RedRoad dévoile son nouvel aspirateur, le RedRoad V17

Vous avez peut-être décidé d’investir dans un aspirateur sans fil et c’est peut-être le moment de découvrir les produits de la marque RedRoad. Car, même une conception intelligente n’est pas synonyme de qualité absolue. RedRoad insiste que la qualité de production de ses produits afin de garantir à ses clients des appareils durables. Mais ce n’est pas pour autant qu’ils laissent de côté, l’élégance et le design. RedRoad lance le V17, un nouvel aspirateur, pour lequel les matériaux ont été sélectionnés avec soin insiste la marque….

RedRoad promet un produit performant mais abordable

Même si RedRoad ne lésine pas sur les moyens quant à la production du V17, le prix restera abordable. L’aspirateur sans fil se dote de deux filtres HEPA. Par sa conception du conduit d’air, le filtre d’entrée va capturer les microparticules afin que le moteur reste libre. Le second filtre à charbon actif H13 se situe, lui, à la sortie du conduit d’air. Ainsi l’air sortant de l’aspirateur sera plus sain que celui que vous respirez. Chez Dyson par exemple, le conduit d’air est plus classique et ne comporte qu’un seul filtre HEPA. Ce qui veut dire qu’il aspire les déchets, filtre les plus gros, puis rejette l’air sans filtre supplémentaire. Le RedRoad V17 possède également une étanchéité parfaite à la poussière grâce au godet antifuite. Il est équipé de roues pivotantes et d’une double brosse à rouleau.

Du côté de la puissance d’aspiration, elle est de 155 AW et l’autonomie de la batterie est de 60 minutes. A moins de posséder un château, une heure d’autonomie est largement suffisant pour aspirer toute la maison ! La batterie est amovible, cela permet de pouvoir la recharger sans qu’elle ne soit sur l’aspirateur, et éventuellement d’en posséder une seconde. Ce qui permet d’avoir le V17 toujours prêt à avaler la poussière.

RedRoad promet des matériaux de qualité

Pour proposer un produit fini de qualité, l’essentiel se situe dans le choix des matériaux de construction. Une évidence que RedRoad met un point d’honneur à respecter. Pour construire ses aspirateurs et notamment le V17, RedRoad contrôle strictement tous les composants. Certains possèderaient même des normes de production de l’aérospatial ou du domaine médical selon le communiqué que la marque nous a envoyé.

Par exemple, le plastique à haute transmission de lumière qui forme le V17 est utilisé dans les lentilles optiques. Ce plastique spécial offre le design et la pérennité du V17. Non seulement il est performant mais en plus, il restera sans rayure tout au long de son utilisation.

Le design est aussi important

Aujourd’hui, lorsque l’on choisit un appareil électroménager, on le préfère joli, au design élégant. Et c’est encore le cas du V17 de RedRoad. Le revêtement écologique de l’aspirateur provient notamment du PPG de Musashi, un revêtement spécial respectueux de l’environnement.

Quant aux couleurs choisies, ce sont celles des schémas de couleurs modulaires informatiques. Grâce à une base de données de recherches collectées dans de nombreux pays, RedRoad a pu identifier les coloris préférés des clients potentiels. Cette étude a demandé à la marque plus de 200 essais et examens pour coller au plus près du désir des consommateurs.

Un moulage précis

Evidemment, c’est du moulage que provient un aspirateur ou tout autre produit fabriqué en série. Et la précision des moules à une grande importance. Dans les normes, l’erreur de précision des moules et de 30μm. RedRoad affirme autoriser une erreur de seulement 10μm lors de la production de l’aspirateur sans fil V17. Même si cela coûte évidemment bien plus cher à l’entreprise.

La précision des moules assure aux pièces finies, un aspect fin mais également une meilleure aspiration et un bruit beaucoup plus faible. Un ajustement plus lisse va réduire la friction, les risques de fuite et la résonnance. Le V17 est le résultat du temps passé, mais également de l’investissement et de l’expérience de RedRoad.

Des machines et des techniciens

RedRoad promet donc des normes plus élevées que chez les concurrents pour les pièces de précision. Par exemple, le réservoir d’eau et les pièces d’étanchéité sont assemblées par un technicien expérimenté. Deux tests de qualité sont ensuite réalisés pour s’assurer de l’étanchéité parfaite des pièces principales. Ce qui assure aux utilisateurs, une tranquillité sans panne de 10 ans minimum affirme l’entreprise. Certes le travail manuel coûte plus cher, mais c’est un gage de qualité. Vous l’aurez compris, la marque RedRoad souhaite proposer des produits haut de gamme et de qualité. Nous vous tiendrons informé si nous l’avons un jour l’occasion de les tester. En attendant, le RedRoad V17 est disponible sur cette page.

* L’appareil n’a pas été testé par la rédaction.