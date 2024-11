L’invention de l’UNLV est capable de produire de l’eau potable à partir de l’air du désert

L’eau est une ressource vitale. Malheureusement, sa disponibilité n’est pas la même à travers le monde. Alors que certaines régions en ont suffisamment pour répondre aux besoins humains et agricoles, d’autres sont frappées par des sécheresses qui peuvent durer des mois. Les scientifiques s’efforcent de résoudre ce problème en concevant des générateurs d’eau atmosphérique de plus en plus performants. C’est le cas notamment d’une équipe de l’Université du Nevada à Las Vegas, aux États unis, qui a mis au point un appareil révolutionnaire conçu pour produire de l’eau à partir de l’air ambiant.

Adapté aux endroits arides

Avant d’entrer dans le vif du sujet, sachez qu’un article consacré à cette percée a été publié il y a quelques jours dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). La recherche a été dirigée par H. Jeremy Cho. Selon les universitaires, leur appareil diffère des solutions concurrentes par son efficacité qui promet d’être plus élevée et par sa conception biomimétique. Contrairement aux générateurs d’eau atmosphérique existants, qui ont du mal à prouver leur efficacité dans les environnements arides avec un taux d’humidité inférieur à 30 %, ce nouveau dispositif se distingue. Il est conçu pour produire rapidement une quantité suffisante d’eau douce, même dans les climats extrêmement désertiques.

Une idée inspirée par la nature

Selon les chercheurs, leur appareil peut produire suffisamment d’eau à partir de l’air ambiant même dans des environnements exposés à des taux d’humidité aussi bas que 10 %. Pour ce faire, il capte directement l’eau à travers une solution saline liquide. Cette dernière est d’ailleurs nécessaire pour transformer ultérieurement l’eau accumulée en eau potable. L’approche adoptée par les scientifiques de l’UNLV s’annonce également intéressante dans la mesure où elle se base sur la nature.

Le système mis au point comporte une membrane hydrogel dont le fonctionnement est inspiré par les grenouilles arboricoles et certaines espèces de plantes aériennes. « Il y a tellement de choses intéressantes qui se passent dans la nature, il suffit de regarder autour de soi, d’apprendre et de s’inspirer », a déclaré H. Jeremy Cho.

Bientôt sur le marché ?

Ce qui rend également ce projet passionnant, c’est le fait que les processus d’extraction de l’eau et de conversion en eau potable peuvent être alimentés par l’énergie solaire. Un concept qui s’annonce donc prometteur pour les régions désertiques où l’ensoleillement est favorable presque pendant toute l’année. Cette capacité à fonctionner avec l’énergie solaire devrait par ailleurs réduire le coût de la production d’eau.

Fait intéressant, le groupe de recherche de l'UNLV travaille déjà en étroite collaboration avec la start-up WAVR Technologies en vue de commercialiser la technologie. Plus d'informations : pnas.org.