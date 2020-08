Beauté : Découvrez les produits Bull Dog Skincare For Men, respectueux de la peau... et de l'environnement !

Messieurs, pendant les vacances, vous vous êtes peut-être un peu laissé aller côté soins de la peau ou rasage ! Il va falloir vous reprendre en main dès la rentrée… Et si vous pouviez le faire en respectant la planète, ce serait encore mieux.

C’est exactement ce que propose la marque BULL DOG SKINCARE FOR MEN, avec une gamme de produits de rasage et de soin, respectueux de votre peau et de la planète ! Bull Dog Skincare For Men est une marque anglaise qui se veut résolument naturelle ! Retour d’expérience sur quelques produits de la gamme que nous avons pu tester pour vous !

Bull Dog Skincare For Men c’est qui ?

Fondée en 2005 par Simon Duffy, cette marque s’adapte à toutes les peaux masculines (ou féminines d’ailleurs) et à tous les types de poils. Les produits vendus par la marque contiennent des ingrédients naturels comme la caméline, le thé vert ou l’aloé vera. Ces ingrédients naturels sont combinés avec quelques ingrédients artificiels afin de garantir une qualité irréprochable à un prix abordable !

La plupart des produits sont fabriqués au Royaume-Uni. Bull Dog Skincare For Men est une marque qui convient aux végétariens et végétaliens. En effet, les produits sont certifiés Cruelty Free International, ils ne contiennent aucun ingrédient d’origine animale. Et, évidemment, ils ne sont pas testés sur les animaux ! Aucun colorant artificiel ni parfum synthétique ou microbille plastique n’entrent dans la composition des produits, y compris dans les emballages qui sont tous recyclables !

Coup de cœur pour le rasoir en bambou

La première chose à laquelle on pense en découvrant le rasoir en bambou serait qu’il est franchement joli ! Le manche en bambou annonce la couleur de la marque : respect de l’environnement ! L’esthétique c’est bien mais le but d’un rasoir est d’avoir une peau de bébé en toutes circonstances. La prise en main du rasoir est parfaitement ergonomique, le manche permet un maintien parfait même sur une peau glissante. Quant aux lames, elles sont faites de 5 lames pour un rasage de près. Ajoutons à cela une bande lubrifiante enrichie en Aloe Vera qui permet une glisse parfaite… et sans coupure !

La gamme de produits nettoyants pour le visage

Exfoliant, hydratant, nettoyant, le combo parfait pour… un visage parfait ! Tous les produits sont présentés dans des tubes recyclables et pratiques à utiliser. Concernant les textures des différents produits, arrêtons un instant sur la crème hydratante, importante aussi bien en été qu’en hiver. La crème hydratante Bull Dog Skincare For Men s’applique facilement et ne laisse aucun film gras sur la peau…

Comme tous les autres produits de la gamme, elle dégage une douce odeur de thé vert. Quant au résultat, il est quasiment immédiat, une sensation de douceur apparaît immédiatement tant au ressenti qu’au toucher. Destinée aux hommes, la gamme peut évidemment être utilisée par la gente féminine tant elle n’agresse pas la peau.

La gamme Gel douche et Déodorants Sticks

Deux parfums au choix : Citron Bergamotte (notre chouchou) et Menthe Eucalyptus ! A l’application, pas de mousse excessive, il suffit de très peu de gel pour une douche, la bouteille de 500 ml vous laisse voir l’avenir sereinement 😊 Le produit est totalement transparent, pas de colorant artificiel donc. Les parfums sont agréables et n’entêtent pas. Le gel douche Menthe Eucalyptus laisse une sensation de fraîcheur bien agréable en ces temps de fortes chaleurs !

Quant aux déodorants sticks coordonnés avec les gels douches, ils s’appliquent facilement. Ils ne laissent aucune trace blanche sur la peau et ne marquent pas les vêtements. Et leurs parfums sont toujours aussi agréables que les gels douches !

Tout pour l’homme avec Bull Dog Skincare For Men !

Les produits de la marque sont disponibles en grandes et moyennes surfaces mais également en vente sur internet (Bull Dog Skincare ou Amazon). Outre les produits que nous vous avons présenté, vous trouverez également des shampoings, baumes à lèvres, ou produits spécifiques pour la barbe. Une large gamme de produits accessibles et à la qualité irréprochable… Tant au niveau de la protection de la peau que de l’environnement !

Inutile de vous dire que nous sommes tombés sous le charme de cette jolie marque « green ». Et pour ne pas tomber en panne de gel douche ou de gel à raser, Bull Dog Skincare For Men propose également l’abonnement à ses produits sur Amazon avec de belles réductions (environ 20%)… Vous recevrez donc vos produits à la fréquence désirée sans avoir à vous occuper de repasser commande !