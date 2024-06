La tique géante, porteuse de nombreuses maladies, repérée dans plusieurs départements de France

Depuis quelques années, nous voyons apparaître ou réapparaître des insectes avec lesquels nous ne cohabitions pas, ou plus. C’est le cas, par exemple, du frelon asiatique, qui est arrivé en France en 2004, caché dans une poterie chinoise. Nous savons combien il a proliféré depuis et connaissons les conséquences sur nos abeilles. C’est aussi le cas pour les punaises de lit, réapparues, il y a seulement quelques années. La cause serait l’intensification des voyages. Cette année, c’est à un autre animal de type arachnide acarien, l’Hyalomma Lusitanicum, autrement appelée tique géante. Et, c’est encore d’Asie, et par ailleurs d’Afrique, que nous vient cette tique géante. Déjà détectée en Suède, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, elle se développe à vitesse grand V. Décryptage.

Comment la reconnaitre la tique géante ?

Les tiques Hyalomma Lusitanicum sont généralement plus grandes que les espèces de tiques que nous connaissons avec une taille de 5 mm avant leur repas. Une fois « gavées » de sang, elles peuvent atteindre une taille d’un centimètre. Contrairement aux tiques classiques, qui sont plutôt opportunistes vis-à-vis de leurs proies, celles-ci sont actives et peuvent parcourir de longues distances pour se nourrir de sang. Pour les reconnaître, les tiques adultes présentent une coloration brun foncé avec des pattes rayées. En France, c’est surtout dans le sud que nous pouvons les rencontrer.

Pourquoi les scientifiques sont-ils inquiets ?

La tique classique, dirons-nous, est un animal vecteur de maladie, comme la plus connue, la maladie de Lyme, ou borréliose de Lyme. Le problème de la tique géante étant qu’elle peut aussi transmettre d’autres maladies graves :

La fièvre de Crimée-Congo (un virus qui peut causer une maladie hémorragique grave chez les humains).

La babésiose (une maladie parasitaire qui affecte principalement les bovins, mais peut aussi toucher les humains).

L’anaplasmose (une maladie bactérienne qui affecte aussi bien les animaux que les humains).

Ces maladies graves sont peu fréquentes en France, mais la présence de ces tiques géantes pourrait en augmenter les cas. Il est donc important de savoir la reconnaître et de signaler sa présence aux autorités, ou sur le site citique.fr. Vous avez aussi la possibilité d’envoyer les tiques trouvées, peu importe l’espèce à l’adresse suivante, la tique étant enfermée dans un sachet ou dans de l’essuie-tout, scotché. CiTIQUE, Tous Chercheurs Nancy, Centre INRAE Grand Est-Nancy, Rue d’Amance, 54280, Champenoux​

Comment retirer une tique de votre peau ou de celle de votre animal domestique ?

Attention, vous ne devez jamais écraser une tique, ou appliquer un produit comme de l’éther, de l’essence, ou de l’alcool dessus. Ces opérations pourraient, en réalité, entrainer des conséquences fâcheuses, comme celle de libérer la bactérie Borellia, vectrice de la maladie de Lyme. Pour la retirer, une seule méthode, la pince tire-tique, seul moyen actuel d’enlever une tique sans risque. Pour l’utiliser, il suffit de glisser le corps de la tique entre les deux crochets, et de la faire tourner sur elle-même. Étourdie, la tique va se décrocher et vous n’aurez plus qu’à tirer doucement, puis la brûler, ou l’enfermer dans un sac.

Attention, les tiques sont assez « vivaces », si votre chien, revient de promenade avec plusieurs tiques, ôtez-lui le plus vite possible, de préférence à l’extérieur. Et, pensez à prévoir un petit contenant pour récupérer les coupables, avant de les anéantir. Avez-vous déjà rencontré ces tiques géantes ? Si oui, dans quelle région de France ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

