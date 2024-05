Il partage un tutoriel pour fabriquer facilement un panneau solaire thermodynamique de 500 W par m²

Contrairement aux panneaux photovoltaïques et aux éoliennes, les systèmes solaires thermodynamiques à concentration sont des solutions de production d’électricité verte encore peu connues. En France, une seule centrale d’une puissance de 9 MW est actuellement en service, à savoir celle de Llo. Toutefois, bien que cette technologie soit peu utilisée, elle peut être reproduite plus aisément que le photovoltaïque ou l’éolienne, comme le prouve Sergiy Yurko. Ce Youtubeur a, en effet, réussi à fabriquer un dispositif solaire à concentration (CSP) particulièrement performant, à partir de matériaux pouvant être facilement trouvés dans des magasins de bricolage.

Un dispositif solaire à concentration constitué de matériaux peu coûteux

Les matériaux qui constituent le système solaire thermodynamique à concentration de Sergiy Yurko sont à la fois faciles à trouver dans le commerce et surtout très abordables. Dans la fabrication du cadre de son dispositif, le Youtubeur a opté essentiellement pour du bois. Il a ensuite installé un film réfléchissant, faisant office de miroir. Pour que cet élément puisse réfléchir et orienter efficacement le rayonnement du soleil vers un récepteur, il a installé un treillis en acier lui permettant d’adopter une forme concave. Selon Sergiy, les dépenses engagées dans l’achat des matériaux et des accessoires nécessaires à la fabrication du dispositif sont de 10 à 15 €/m², soit un montant de 10 à 20 fois inférieur au coût d’une installation professionnelle, évalué entre 100 et 300 €/m².

Des performances proches de celles des installations industrielles

Si le système CSP conçu par Youtubeur est peu coûteux, ses performances sont plus ou moins comparables à un dispositif solaire thermodynamique industriel composé de matériaux onéreux. Il peut chauffer un liquide jusqu’à une température de 300 °C et d’après les calculs réalisés par le Youtubeur, sa puissance est d’environ 500 W par mètre carré de miroir. Il faut savoir que les centrales solaires thermodynamiques à concentration ont une puissance comprise entre 500 et 1 000 W/m². Compte tenu de son coût réduit et de ses performances, ce dispositif se présente donc comme une solution intéressante pour produire de l’énergie de façon abordable. Pour information, la chaleur générée par le système CSP de Sergiy Yurko peut être utilisée, entre autres, pour produire de l’électricité et pour chauffer de l’eau ou encore une serre.

Les difficultés lors de la conception

Évidemment, il est beaucoup plus facile et beaucoup moins onéreux de concevoir un système solaire thermodynamique à concentration plutôt qu’un panneau constitué de cellules photovoltaïques. Toutefois, Sergiy a dû faire face à une multitude de difficultés lors de la fabrication de son dispositif. Parmi les problèmes rencontrés par le Youtubeur, on peut citer les plis au niveau du film, qui ont un impact négatif sur l’orientation des rayons du soleil vers le récepteur et la géométrie du cadre. Cette dernière a dû être optimisée afin de réduire significativement la zone dans laquelle les flux de photons convergent et améliorer l’efficacité du système.

Outre les plis et la géométrie du cadre, le vidéaste s’est penché sur la durée de vie du film réfléchissant dans la conception de son dispositif CSP. En effet, contrairement aux miroirs des centrales solaires thermodynamiques à concentration, cet élément peut s’user assez rapidement s’il est exposé de manière prolongée aux éléments et aux rayons solaires. Pour faciliter son remplacement, il a conçu un cadre amovible qui sert de support au film. En cas de dégradation, il suffit de remplacer le film positionné sur le cadre. Plus d’informations : Sergiy Yurko (YouTube). Que pensez-vous de ce tutoriel pour fabriquer un panneau solaire thermodynamique ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .