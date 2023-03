Vente Flash : une double promotion sur le panneau solaire portable BigBlue (76,47 € au lieu de 100 €)

Fondée en 2007, la société BigBlue est spécialisée dans le développement des solutions de production et de stockage d’énergie propre. Elle s’engage à fournir des produits performants et sûrs aux utilisateurs, dont le panneau solaire portable 28 W. Ce chargeur solaire comprend un ampèremètre numérique, permettant de recharger les appareils en toute sécurité. Il utilise diverses autres technologies innovantes (Smart IC, Sun Power…). Dans cet article, nous vous délivrons plus d’explications sur les principaux atouts de ce produit.

Une solution de production d’énergie dotée de technologies avancées

Ce panneau solaire portatif est doté de deux ports USB qui procurent chacun un courant de 5 V/2,4 A à 5 V/4 A au maximum. Il peut recharger simultanément deux appareils (un Smartphone et une tablette par exemple). Grâce à sa technologie exclusive Smart IC, il assure une détection automatique du courant optimal. Ce qui permet d’effectuer une charge rapide de vos appareils sans risque de les endommager. De plus, ce chargeur portable possède une puce interne capable de reconnaître les types de gadget connectés en vue d’optimiser leur charge. D’ailleurs, il intègre un ampèremètre numérique qui vous permet de surveiller la quantité d’ampères produite. Cela évite les risques de survoltage, de surcharge et de court-circuit. Notons que ce produit est certifié CE, FCC, PEC et Rosh.

Une meilleure conversion d’énergie (jusqu’24 %)

Avec une puissance de 28 W, ce panneau solaire BigBlue peut alimenter en énergie vos petits appareils électriques et électroniques. Ses cellules monocristallines Sun Power garantissent une meilleure conversion de la lumière captée en énergie électrique. En effet, cette solution affiche un rendement énergétique jusqu’à 24 %. Elle est plus performante que les panneaux photovoltaïques traditionnels. C’est d’ailleurs un produit écologique qui profite de l’énergie issue directement du soleil. Notons cependant qu’il n’est pas capable de stocker de l’électricité et il ne peut pas être branché sur une prise murale à la maison.

Un panneau solaire portatif idéal pour les activités extérieures

Ce chargeur portable est votre allié lors de vos longs déplacements ou vos activités en plein air (trekking, pêche, camping, escalade, sortie en bateau, etc.). Il dispose d’une poche avec une fermeture Éclair pour ranger le Smartphone en cours de charge. Une fois plié, il se glisse facilement dans votre sac à dos. Il a des dimensions compactes (28,2 × 16 × 3,4 cm) et un poids léger (671 g). Grâce aux quatre crochets en acier, vous pouvez l’accrocher à votre sac pour pouvoir recharger votre appareil mobile tout en marchant par exemple. Outre cela, ses quatre panneaux solaires pliables sont fixés sur un tissu en polymère PET avec un indice d’étanchéité IPX4. Ils présentent une meilleure résistance aux intempéries et au temps.

Sa compatibilité avec les petits appareils électroniques

Ce panneau solaire portable est compatible avec la plupart des téléphones portables et des iPad, en l’occurrence :

iPhone X / 8 / 8 Plus / 7 / 7 Plus / 6 / 6 Plus / SE /5S.

iPad Air 2 / Mini 3.

Huawei.

Samsung A5 / S6 / S7 / J7 / J5 / J3.

Vous pouvez aussi y brancher d’autres types d’appareils tels que les batteries externes, les GPS et les enceintes Bluetooth. Il est à noter que ce produit bénéficie d’un service après-vente. S’il cesse de fonctionner, vous pouvez contacter l’équipe d’assistance de la société.

Une double promotion

Le panneau solaire profite d’une double promotion. En effet, ce dernier est déjà proposé à 85,96 € au lieu de 100 € soit 14 % de promotion. En cochant le coupon de 15 % juste en dessous, le prix final tombe à 76,47 € soit un total de presque 25 % en moins.