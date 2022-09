Vente Flash : GOGOBEST fracasse les prix sur deux beaux vélos électriques

Les vélos électriques sont devenus en quelques années, des stars de la mobilité douce et sont très nombreux dans les villes comme dans les campagnes… Pratiques, écologiques et économiques, ils permettent de se déplacer sans dépendre des transports en commun, et sans polluer…. GOGOBEST casse les prix sur le BEZIOR M1 et sur le BEZIOR X500, deux vélos électriques performants, homologués en France, qui vous réconcilieront avec le vélo, même si vous n’aurez pas trop d’efforts à fournir pour avancer… Présentation.

Le BEZIOR M1 Men en détail

Le BEZIOR M1 se dote d’un moteur sans balai (48V / 250W) qui fournit la puissance nécessaire pour grimper des pentes allant jusqu’à 35°. Grâce à une conception d’engrenage en étoile, le couple peut être amplifié et la conversion de l’efficacité énergétique améliorée… Ce qui améliore de fait, les performances de vitesse et de montée. La batterie de haute capacité et totalement étanche se compose d’un bloc de batteries au lithium 18650 qui développe 48 V et 12.5 Ah, elle se trouve cachée à l’intérieur du cadre, ce qui la protège totalement de l’eau et de la poussière. Elle permet une autonomie de 80 kilomètres et se recharge complètement en 5 à 6 heures. La batterie étant amovible, elle peut être chargée sur n’importe quelle prise domestique. Sur ce vélo électrique on retrouve un système de changement de vitesse Shimano 7 vitesses importé, une manivelle en alliage d’aluminium personnalisée, une roue d’engrenage 52T, une colocation classique avec 7 niveaux avant et arrière, un positionnement sis, ce qui améliore grandement le confort et augmente le plaisir de conduire.

Ce vélo électrique pliable se dote d’un écran LCD intelligent, une toute nouvelle interface interactive, avec commutateur de vitesse intégré, données du vélo, affichage de la puissance de sortie, réglages, clairs d’un seul coup d’œil IP54 étanche à l’eau et à la poussière, la qualité est fiable. Grâce à son système de suspension sur la fourche avant, les aléas de la route sont absorbés de manière à garder un confort optimal même sur des terrains escarpés. Confort toujours assuré grâce à des pneus de 27,5*2,1 pouces, confortables et stables, adaptés à toutes les routes. Ils disposent en sus de fonctions antidérapantes et anti-vibration pour une plus grande portée… Enfin, la sécurité est assurée par un frein à disque mécanique avec double système à l’avant et à l’arrière…. La dissipation de la chaleur est rapide et la coupure de courant automatique… Un frein de secours est prévu pour freiner tout en douceur, mais en restant parfaitement efficace.

Les caractéristiques techniques du BEZIOR M1 Men et l’offre du moment

Matériau : Alliage d’aluminium.

Taille dépliée : 173 cm x 83 cm x 63 cm

Taille pliée : 149 cm x 22 cm x 78 cm

Roues : 27.5″ x 2.1 de marque CHAOYANG

Poids du produit : 25 kilos

Charge maximale : 120 kilos

Taille maximale du conducteur : 2 mètres

Vitesse maximale : 25 km/h

Pente maximale : 35°

Degré d’étanchéité : IP54

Chargeur : 48V

Capacité de la batterie : 12.5 AH

Tension de charge : 56V

Tension d’entrée : 48V

Puissance nominale du moteur : 250W

Temps de charge : 5-6h

Frein : Frein à disque mécanique

Autonomie : 80 kilomètres

Le BEZIOR M1 Men est à 600€ en ce moment au lieu de 1299€ en suivant ce lien.

Le BEZIOR X500 en détail…

Le BEZIOR X500 se présente comme un vélo électrique pliable de montagne… Et il prouve qu’il est fait pour ça avec un moteur sans balai de 500 W super léger… Grâce à sa conception de l’engrenage en étoile, cela permet d’amplifier le couple et d’améliorer le taux de conversion de l’efficacité énergétique. Il augmente également la plage d’endurance, les performances de vitesse et d’escalade et peut atteindre la vitesse maximale de 25 km/h en assistance électrique qui se coupe dès cette vitesse atteinte. Cette vitesse peut être atteinte sur une pente maximale de 35°. La batterie 18650 au lithium est amovible et se trouve à l’intérieur du cadre mais peut être branché sur n’importe quelle prise de courant domestique. Avec une puissance de 48v / 12.8AH, elle dispose d’une forte puissance et offre une autonomie de 45 kilomètres en mode tout électrique et de 100 kilomètres en mode assistance. Elle se recharge totalement en 6 à 7 heures. Avec son nouvel écran intelligent LCD, vous pourrez disposer du commutateur de vitesse intégré, de l’affichage des données du vélo et du réglage de la puissance de sortie.

Du côté des pneus, vous n’aurez pas à craindre les nids-de-poule ou les routes boueuses car il s’équipe de pneus 26*4.0 pouces avec une largeur allant jusqu’à 10 cm, qui possèdent des fonctions antidérapantes et antivibratoires, et ont une plus longue portée, ce qui demande aussi moins d’effort en pédalage manuel. La fourche de suspension s’équipe d’un double ressort à huile tout comme la suspension arrière qui est à queue souple. Cela améliore la résistance aux chocs et offre d’excellentes performances. La double suspension à ressort à huile et la fourche avant verrouillable sont utilisées pour offrir au conducteur un meilleur confort en cas de collision. Pour les freins, vous pourrez compter sur la technologie DYISLAND power-off avec disque d’huile, double système de freins à disque avant et arrière, disque de frein, la dissipation rapide de la chaleur et le freinage d’urgence. Enfin, pour les vitesses, il s’équipe d’un système de transmission Shimano importé à 27 niveaux, manivelle personnalisée en alliage d’aluminium, plateau à 3 niveaux, combinaison classique de 3 niveaux à l’avant et de 9 niveaux à l’arrière, positionnement sis, 27 vitesses durables qui améliorent considérablement le plaisir de conduire. Et comme il est pliable, il peut être rangé dans le coffre dans la voiture, monter dans un ascenseur et se ranger dans un placard… Pratique non ?

Les caractéristiques techniques du BEZIOR X500 et l’offre du moment

Matériau : Alliage d’aluminium

Taille pliée : 105 cm x 95 cm x 48 cm

Taille dépliée : 198 cm x 110 cm x 100 cm

Roues : 26*4.0 Jantes en alliage

Poids : 27 kg

Charge maximale : 180 kg

Taille maximum du conducteur : entre 165 et 190 cm

Vitesse maximale : 25 km/h

Pente maximale : 35°

Degré d’étanchéité : IP54

Chargeur : 48V 2A

Capacité de la batterie : 12.8AH

Tension de la batterie : 48V

Système de contrôle : Contrôleur vectoriel 48v20a

Puissance nominale du moteur : 500W

Temps de charge : 6-7h

Frein : Zoom BH875 Bac à huile

Autonomie : 100 kilomètres

Le BEZIOR X500 est au prix de 919,99€ au lieu de 1599,99€ en suivant ce lien.

Deux offres à ne manquer sous aucun prétexte pour ces deux vélos électriques qui sont bien sûr homologués en France et éligibles aux différentes aides proposées par les régions et/ou départements.

