Xiaomi : trois écouteurs audio en fortes promotions actuellement

A l’approche des fêtes de fin d’année, la marque Xiaomi lance trois nouveaux produits qui risquent fort de vous séduire… Comme à son habitude, la marque propose des produits de haute qualité à des prix très accessibles.

Les nouveaux produits sont les Xiaomi Redmi Airdots 3 Bluetooth, des écouteurs sans fil et étanches, la Xiaomi Redmi Watch 2, une montre connectée dont vous ne pourrez plus vous passer, et les Xiaomi Redmi Buds 3 Youth Edition, des écouteurs sans fil destinés aux plus jeunes… Nous sommes convaincus que ces trois nouveaux produits vont en ravir plus d’un. Présentation.

Xiaomi Redmi Airdots 3 Bluetooth

Les écouteurs Xiaomi Redmi AirDots 3 sont de petits écouteurs intra-auriculaires, qui font fureur depuis quelques années. Ils se dotent de la connexion Bluetooth 5.2 et prennent en charge les codecs AAC, SBC, aptX HD et aptX. D’après les données fournies par Xiaomi, ils auraient un temps d’écoute de 30 heures avec la charge du boitier… Ce qui vous laisse le temps de pouvoir les recharger avant une nouvelle utilisation. Le Xiaomi Redmi Airdots 3 Bluetooth est proposé actuellement à 22,99€ au lieu de 38,99€ avec le code de réduction hekka17.

Les caractéristiques techniques des Xiaomi Redmi Airdots 3

Technologie Bluetooth 5.2 avec Qualcomm 3040 chip, c’est la nouvelle technologie de Bluetooth qui permet des connexions beaucoup plus rapides et beaucoup plus stables.

Pour modifier le contrôle des boutons en expérience tactile, les écouteurs se dotent du « Touch Control » qui permet de profiter de multiples fonctions.

Une autre technologie innovante, le « Smart Wear » : vous enlevez les écouteurs de vos oreilles, la musique s’arrête… Vous les remettez, la musique repart ! Parfait pour économiser la batterie !

La batterie longue durée permet d’écouter de la musique ou du son pendant 30 h, soit l’équivalent de 15 films environ.

Ils s’équipent aussi de l’assistant vocal Summon, qui permet de contrôler vocalement votre smartphone.

Xiaomi Redmi Buds 3 Earphones Bluetooth TWS Wireless Noise Canceling

Les Redmi Buds 3 Pro, sont des écouteurs à réduction de bruit compatibles Bluetooth multipoint avec une charge sans fil au prix plus qu’intéressant… Ces écouteurs disposent de la fonction True Wireless qui permet une stabilité de connexion et un confort d’écoute pour moins de 100€ ! Les nouveaux Redmi Buds 3 sont des écouteurs à réduction de bruit compatibles avec le Bluetooth 5.2 parfaits pour écouter de la musique, ou suivre une émission de télé par exemple… Ce modèle se veut très confortable avec des écouteurs intra-auriculaires en silicone qui viennent offrir un confort total à l’utilisateur. Le Xiaomi Redmi Buds 3 Earphones est proposé actuellement à 24,99€ au lieu de 39,99€ avec le code de réduction hekkabd15.

Les caractéristiques techniques du Xiaomi Redmi Buds 3

Une conception ultra légère de l’intra auriculaire qui offre un confort à toute épreuve… Que ce soit pour écouter de la musique tranquillement chez vous, ou en faisant votre footing quotidien. L’écouteur en silicone est conçu pour ne pas glisser de l’oreille.

Les Redmi Buds 3 sont imperméables à l’eau et à la poussière (IP54), vous pourrez donc continuer votre footing même s’il pleut !

Pour les réinitialiser, ils disposent d’une seule touche afin de simplifier l’opération.

La réduction active du bruit est assurée par une large bobine dynamique de 12 mm et d’un double microphone. Ce qui permet de vous isoler des bruits extérieurs lors d’une conversation dans la rue par exemple.

Enfin, côte autonomie, il dispose d’une vingtaine d’heure avec le boîtier de charge, ce qui permet de vous assurer la journée sans avoir à vous soucier de la batterie.

Xiaomi Redmi Buds 3 Youth Edition

Quelques semaines seulement après le lancement des écouteurs Redmi Buds 3, Xiaomi lance une édition jeunesse ! Ces écouteurs s’adressent aux plus jeunes par leur conception qui se veut en « oreilles de chat ». C’est-à-dire qu’ils améliorent le confort pour les plus jeunes sans dégrader la stabilité initiale. Ils prennent également en charge le fonctionnement tactile pour encore plus de confort. Grâce à la technologie Bluetooth 5.2, ils garantissent comme tous les modèles Xiaomi, une stabilité et une connexion parfaites. Les écouteurs permettent une écoute de 18 heures en continu. Ils résistent à l’eau et à la poussière (IP54). Le Xiaomi Redmi Buds 3 Youth Edition est proposé actuellement à 16,99€ au lieu de 35,99€ avec le code de réduction hekka16.

Les caractéristiques techniques des Xiaomi Redmi Buds 3 Youth Edition

Une conception unique en gel de silice souple qui s’adapte parfaitement à la forme de toutes les oreilles. Le gel de silice apporte également une pression réduite sur les oreilles et un confort sans précédent.

Grâce à la technologie True Wireless, il suffit de sortir les écouteurs de la boîte pour qu’un signal vous indique que vous pouvez commencer à écouter de la musique.

Avec la connexion Bluetooth 5.2, vous êtes assuré d’une connexion stable, rapide et sans interférence. Et, grâce à la technologie de réduction de bruit d’appel, vous pourrez entendre facilement une conversation sans les bruits environnants…

Enfin du côté de la batterie, elle dispose d’une autonomie de 5h ou de 18 h avec le boitier de charge. Les écouteurs se branchent sur une prise USB de Type-C.

