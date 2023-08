Campstream : l’invention d’un dispositif pour climatiser ou chauffer une tente avec une voiture électrique

Le Campstream One est une invention de la start-up suédoise éponyme qui a été cofondée par Anders Nilvius, ancien designer chez Thule. Le produit est né d’une volonté de permettre aux campeurs de séjourner confortablement dans leur tente, qu’il fasse chaud ou froid à l’extérieur. Pour l’instant, il s’adresse aux possesseurs des Tesla Model 3 et Y ainsi que des Rivian R1T et R1S. D’autres marques et modèles de voitures devraient néanmoins s’ajouter progressivement à la liste. Mais comment fonctionne ce dispositif qui promet de vous aider à bien vous détendre lors de vos virées camping ?

Facile à installer

Avoir un système de chauffage et de climatisation pour l’intérieur de sa tente est donc désormais possible grâce au Campstream One. L’accessoire se compose d’un tuyau, long environ de trois mètres, destiné à être raccordé à votre voiture électrique. Pour que cela soit possible, la start-up a prévu une unité qu’il convient de placer au niveau de l’une des vitres latérales du véhicule. Cette unité comporte un trou à travers lequel le conduit à section circulaire peut passer. Ce dernier est ensuite relié à l’un des évents de chauffage/climatisation du tableau de bord de la voiture.

Un câble USB-C pour recharger vos appareils mobiles

Pour que le système fonctionne, l’autre extrémité du tuyau doit bien sûr être insérée dans la tente. Il est bon de préciser au passage que le Campstream One convient à toutes les marques et à tous les modèles de tente. Une fois l’installation terminée, il suffit de régler le système de chauffage ou de climatisation du véhicule électrique stationné pour contrôler la température à l’intérieur de l’abri portatif.

Le réglage peut se faire via une application mobile. Cerise sur le gâteau, Campstream a prévu un câble USB-C qui passe à travers le cylindre creux. Celui-ci peut être utilisé pour recharger un Smartphone, une lampe ou tout autre équipement compatible.

En quête de financement sur Kickstater

La start-up propose également un ensemble de manchons réversibles pour le tuyau, argenté (réfléchissant) d’un côté et noir de l’autre. De cette façon, on peut exploiter la lumière du Soleil pour booster les performances du système. Le Campstream One fait actuellement l’objet d’une campagne de financement participatif sur Kickstarter. En cas de réussite de la campagne, c’est-à-dire si l’accessoire atteint la phase de production, les personnes ayant précommandé pourront l’obtenir au prix de 3 940 couronnes suédoises (~338 €). Le cas échéant, il faudrait débourser 499 $ pour se le procurer. Plus d’infos : campstreamgear.com.

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire) ! x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte () !