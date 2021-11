La cryptomonnaie et les NFTs sont les bienvenus sur Epic Games !

La cryptomonnaie ne cesse de gagner en popularité. On la retrouve aujourd’hui partout, même dans l’univers vidéoludique. Et une célèbre plateforme de jeux PC et en ligne, Epic Games Store, vient d’annoncer qu’elle acceptait les titres qui utilisent les monnaies virtuelles, mais aussi les certificats de propriétés (NFTs).

Une nouvelle qui tombe à point quand on sait que Steam, le rival d’Epic Games, est contre la cryptomonnaie. Steam a même commencé à faire le ménage sur sa plateforme afin de bannir les jeux qui utilisent cette dernière ainsi que les NFTs. On vous dit tout.

Epic Games est pour la cryptomonnaie

C’est dans un tweet posté par Tim Sweeney, le fondateur et président d’Epic Games, que la plateforme a annoncé son soutien aux jeux qui utilisent la cryptomonnaie et les certificats de propriétés. « Epic Games Store accueillera les jeux qui utilisent la technologie blockchain à condition qu’ils respectent les lois pertinentes, divulguent leurs conditions et soient classés par recommandation d’âge […] Bien qu’Epic n’utilise pas de crypto dans nos jeux, nous accueillons favorablement l’innovation dans les domaines de la technologie et de la finance », a solennellement indiqué le tweet qui a été posté le 16 octobre dernier, soit quelques heures après que Steam ait annoncé sa position.

Steam dit non

Toute cette histoire de jeux et cryptomonnaie a été lancée le Samedi 16 octobre, lorsque Valve, le studio derrière Steam, a annoncé que les jeux utilisant la cryptomonnaie et les certificats de propriétés ne sont plus les bienvenus dans sa boutique.

Un tout nouveau point a carrément été ajouté dans les conditions générales d’utilisation de la plateforme: il est ainsi stipulé que « les applications construites sur la technologie de la blockchain qui résulte ou qui autorise les échanges de cryptomonnaies et de NFT » sont désormais prohibés sur le site. Ce dernier n’a d’ailleurs pas perdu de temps pour bannir certains jeux de son catalogue.

Les studios répondent

Parmi les titres qui ne sont désormais plus disponibles sur Steam, on peut citer « Age of Rust », un jeu d’aventure et de réflexion. Ses développeurs se sont également manifestés sur Twitter : « Bien que je respecte leur choix, je crois fondamentalement que les NFT et les jeux blockchain sont l’avenir », a déclaré Chris Loverme, le fondateur du studio derrière Age of Rust.

D’autres développeurs de jeux utilisant la monnaie virtuelle se sont également exprimés sur la nouvelle, déplorant la décision de Steam : « Aujourd’hui, Steam a bloqué tous les jeux construits avec blockchain et NFT de leur magasin. Notre Mavis Hub représente une voie différente – un avenir où les joueurs ont des droits de propriété et une liberté économique. Nous allons gagner. L’avenir du jeu est en jeu », a notamment déclaré le développeur d’Axie Infinity, un jeu qui permet aux joueurs d’acheter des créatures uniques avec la monnaie virtuelle.

Une fois qu’elles sont fortes et entraînées, ils peuvent ensuite les revendre très cher sur le marché (toujours avec de la cryptomonnaie). Pour beaucoup, la monnaie virtuelle représente l’avenir des jeux vidéo. Affaire à suivre donc.