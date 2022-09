Vente Flash : Geekbuying casse les prix sur deux imprimantes 3D incontournables !

A l’approche des fêtes de fin d’année, vous recherchez peut-être le cadeau idéal, ou original ? Ou alors vous êtes créatifs et avez envie de renouveler votre matériel pour des machines performantes qui vous faciliterait la tâche ? Cela tombe bien, le site Geekbuying.com propose en ce moment deux offres intéressantes sur deux imprimantes 3D de qualité : la 3D Artillery Sidewinder X2 et la 3D Creality Ender-3 S1 Pro. Les qualités de ces deux marques phares de l’impression 3D ne sont plus à démontrer mais nous allons vous aider à choisir entre les deux modèles en promotion. C’est parti !

L’imprimante 3D Artillery Sidewinder X2

La Sidewinder X2 est celle qui vient améliorer le modèle X1 avec de nouvelles fonctionnalités, un espace de construction plus large, le nivellement automatique du lit d’impression, une extrudeuse Titan et une carte mère 32 bits. Des fonctionnements et des développements intelligents qui font de cette imprimante 3D, un must dans son domaine. Elle dispose d’un grand espace de construction (300 x 300 x 400 mm), d’une mise à niveau automatique du lit d’impression, d’une protection de lit chauffante et d’une mise à jour automatique de la carte mère 32 bits. Elle se dote aussi de deux axes Z synchronisés, d’une double vis de commande et d’une courroie synchrone fermée qui assurent une synchronisation parfaite des axes. L’imprimante 3D dispose d’une fonction de reprise de l’impression en cas de coupure de courant ou de manque de filament. Le coupleur unique de l’axe Z évite les problèmes de couche et donne à l’impression une certaine finesse et une meilleure qualité.

Grâce à l’extrudeuse Titan et à l’ensemble de ses buses modulaires, le pilote pas à pas est très silencieux et la buse Volcano permet une extraction rapide du filament, tout en gardant une belle uniformité et une impression 3D de haute précision. Enfin, Artillery a développé une carte mère 32 bits, qui offre une très grande stabilité, une grande puissance de calcul et une belle extensibilité. Cette imprimante 3D est parfaite pour réaliser toutes sortes de pièces telles que des figurines, objets de décoration ajourés, pièces médicales ou accessoires du quotidien (supports, cendriers etc.).

Les spécificités techniques et l’offre Geekbuying

Volume de construction : 300 x 300 x 400 mm

Résolution de la couche : 0,1 mm – 0,35 mm

Diamètre du filament : 1,75 mm

Matériaux pris en charge : PLA, ABS, PLA flexible, bois, PVA, HIPS.

Cadre : extrusion d’aluminium.

Résolution XYZ : 0,05 mm, 0,05 mm, 0,1 mm

Diamètre de la buse : 0,4 mm

Temps de chauffe de la buse : < 3 minutes.

Temps de chauffe de la plaque de construction : 80 °C en moins de 2 minutes.

Son de fonctionnement : < 70 dB.

Consommation électrique : 110 V 700 W max (avec lit chauffant allumé).

Tableau de commande : Ruby 32.

Dimensions du produit : 21,65 x 15,94 x 34,25 pouces (avec porte-bobine).

Vitesse d’impression maximale : 150 mm/s.

Vitesse de déplacement maximale : 250 mm/s.

Température maximale de la plaque de construction : 130 ˚C.

Connectivité : USB, carte TF, clé USB.

L’imprimante 3D Artillery Sidewinder X2 bénéficie d’une belle remise grâce au code NNNARTILLERYX50 et coûte 293€ au lieu de 308,50€.

Je profite de l’offre sur Geekbuying

L’imprimante 3D Creality Ender-3 S1 Pro

La nouvelle imprimante 3D de Creality s’offre une nouvelle buse en laiton capable de supporter jusqu’à 300°C de température d’impression. Elle prend en charge de nombreuses catégories de filaments vous permettant de laisser libre cours à votre imagination débordante. L’imprimante 3D Ender 3 S1 Pro adopte une extrudeuse directe à double engrenage entièrement métallique “Sprite” avec une force d’extrusion très élevée (80N). L’utilisation de filament très flexibles comme les TPU est alors facile et l’extraction se fera tout en douceur. Une autre fonction intéressante sur la S1 Pro est sa fonction de nivellement automatique CR Touch 16 Points. Cela lui permet de détecter et de compenser la hauteur d’impression de différents points sur le lit chaud. La mise à niveau se fait alors très rapidement et raccourcit le temps de débogage avant l’impression. Elle dispose aussi d’une plateforme d’impression en acier à ressort PEI. Cela veut dire que la première couche de votre impression est un revêtement en PEI qui chauffe rapidement et possède une forte adhérence, il en est terminé des pièces qui sont instables… Grâce à cette plateforme, lorsque votre impression est terminée, il suffit de plier doucement l’acier à ressort pour sortir votre pièce imprimée. Enfin, vous avez la possibilité de connecter l’imprimante 3D Creality Ender 3 S1 Pro à une Creality Wi-Fi Box et connecter votre imprimante à l’application Creality Cloud via la Wi-Fi Box. Cela vous permettra de créer de nombreux modèles, de découper à distance, de lancer vos impressions et la surveillance à distance de vos impressions… Une fonction très pratique lorsque l’imprimante se trouve dans une pièce séparée et que vous voulez éviter les allers-retours incessants pour surveiller que tout se passe au mieux. Avec cette imprimante 3D, vous pourrez réaliser de nombreux objets déco, des objets du quotidien, mais également des petits outils ou objets médicaux…

Les spécificités techniques et l’offre Geekbuying

Technologie de modélisation : FDM.

Taille de construction : 220 x 220 x 270 mm

Filament pris en charge : PLA/ABS/Wood TPU/PETG/PA.

Vitesse d’impression maximale : 150 mm/s.

Vitesse d’impression normale : 60-80 mm/s.

Épaisseur de la couche d’impression : 0,05-0,35 mm

Diamètre de la buse : 0,4 mm

Température maximale des buses : 300°C

Précision d’impression : 0,1 mm

Nombre de buses : 1

Diamètre du filament : 1,75 mm

Type d’extrudeuse : Extrudeuse directe “Sprite”

Nivellement automatique du lit : CR

Écran tactile : couleur de 4,3 pouces

Température de chaleur maximale : 110°C

Plate-forme d’impression : tôle d’acier à ressort PC

Carte mère : carte mère silencieuse 32 bits

Reprendre l’impression : prise en charge

Capteur de filament : prise en charge

Méthode d’impression : carte USB /SD de type C

Tension nominale : 100-240 V CA

Puissance nominale : 350 W

Format de fichier pris en charge : STL/OBJ/AMF

Logiciel de découpage : Creality Slicer/Cura/Repetier

Host/Simplify3D

L’imprimante 3D Creality Ender-3 S1 Pro bénéficie d’une belle remise grâce au code NNNDBENDER3S1PROFB et coûte 394.99€.

Je profite de l’offre sur Geekbuying

Article Partenaire