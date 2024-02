L’invention d’un nouveau type d’électrode plus fiable et moins chère pour les piles à combustible à hydrogène

Le coût élevé des piles à combustible à hydrogène est l’un des facteurs qui freinent l’adoption de cette énergie pour alimenter nos moyens de transport. Pour vous donner un ordre d’idée, ces dispositifs coûtent environ 80 000 dollars américains l’unité, alors que le prix d’un moteur à combustion n’est que de quelques milliers de dollars. Pour l’heure, à cause de cette différence majeure, les voitures à hydrogène sont loin d’être compétitives. À cela s’ajoute le fait que les piles à combustible ont une durée de vie d’environ 20 000 heures, retardant le déploiement de la technologie de l’hydrogène dans les secteurs aérien, maritime et ferroviaire.

Améliorer la conception des piles à combustible à H2

C’est justement pour toutes ces raisons que la jeune entreprise française Nawa a développé un procédé qui pourrait rendre ces générateurs énergétiques plus efficaces et moins chers à produire. En effet, les modèles actuels disposent d’une fine couche de platine au niveau de leur électrode. Ce métal est malheureusement rare, et donc onéreux. De plus, la conception actuelle nécessite l’utilisation d’une encre constituée de carbone qui favorise la corrosion avec le temps, réduisant ainsi l’efficacité des piles à combustible à hydrogène. Avec sa nouvelle technologie baptisée NAWATrode-FC, Nawa affirme être sur le point de changer la donne.

Des électrodes en forme de rouleau

Contrairement à d’autres groupes qui misent sur de nouvelles conceptions de catalyseurs afin de contourner les problèmes mentionnés ci-dessus, la jeune entreprise française a préféré adopter une approche novatrice qui consiste à structurer le carbone et le platine à l’échelle nanométrique. Ce procédé de fabrication exclusif améliore significativement l’activité catalytique du platine et réduit la quantité de platine nécessaire.

Cette conception a permis à Nawa de créer des électrodes ultra-efficaces en forme de rouleau. Une percée qui ouvre la voie à la fabrication de piles à combustible à hydrogène plus compactes et moins chères. « Fini les mélanges d’encres carbone/platine et leur enduction longue et délicate, NAWATrode-FC est la première électrode au monde à être livrée sous forme de rouleau, le transfert direct de l’électrode sur membrane devient possible », indique l’entreprise sur son site web.

Une commercialisation dès 2026

Selon la jeune entreprise française, qui est désormais sous l’égide du fonds d’investissement Kouros, l’électrode NAWATrode-FC est 20 % plus efficace que les électrodes conventionnelles. La combinaison nanocarbone 3D et nanoplatine est également censée augmenter la durée de vie des piles à combustible à hydrogène bénéficiant de leur technologie. Cette solution innovante devrait arriver sur le marché à l’horizon 2026. D’ici là, divers tests seront menés. Plus d’infos : nawatechnologies.com. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .