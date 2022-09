Vente Flash : TOMTOP casse les prix sur deux imprimantes 3D, un graveur laser CNC

Vous avez l’esprit créatif et aimez fabriquer des objets décoratifs ou utiles grâce à l’impression 3D ou la gravure laser ? Si vous n’êtes pas encore équipés d’un matériel performant, c’est peut-être le moment de profiter des offres proposées par le site TOMTOP avec trois produits en promo actuellement… C’est le cas de l’ATOMSTACK S10 Pro CNC, une machine de découpe et de gravure laser de bureau DIY, de l’imprimante 3D de bureau originale Creality 3D Ender-3 V2 Neo FDM et du kit de bricolage pour imprimante 3D TWO TREES BLUER. Trois offres à ne pas manquer ! Noël approche et vous aurez peut-être besoin de fabriquer des cadeaux personnalisés, ou d’offrir un joli cadeau à un artiste en herbe… Quelle qu’en soit la raison, c’est le moment ou jamais de vous faire plaisir en profitant des prix cassés offerts par TOMTOP !

La machine découpe gravure laser ATOMSTACK S10 Pro CNC

Cette machine offre une conception qui permet de protéger les yeux grâce au couvercle de protection en verre filtrant panoramique en filtrant 97 % la lumière ultraviolette, ce qui protège l’utilisateur et les personnes présentes dans la pièce sans porter de lunettes spéciales. Elle est facile à installer et dispose d’une structure solide anodisé en alliage d’aluminium, ce qui rend la machine plus durable et améliore la précision de la gravure. Elle s’assemble en 10 à 20 minutes seulement. Grâce à la technologie améliorée de couplage ponctuel à double compression, la zone de mise au point laser ultra-fine est réduite à 0,08 * 0,06 mm, le laser haute densité peut facilement couper du bois clair de 20 mm, de l’acrylique de 15 mm d’épaisseur et peut graver directement le métal en acier inoxydable miroir, la céramique, le verre et la vitesse de gravure et de coupe est 40% supérieure à celle du modèle ordinaire, ce qui peut être comparable à l’effet de la machine de gravure laser CO₂ 150W. Grâce au laser à mise au point fixe amélioré, il n’est pas nécessaire d’ajuster la mise au point avant la gravure ; la zone focale du nouveau laser ne représente que 1/3 de la zone de spot des autres lasers ordinaires, le nouveau laser combine une gravure de précision et une découpe à haute énergie en même temps. La puissance laser du laser à focale fixe est plus stable que celle du laser zoom. Il possède des lignes d’échelle précises sur l’axe X et l’axe Y pour faciliter la mesure rapide de la longueur. L’intervalle de gravure de grande surface de 410 x 400 mm peut répondre à vos divers besoins de gravure.

Les caractéristiques techniques et l’offre TOMTOP

Elle dispose d'une très large compatibilité avec les logiciels (LaserGRBL, LightBurn), prend en charge les systèmes suivants : Win XP/Win 7/Win 8/XP/Win 10, MAC (LightBurn), et de nombreux formatd de fichier de gravure (NC, BMP, JPG, PNG, DXF etc.). Cela permet de sculpter de nombreux matériaux (bois, bambou, carton, plastique, cuir, carte PCB, oxyde d'aluminium, couche de galvanoplastie non réfléchissante et couche de surface de peinture en métal, acier inoxydable 304 miroir, verre, céramique, toile de coton, ardoise) et de découper du carton, tissu non tissé, planche de bois, acrylique, planche en plastique mince, éponge etc.

