Selon l’IEA, le solaire permettrait d’obtenir « l’énergie la moins chère… de l’histoire »

Enfin une bonne nouvelle pour la planète ! L’énergie solaire serait l’énergie la moins chère de toutes les énergies ! L’Agence Internationale de l’énergie (IEA) publiait l’an passé un rapport indiquant le moindre coût de l’énergie solaire par rapport aux autres énergies (gaz, charbon) explique le site cnews.fr.

Mais la bonne nouvelle serait que les énergies solaires seraient finalement encore moins chères que l’IEA ne le prévoyait. En fonction des régions le coût est entre 20 et 50% moins cher que prévu ! L’abandon progressive des énergies fossiles est annoncé, mais on sait désormais que cela coûtera aussi bien moins cher à produire. Et que la Planète n’en pâtira pas !

A titre de comparaison, les tarifs de production d’un megawatt / heure diffèrent beaucoup en fonction de la méthode de production : (source Selectra)

Via l’énergie nucléaire : 1 MWh revient à 49€50 pour les centrales déjà construites.

Via l’énergie thermique au gaz : 1 MWh revient entre 70€ et 100€

Selon l’IEA, le même mégawatt / heure reviendrait à moins de 20€ grâce à l’énergie solaire ! Ce niveau de prix est l’une des sources d’énergies les moins onéreuses que l’on ait pu connaître. Il y a quelques années, ce n’était pas forcément le cas, mais il faut aussi noter que les aides de l’état envers les énergies renouvelables.

Grâce à ce coût de l’énergie solaire, l’IEA prévoit que les énergies fossiles comme le charbon et le gaz ne représenteront plus que 20% du marché en 2030. Soit 80% pour les énergies renouvelables, un chiffre auquel même l’IEA ne s’attendait pas. Alors que les énergies fossiles produisent beaucoup de CO2 et aggravent le réchauffement climatique, c’est une excellente nouvelle pour l’environnement !

Photo de couverture Fly_and_Dive / Shutterstock