L’invention de cette étudiante va permettre à plus de 600 millions de personnes sourdes de prendre le volant

Que faut-il faire pour que les sourds puissent enfin conduire ? A cause de cet handicap, les individus souffrant de troubles de l’audition ne peuvent pas se faire délivrer un permis de conduire dans certains pays. Parmi ces derniers, il est possible de citer la Bolivie, Haïti, l’Ukraine, l’Égypte, le Maroc, le Laos ou encore le Paraguay.

Cette restriction toucherait plus de 640 millions de personnes. Pourtant, le droit de conduire est considéré comme un droit fondamental étant donné que pour se rendre au travail ou accéder aux services médicaux, certains d’entre nous en ont besoin. Dans l’espoir de changer la vie de ces millions de gens qui ne peuvent pas se trouver au volant d’une voiture, une étudiante saoudienne a inventé un système pour les aider à conduire.

Un appareil qui convertit les sons en signaux graphiques

Renad Hussain est une étudiante en médecine à l’Université du Roi-Saoud, à Riyad. Lors d’un entretien avec la chaîne saoudienne Al Akhbariya, elle a expliqué pourquoi elle a créé le système tout en donnant un aperçu sur la manière dont celui-ci fonctionne. Selon ses informations, il s’agit d’un appareil qui utilise des capteurs acoustiques. Les sons sont ensuite traduits et transmis au conducteur via un écran. Concrètement, ce dernier affiche des éléments qui permettent à la personne sourde d’identifier les sons environnants.

Un système de couleurs et d’images

Le choix des symboles et éléments graphiques n’est pas anodin. Étant donné que de nombreux sourds ne sont pas alphabétisés, Renad dit avoir ajouté des couleurs et des images au système afin de les alerter plus rapidement. La jeune inventrice espère que sa solution fera évoluer le Code de la route dans les pays qui n’autorisent pas les sourds à conduire. « Cette invention permettra à environ 644 millions de personnes sourdes dans le monde de conduire des voitures et leur donnera la capacité de percevoir les sons à travers le sens de la vue », a-t-elle indiqué, rapporte Gulf News.

Saudi student’s invention gives 644 million deaf people opportunity to drive Publiée par Gulf News sur Lundi 4 janvier 2021

Réduire les inégalités

En plus de ces points positifs, l’invention devrait également faciliter « l’inclusion » des personnes dont l’acuité auditive est diminuée de façon importante ou totale. Il faut savoir que grâce à sa création, la jeune étudiante saoudienne a été désignée par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle comme la meilleure inventrice au monde en 2020. Renad s’est vu aussi attribuer une médaille d’or à l’Exposition internationale des inventions et des innovations en Malaisie en 2019 et a remporté le prix d’or à l’Olympiade internationale de Corée pour la meilleure invention au monde (2020).