Panasonic dévoile un générateur à hydrogène pur de 10 kW pour l’électricité et le chauffage

Dans un monde en quête de solutions durables et efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les entreprises font preuve d’innovation afin de contribuer à l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone en 2050. Panasonic est un acteur incontournable dans le domaine de l’énergie et la société produit une grande variété de batteries pour faciliter la transition énergétique à l’échelle mondiale. Rappelons qu’elle fabrique aussi des cellules destinées aux voitures électriques Tesla. Pour consolider son engagement en faveur de l’environnement, le géant nippon, à travers sa filiale Electric Works Company, travaille actuellement sur un générateur à pile à combustible à hydrogène pur. Un projet qui témoigne de l’intérêt croissant autour de l’hydrogène vert en tant que vecteur d’énergie.

Deux fois plus puissant

Le PH3, la dernière version du générateur à pile à combustible à hydrogène pur H2 KIBOU de Panasonic, a une capacité maximale de 10 kW. Il faut savoir qu’il ne s’agit pas du premier produit du genre à avoir été développé par la firme. En 2021, le groupe japonais a lancé le PH1, deux fois moins puissant avec une puissance de 5 kW et une sortie monophasée à trois fils. Le nouveau produit, dont le lancement aura lieu avant fin 2024, a été conçu pour générer du courant continu, lequel pourra être transformé en courant alternatif au moyen d’un convertisseur de tension. À ce sujet, la tension de sortie sera de 380 à 495 V.

Plusieurs marchés seront servis

Contrairement au modèle précédent qui était destiné au marché japonais, le PH3 sera commercialisé à l’étranger. Parmi les marchés cibles figurent l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse, la France, l’Autriche, les Pays-Bas, l’Espagne, l’Italie et l’Australie. Panasonic prévoit également une commercialisation dans plusieurs pays d’Asie, notamment en Chine. Concrètement, le nouveau générateur à pile à combustible à hydrogène pur, adapté à une grande variété d’applications commerciales et industrielles, devrait être disponible sur ces marchés à partir d’octobre prochain. Concernant ses autres caractéristiques techniques, on sait que l’appareil possède une plage de températures de fonctionnement de -15 °C à 40 °C, et il pourra être utilisé jusqu’à 1000 mètres d’altitude.

Un rendement global plus ou moins élevé

Par ailleurs, la puissance du Panasonic PH3 pourra être définie en fonction des besoins. Il sera possible de la régler par incréments de 1 kW, entre 4 kW et 10 kW. Comme indiqué plus haut, cette solution énergétique innovante permettra de produire non seulement de l’électricité, mais aussi de la chaleur. Cette dernière pourra être exploitée pour chauffer l’eau. Panasonic promet entre autres une efficacité thermique de 47 % et un rendement électrique de 57 %.

Le rendement global est donc de 104 %. Le PH3 a été conçu de manière à pouvoir être installé dans un espace restreint étant donné que les points d'accès pour la maintenance se trouvent à l'avant. Enfin, sachez qu'il sera possible de combiner jusqu'à 250 modules de générateurs afin d'avoir plus de puissance. Plus d'infos : panasonic.com.