles qui conservent de nombreux appareils branchés en permanence (réfrigérateur, congélateur, consoles de jeux, différents chargeurs, télévisions en veille, etc.). Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site beemenergy.fr.