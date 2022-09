Vente Flash : le nettoyeur de taches multi-surfaces UWANT B100-E est actuellement en promotion !

Les tapis sont des éléments de décoration qui apportent une touche chaleureuse à un intérieur carrelé, et que permettent de garder les pieds au chaud même quand les températures descendent… Mais posséder des tapis dans la maison, c’est aussi s’ajouter quelques heures de ménage supplémentaire… Bien sûr, un coup d’aspirateur quotidien permet de le garder propre, mais lorsqu’il faut le nettoyer en profondeur, c’est plus compliqué et généralement on utilise une bombe de mousse, pas forcément très efficace… Pour remédier à ce problème et vous faciliter la tâche UWANT propose le nettoyeur de taches multiples UWANT B100-E, en promotion actuellement, il va redonner un coup d’éclat à vos tapis et moquettes et vous faire gagner un temps précieux…

Un nettoyage visible 4 en 1…

Le B100-E d’UWANT permet grâce au remplissage à l’eau courante, une pulvérisation et une aspiration simultanées, ce qui permet un nettoyage précis et en profondeur. A la différence d’un nettoyeur de tapis ou moquette traditionnel où l’on doit pulvériser le liquide de nettoyage, puis frotter le sol, puis le rincer à l’eau et enfin le sécher avec les moyens du bord, ce nettoyeur intègre la pulvérisation d’eau + frottement + pompage + absorption d’eau” en un seul processus simultané, ce qui permet d’éliminer les taches de manière extrêmement forte et facile.

Un nettoyage en profondeur et un séchage rapide…

Grâce à ses deux niveaux de puissance d’aspiration (puissance d’aspiration maximale jusqu’à 12 Kpa), le B100-E d’UWANT ne va pas seulement nettoyer les tâches en surface mais pénétrer dans le tissu afin d’en extraire la saleté au cœur de la tâche. Une fois la tâche nettoyée, il absorbe simultanément l’eau et les saletés remontées du tapis et sèche en même temps et rapidement l’endroit frotté.

Une conception autonettoyante brevetée…

Non seulement vous allez avoir un appareil puissant pour nettoyer vos tapis et moquettes, mais en plus vous n’aurez pas besoin de nettoyer votre nettoyeur… Il dispose en effet d’un nettoyage automatique qui évite les odeurs désagréables causées par les bactéries récoltées dans le tapis ou dans une tâche de nourriture par exemple. Pour enclencher la fonction autonettoyage, il suffit alors d’appuyer sur le bouton autonettoyant et de le maintenir enfoncé pour rincer automatiquement la brosse et l’intérieur de la canalisation avec de l’eau propre, éliminer les taches et éviter le développement des bactéries et des odeurs désagréables.

Quelques autres caractéristiques du B-100E…

Grâce au bouton Wind Up qui se trouve à l’arrière de l’appareil, vous pouvez enrouler très rapidement le cordon d’alimentation de 5 mètres dans l’unité principal : plus de fils qui traînent ou de difficultés pour le ranger… Grâce à ses roulettes universelles, vous êtes libres de vos mouvements sans restriction. Les roulettes universelles inférieures permettent à l’unité principale de se déplacer librement à 360°, et le corps principal peut être traîné librement lors de l’utilisation, ce qui est flexible et pratique. Il dispose d’une grande capacité au niveau des réservoirs d’eau puisque le réservoir d’eau propre peut contenir 1800 ml et celui des eaux usées, 1600 ml, ce qui permet de nettoyer la totalité des sols, sans avoir besoin de le remplir en cours de ménage.

Pour quelles tâches utiliser l’UWANT B-100 E ?

Le nettoyeur de tâches est parfaitement efficace sur un grand nombre de tâches comme :

Sur le canapé en tissu, avec les tâches d’urine et poils d’animaux domestiques.

Sur les tapis avec les tâches d’urine.

Sur les matelas avec les taches de sang ou du pipi au lit des enfants.

Sur les rideaux pour enlever les poussières.

Sur les jouets d’enfants en peluche pour les tâches de chocolat, glace ou confiture.

Sur les sièges et tapis de voitures.

Sur les vêtements tels que doudounes ou autres tissus.

Sur les coussins et oreillers en tissus.

Les caractéristiques techniques du nettoyeur UWANT B100E

Dimensions : 325*270*190 mm.

Poids de l’article : 4,7 kg.

Puissance : 300W (bas de gamme) / 500W (haut de gamme).

Bruit de l’ordinateur central : <70dbA (faible)/≤78dbA (élevé).

Aspiration : 9000Pa (basse)/12000Pa (haute).

Voltage : 220V-240V.

Capacité du réservoir d’eau : 1600ml (sale)/1800ml (propre).

Longueur du cordon d’alimentation : 5m.

Taux de stérilisation : 99,9% (nécessite une solution de nettoyage).

Le Nettoyeur de taches multiples UWANT B100-E est proposé actuellement à 219 $ au lieu de 299 $. La Livraison est directement expédié depuis les entrepôts d’outre-mer depuis un entrepôt local. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter le SAV local de UWANT.

A propos d’UWANT

UWANT est une marque d’appareils ménagers innovants de technologie Internet qui se concentre sur le domaine du nettoyage intelligent et intègre la R&D intelligente. Leur slogan : New Smart Cleaning pour nouveau nettoyage intelligent offre à chaque utilisateur l’occasion de profiter de produits technologiques pour le nettoyage de la maison. UWANT a obtenu un certain nombre de brevets d’invention et a initialement formé une barrière de brevets. A l’avenir, UWANT continuera son travail de recherche et de développement en se concentrant sur le nettoyage intelligent, visant la création d’un mode de vie plus intelligent et plus sain. Le but de l’entreprise étant d’innover constamment et de faire appel à des technologies de nettoyage intelligent plus efficaces, des produits et une excellente qualité de service pour satisfaire les utilisateurs ayant des besoins différents et devenir le gardien de l’environnement de vie domestique sain de chaque famille.

