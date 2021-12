Cryptomonnaies : l’application Lydia s’enrichira bientôt d’une fonction trading

Vous connaissez peut-être l’application Lydia, un service de paiement mobile créé en 2011 qui facilite les échanges d’argent entre les personnes. Une alternative aux moyens de paiement traditionnels qui permet de payer par carte, mais avec son smartphone dans de nombreux points de vente…

Il est également possible de recevoir des virements via l’application, et bien entendu de virer de l’argent à une tierce personne. Au fil des années, Lydia s’est enrichie de nombreux services : cagnotte, cartes virtuelles, épargnes rémunérées ou encore prêt rapide…

Mais le 22 novembre dernier, l’entreprise a annoncé que Lydia se doterait d’une nouvelle fonction dès la fin de cette année. Et cette nouveauté est un outil de trading d’actions et de cryptomonnaies à destination des particuliers… Ou quand le monde de la finance, se met à la portée de tous et toutes !

Sur quelles cryptomonnaies pourrez-vous investir ?

Lydia proposera l’outil de trading en partenariat avec la société BitPanda, c’est-à-dire que plus de 200 actifs seront à la disposition des traders en herbe, ou confirmés d’ailleurs. Il sera donc possible d’investir dans des cryptomonnaies telles que les bitcoins ou les éthereums mais également dans des entreprises internationales et des sociétés du CAC 40 français ! Il sera également possible d’investir sur des fonds ETF, et sur les métaux précieux (platine, or, argent).

A qui s’adresse ce nouvel outil ?

C’est peut-être la particularité de ce nouvel outil ! Comme Lydia à ses débuts, cette nouvelle fonctionnalité s’adresse à tout le monde… Une inscription en 5 minutes sur le service pour tous les résidents fiscaux français sans documents supplémentaires à fournir. Il suffira de remplir quelques informations personnelles et d’accepter les conditions générales d’utilisation du nouveau service !

Comment ça marche ?

Toutes les opérations pourront être effectuées 24h/24 et 7j/7, même lorsque les marchés sont clos. Et Lydia s’adressera à tous, même à ceux qui ne pourront investir que de petites sommes… Inutile donc d’être blindé aux as pour trader ! Le montant de départ devrait être d’un euro presque symbolique ! Rappelons que ce n’était même pas le prix d’un bitcoin lors de sa création en 2009 (0.001$ contre 56 832,60$ aujourd’hui). La mise d’un euro est rendue possible par l’achat de fraction d’action… Et les clients pourront directement utiliser l’argent stocké sur leur compte Lydia ou retirer l’argent instantanément.

Le fonctionnement s’annonce donc assez facile pour tous, et le service devrait être accessible depuis la page d’accueil de l’application. En ouvrant l’onglet de trading, le client aura directement accès à un catalogue d’actifs classé par genre : crypto, métaux, ETF ou entreprises. Lydia précise que les listes seront classées par performance sur l’année en cours. Mais peut-être qu’il faudra alors scruter les fins de listes pour espérer une jolie bascule et un petit pactole…

Lorsque l’actif désiré sera sélectionné, il sera possible de connaître l’évolution de sa performance sur le marché international. Les opérations de trading seront incluses dans les opérations mensuelles possibles, soit 20 par mois pour l’offre gratuite… C’est une condition à connaître, puisque cela réduira votre champ d’action pour les autres opérations habituelles. Le service de trading de Lydia devrait être lancé d’ici la fin de cette année 2021. En attendant, il est possible de s’inscrire sur la liste d’attente proposée par Lydia pour être informé du lancement de la nouvelle option de trading.