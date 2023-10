Une promotion sur les « chaînes à neige » composites Michelin pour se mettre en conformité avec la Loi Montagne

Il y a quelques années, une loi appelée Loi Montagne a vu le jour dans certains départements de France. Cette loi a été instaurée à l’hiver 2021 pour une période de transition, visant à renforcer la sécurité des automobilistes sur les routes de montagne. Par définition, ces routes peuvent être verglacées ou enneigées et sont donc dangereuses à emprunter, sans équipements ou avec des équipements inadaptés. Jusqu’au 1ᵉʳ novembre 2023, les forces de l’ordre étaient dans une phase préventive et ne dressaient pas de contravention en cas de non-respect. Toutefois, dès cette année, la tolérance ne sera plus de mise et il faudra absolument être équipé. Découvrez, par exemple, les chaînes à neige Michelin Easy Grip Evolution, actuellement en promotion, pour être en totale conformité avec cette Loi Montagne.

Présentation des chaînes à Neige Easy Grip Evolution

Si nous vous les présentons, c’est évidemment parce qu’elles sont des équipements conformes à la Loi Montagne. Par ailleurs, c’est aussi pratique, car elles s’installent facilement et ne prennent pas de place dans le coffre de la voiture. De plus, il n’est probablement plus nécessaire de vanter la qualité et la robustesse des produits Michelin, fleuron du pneumatique français. Les chaînes à neige haute performance Easy Grip Evolution sont des équipements spéciaux hiver homologués, qui vont offrir une adhérence exceptionnelle sur la neige et le verglas. Leur conception repose sur un chaînage structuré composé de matériaux composites et d’un maillage avec des clips en acier. Grâce à leur système de fermeture extensible, le montage et le démontage sont facilités, assurant une manipulation pratique.

Les chaînes à neige Easy Grip Evolution pour quels types de véhicules ?

Ces chaînes sont particulièrement bien adaptées aux véhicules avec des passages de roue réduits. De plus, leur entretien est simple puisqu’elles peuvent être lavées à la main avec de l’eau claire. Attention cependant, les chaînes à neige sont réservées aux véhicules disposant d’un système de freinage ABS. De plus, avant de passer commande, il faudra vérifier la compatibilité de vos pneus, car les chaînes à neige existent en 19 tailles. Pour ce faire, notamment si vous passez commande sur Amazon, entrez l’immatriculation de votre véhicule et vous disposerez immédiatement du modèle Easy Grip Evolution adapté à vos pneumatiques.

Comment installer des chaînes à neige et sur quels types de pneus ?

Pour l’installation de vos chaînes à neige, vendues par deux, cela va dépendre du mode de traction de votre véhicule. Concrètement, si votre véhicule est une traction avant, il faudra alors les installer sur les deux roues avant. À l’inverse, si votre véhicule possède ses deux roues motrices à l’arrière, donc il faudra les glisser sur les roues arrière ! Une évidence qu’il vaut mieux connaître avant de les installer, au risque qu’elles soient totalement inefficaces. Concernant les types de pneus, les chaînes à neige seront à privilégier, si vous possédez des « pneus été ».

Cependant, elles peuvent parfaitement s’adapter sur des « pneus hiver » ou « quatre saisons », notamment en cas de difficultés extrêmes. Elles seront une sécurité supplémentaire et vous permettront d’avoir une « meilleure accroche » sur le bitume glissant. Anticipez avant l’hiver, les chaînes à neige Easy Grip Evolution Michelin sont au prix de 89,99 € * (modèle EVO7) au lieu de 119,99 €, soit une réduction de 25 % sur Amazon. Vous pouvez aussi les trouver chez Cdiscount à 71,12 €, par exemple.

*Le prix a été relevé le 13 octobre 2023, il est susceptible d’être modifié par les sites vendeurs.