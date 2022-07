Vente Flash : 100$ de réduction sur le graveur laser Ortur Laser Master 3

Les imprimantes 3D se popularisent de plus en plus, mais elles ne sont pas les seules dans ce cas… Un autre produit se rend plus accessible aux particuliers, et notamment à ceux qui aiment créer grâce à la gravure laser… Même s’ils se démocratisent et si leurs prix baissent de plus en plus, ils restent assez difficiles à maîtriser pour le commun des mortels mais ce n’est pas le cas avec l’Ortur Laser Master 3. Ce graveur polyvalent est abordable au niveaux prix, et très facile à utiliser, avec une prise en main très rapide… Et la bonne nouvelle c’est que le site Madethebest casse justement les prix sur ce modèle précis… On vous laisse découvrir ses fonctionnalités, et sa facilité de prise en main. C’est parti !

Ortur Laser Master 3 c’est quoi ?

Ce graveur laser polyvalent se destine aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels… La marque Ortur, fondée en 2018 est l’un des leaders du marché des graveurs lasers « grand public » … Avec cette troisième version, plus perfectionnée et surtout plus facile à appréhender, Ortur s’inscrit comme une valeur sûre de ce marché croissant. En comparaison avec la version précédentes, l’Ortur Master 3 améliore sa vitesse d’exécution avec 20 000 mm/ minutes, ce qui est un véritable atout par rapport à son prix, puisque les modèles similaires tournent normalement à environ 10 000 mm/minute. Pour parvenir à cette petite prouesse technologique, Ortur a choisi d’abaisser le centre de gravité de ses pièces amovibles et de réduire les vibrations. La pelle s’équipe quant à elle d’un laser de 235 grammes seulement, d’où la vitesse de gravure considérablement augmentée. A titre d’exemple, la gravure d’une image de 10 x 10 cm prendra 10 minutes, contre 20 sur un autre modèle.

Une précision hors norme

L’Ortur Laser Master 3 se perfectionne également en matière de découpe des matériaux… Il peut en effet couper de l’acrylique sur 30 mm ou du bois sur 20 mm mais encore faut-il qu’il réalise des découpes minutieuses. Et cette précision, le nouveau Laser Master 3 peut s’en targuer. Ortur a donc développé une structure et des mécanismes mobiles pour atteindre une infinie précision de 0.1 mm, grâce à cela les moindres détails de votre création seront mis en valeur. Concernant l’intensité du laser, celui qui permet une précision des couleurs, Ortur a aussi travaillé sur cet aspect en proposant une machine capable de graver en 256 niveaux de gris différents… Un chiffre assez impressionnant pour un graveur laser de ce prix.

Pourquoi un laser si performant pour un si bas prix ?

Ortur a pour objectif de rendre la gravure accessible au plus grand nombre. C’est la raison pour laquelle le graveur Laser 3 est pilotable sans ordinateur grâce à une application disponible sur smartphone. Bien sûr il conserve la possibilité d’être utilisé via un port USB sur ordinateur, mais offre aussi le contrôle à distance, un avantage considérable lorsque l’on n’a pas forcément la place de poser le laser à côté de l’ordinateur. Pour les novices, Ortur a également ajouté une fonction intéressante ! Grâce à l’intelligence artificielle, il convertit et optimise en quelques minutes l’image pour lancer la gravure…

Et en plus il est sécurisé !

Ces graveurs lasers se destinent normalement aux professionnels ayant été formés à leur utilisation… Ortur a donc renforcé la sécurité sur ses machines grand public. Il faut savoir qu’un graveur laser reste potentiellement dangereux, le constructeur a donc mis en place un bouton d’arrêt d’urgence qui bloquera tout le dispositif immédiatement. De plus, il se dote d’une clé de verrouillage à activer, ce qui évite aux enfants par exemple de se servir de l’appareil sans surveillance

Combien coûte l’Ortur Laser Master 3 ?

Madethebest qui est un site professionnel axé sur les outils de bricolage établit en ce moment divers partenariats avec de nombreuses marques d'imprimantes 3D, graveurs lasers dont Ortur. Madethebest vous propose la livraison gratuite en France et des prix forts intéressants.