L’imprimante 3D Creality 3D Ender-3 V2 Neo FDM

L’imprimante 3D Creality 3D Ender-3 V2 Neo FDM dispose d’une conception stable du corps métallique intégré, facile à installer en 3 étapes. Grâce au confortable volume de construction de 220 x 220 x 250 mm, elle peut imprimer de nombreux modèles comme des objets de décoration, du matériel médical ou architectural etc. Grâce à son extrudeuse puissante et entièrement métallique, elle permet une plus grande force d’extrusion et il est possible d’augmenter la puissance grâce à un bouton rotatif pour faciliter l’insertion et l’expulsion du filament. Cette imprimante dispose d’une carte mère silencieuse auto-développée qui assure toujours un mouvement fluide sous 50 dB, elle peut donc continuer son travail, même lorsque vous dormez. La plateforme et l’interface utilisateur s’adressent à tous les publics, et la rendent facile à utiliser… La plaque de construction magnétique en acier à ressort PC a une bonne adhérence au modèle et permet un retrait rapide de l’impression avec juste une légère courbure. L’expérience utilisateur s’améliore considérablement avec le nouveau système d’opération Ul, ajoutant une fonction de prévisualisation du modèle, ce qui facilite l’observation de la forme finale. Grâce à la CR Touch, le nivellement est efficace et permet d’ajuster automatiquement la hauteur d’impression de la buse… Elle se dote également d’un écran couleur de 4.3 pouces qui permet de gérer l’imprimante, et s’éteindra automatiquement lorsqu’elle n’est pas utilisée pour ne pas consommer d’électricité inutilement. Enfin, grâce au tendeur de bouton, il est possible de régler rapidement l’étanchéité de la courroie, en maintenant de bonnes conditions d’impression.

Les caractéristiques techniques et l’offre TOMTOP

Elle dispose de la technologie de moulage FDM, d'un volume de construction de 220 x 220 x 250 mm pour une taille de machine de 438 x 424 x 472 mm et un poids de 7,8 kg. Elle peut imprimer à une vitesse maximale de 120 mm/s avec une précision d'impression de ± 0,1 mm, et une hauteur de couche située entre 0.1 mm et 0.4 mm. Elle utilise un filament de diamètre 1.75 mm (PLA/PETG/ABS) sur une buse standard de 0.4 mm. La buse offre une température de chauffe maximum de 260°C et de 100°C pour le lit chauffant. La surface de construction se compose d'une plaque de construction magnétique en acier à ressort PC et l'extrudeuse est entièrement métallique. Elle utilise le logiciel de découpe Creality Slicer/ Cura/ Simplefy et peut transmettre les données 3D via Micro USB/carte TF avec des formats de fichier 3D STL/OBJ/AMF.

L’imprimante 3D TWO TREES BLUER

Cette petite imprimante 3D propose une conception de structure en tôle pour une plus grande stabilité. Grâce à son pilote silencieux de subdivision TMC2208 256, elle offre une impression de haute précision, et une réduction du bruit. Elle se dote d’une carte mère MKS ROBIN NANO V1.1, d’un écran tactile couleur de 3,5 pouces, facile à comprendre et à utiliser et d’une interface multilingue (anglais, chinois, français, allemand, russe, coréen, espagnol). Du côté de l’extrudeuse, c’est du haut rendement qui vous attend ainsi qu’un tendeur qui permet d’ajuster l’étanchéité, mais également des ventilateurs doubles turbo qui assurent une bonne dissipation de la chaleur et un bon effet de moulage. Le ressort de nivellement est à nivellement rapide, ce qui le rend très pratique à utiliser. Il permet la détection de filament épuisé, rappelle en temps opportun le manque de filament ou le filament coupé. Et elle dispose d’une reprise d’impression ce qui permet de reprendre là où elle s’était arrêtée en cas de coupure de courant par exemple. Cette imprimante se destine à la création de jouets, de petits objets liés à l’architecture, à la médecine ou à l’éducation et s’avère parfaitement pour créer de petits objets du quotidien.

Les caractéristiques techniques et l’offre TOMTOP

Environnement de travail : 220V 240W.

Matériau de la machine : Tôle.

Nombre de buses : 1 de diamètre 0,4 mm.

Taille d’impression : 235*235*280mm.

Précision d’impression : ±0,1-0,2

Épaisseur de couche de millimètre : 0.1-0.4mm

Vitesse de la machine : 10-300 mm/s.

Vitesse d’impression : 20-200 mm/s.

Température de la tête d’extrusion : 260 ℃ (max.).

Température du lit chaud : 100 ℃ (max.).

Précision de positionnement de l’axe XY : 0,01 mm.

Précision de positionnement de l’axe Z : 0,004 mm.

Matériau d’impression : PLA, ABS, PETG, filament en bois et plus d’un diamètre de 1.75 mm.

Format du logiciel : STL, OBJ, JPG.

Format de fichier d’impression : Gcode.

Logiciel de support : Repetier-Host Cura.

Plate-forme d’impression : Hot Bed.

Système d’exploitation : Windows / MAC.

L'offre du moment propose le produit avec 73% de réduction, au prix de 136.99€, produit envoyé depuis un entrepôt européen sans frais de port.

