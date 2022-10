Vente Flash : AliExpress casse les prix sur l’Aspirateur balai sans fil Redroad V17

Votre aspirateur sans fil vient de vous lâcher et vous ne savez pas par quel modèle le remplacer… Il existe pléthore de modèles et ce n’est pas toujours simple de s’y retrouver… Nous avons peut-être un super plan à vous proposer mais ce bon plan ne sera qu’éphémère… En effet, du 4 au 6 octobre uniquement l’aspirateur Redroad V17 est à 190€ sur Aliexpress… Mais il ne restera pas à ce prix un jour de plus, c’est donc le moment de le découvrir juste après, avant de passer commande… Et vous allez voir que pour ce prix, il n’a rien à envier à ses concurrents beaucoup plus chers !

Le RedRoad V17 c’est quoi ?

Ce modèle est un nouvel aspirateur sans fil, à main, qui innove dans plusieurs catégories… Tout d’abord il se dote d’une double brosse à rouleaux omnidirectionnelle ainsi que d’un double filtre HEPA que l’on peut remplacer facilement… Il innove aussi en matière de fonctionnalité et de silence, un point important quand on a l’habitude des aspirateurs bruyants.

Un nettoyage surpuissant…

Comme nous vous l’avons dit en préambule, il se dote d’une brosse à double rouleau omnidirectionnelle motorisée, couplée à une aspiration surpuissante. Les deux brosses disposent d’ailleurs de moteurs indépendants afin de nettoyer tous vos sols en profondeur. Sur cette brosse, vous aurez le choix entre deux brosses pour les sols durs, et deux brosses pour les tapis…. Mais vous pourrez aussi associer deux brosses différentes si vous possédez un tapis dans votre salle à manger par exemple. Ces doubles brosses se manœuvrent facilement et permettent d’accéder aux moindres recoins de la maison puisqu’elles peuvent pivoter à 360°.

Un nettoyage sans pollution et sans bruit…

Les aspirateurs actuels disposent quasiment tous de filtres HEPA qui vont emprisonner les microbes et bactéries pour assainir l’air de la pièce… Avec le Redroad V17, ce sont deux filtres HEPA qui vous aideront à mieux respirer… Un filtre HEPA H12 protège le moteur à l’entrée de l’air et un filtre HEPA H13 filtre l’air sortant, dépourvu de particules polluantes. Selon le constructeur, les filtres de cet aspirateur sont capables de filtrer 99,97 % des particules fines à l’échelle de 0,1 micron. Cela comprend évidemment les moisissures, le pollen, les acariens, les squames etc. Contre le bruit, il se dote d’un système Mandala à 9 niveaux de réduction de bruit qui lui permet de fonctionner à 60 décibels seulement… Normalement vous devriez pouvoir passer l’aspirateur sans réveiller les enfants !

Une aspiration qui décoiffe…

Avec un moteur numérique sans balai maglev de 125 000 tr/min, autant vous dire que rien ne va lui résister, il est actuellement l’un des plus puissants du marché dans sa catégorie… Sa puissance nominale est de 450W, ce qui lui permet une aspiration de 155AW et un vide de 26 500pa. Vous pourrez tranquillement aspirer tous vos sols pendant une heure environ… Son faible poids vous permettra également de vous débarrasser des toiles d’araignées…

Et il est facile à nettoyer !

Avec le RedRoad V17, plus besoin de sac ni d’être expert en vidage d’aspirateur… Il suffit d’appuyer sur un bouton que le réservoir s’ouvre et se vide au-dessus de la poubelle tout de même ! Pour un nettoyage en profondeur, une petite brosse est fournie avec l’aspirateur pour le bac à poussière. Quant aux filtres, il suffira de les passer sous l’eau froide puis de les laisser sécher avant de les réinsérer. Nous vous conseillons d’ailleurs de toujours avoir un jeu de filtre supplémentaire…. Les brosses et rouleaux se nettoient également sous l’eau froide.

Et il est intelligent le RedRoad V17 !

Grâce à son écran couleur OLED, il peut communiquer avec vous en 13 langues différentes. L’écran vous affiche en plus, l’autonomie de votre batterie en temps réel, le moment de remplacer les filtres ou des consommables et vous signale toute erreur de manipulation. Il dispose également et c’est vraiment pratique d’une gâchette sur le panneau qui va bloquer l’aspirateur en marche, cela vous évitera de maintenir une pression sur le bouton. Enfin, il est capable de nettoyer une surface de 200 m² avec une autonomie d’une heure environ en mode éco, ce qui est amplement suffisant. La batterie est amovible et en cas de panne, elle peut être remplacée sans avoir à changer l’aspirateur entier.

Toutes les caractéristiques du Redroad V17

Marque : REDROAD

Type : Aspirateur poussière

Puissance : 500 W

Tension (V) : 100-240 V

Capacité du bac à poussière (L) : 0,6-1 L

Télécommande : Non

Buse d’aspiration spéciale : Brosse d’aspirateur anti-acarien

Type de filtre : HEPA

Poids : 6-10 kg

Sans sac

LCD : Oui

Autonomie : 1 heure

Nombre de buses : 4-5 buses

Sans fil

Type De batterie : Li-ion

Brosse turbo.

Garantie : 2 ans.

l’Aspirateur balai sans fil Redroad V17 est disponible au prix de 190.76€ avec le code EUSD16. Profitez de ce bon plan entre le 4 et le 6 octobre seulement, après il sera trop tard !

Je profite de l’offre sur AliEpress