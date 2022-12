Rockstar propose la VR sur Red Dead Redemption 2

La réputation des studios Rockstar n’est clairement plus à faire auprès des millions de joueurs habitués de l’industrie vidéoludique à travers la planète. Avec des opus phares comme GTA ou Red Dead Redemption, Rockstar sort aussi du lot avec une communication extrêmement minutieuse et pour ne pas dire énigmatique. La cadence est également loin de ce que d’autres studios phares comme EA ou Ubisoft peuvent proposer à l’échelle mondiale. Avec le studio américain, les opus ne s’enchaînent pas et il faut parfois attendre plusieurs années pour célébrer la sortie d’une nouvelle création. Ainsi, la société s’est spécialisée dans la remasterisation de jeux, comme dernièrement avec GTA sur la nouvelle PlayStation 5, mais ne laisse pour autant pas tomber ses plus fidèles joueurs. Pour preuve, la réalité virtuelle devient de plus en plus en vogue dans le monde du jeu vidéo et avec un potentiel exceptionnel, Rockstar n’a pas hésité au moment de l’intégrer dans une mise à jour de son jeu Red Dead Redemption.

Un jeu exceptionnel, presque sans surprise venant de Rockstar

Sorti en novembre 2018, le jeu est quatre ans plus tard, toujours une référence ultime en matière de jeu d’action-aventure en monde ouvert. Démarré en 2010, le projet était comme toujours avec Rockstar, fait pour perdurer. Ce fut le cas et aujourd’hui, de nombreux joueurs continuent de truster les serveurs du jeu en question. Avec RDR II, Rockstar faisait ce que le studio new-yorkais sait faire de mieux en travaillant sur le moindre détail, ficelant un scénario pour lequel les superlatifs manqueront toujours. Une raison supplémentaire pour beaucoup de joueurs d’à nouveau sauter le pas et de relancer le jeu. Il sera peut-être nécessaire de se replonger dans les règles de poker pour un retour sur ce jeu si réussi.

Naturellement, si cette activité est devenue très populaire ces derniers temps sur des plateformes comme PokerStars, elle a également connu un regain d’intérêt grâce à Red Dead Redemption où cette activité historique pouvait être jouée de manière réaliste. Il s’agissait déjà de la preuve d’une évolution majeure de ce jeu de cartes, également observée sur les plateformes Internet comme tout juste mentionnées. Avant de se lancer en ligne ou hors ligne en réalité virtuelle, il est donc peut-être intéressant de se remémorer ce qu’est une quinte flush.

Le mode VR

Comme mentionné ci-dessus, Rockstar n’abandonne pas ses plus fidèles joueurs et remet systématiquement au goût du jour ses opus. Que cela soit grâce à un mode en ligne exceptionnel comme pour GTA ou l’intégration d’innovation comme la réalité virtuelle avec Red Dead Redemption, le studio ne se trompe que rarement. En incarnant le personnage central, Arthur Morgan, en première personne, le réalisme touche au paroxysme. Déjà étincelant de manière habituelle sur une console ou un ordinateur, cette possibilité vissée d’un casque de réalité virtuelle place encore plus ce jeu en haut de la pile. Il s’agit d’un nouveau mode de jeu qui pousse une fois de plus, les utilisateurs à se montrer patients pour la suite. Avec Rockstar, mieux vaut l’être…

Que prépare Rockstar pour la suite ?

Logiquement, GTA et Red Dead Redemption sont les deux jeux les plus prisés de la marque et ceux réclamant le plus de travail de la part des nombreux studios mondiaux et majoritairement, nord-américains de Rockstar. Si d’autres opus plus modestes pourraient sortir l’année prochaine avec notamment, un remake attendu pour console de dernière génération avec Max Payne 1 et 2, les espoirs sont surtout rivés sur GTA 6, dont les rumeurs alimentent la toile depuis plusieurs années. Cependant et fidèle à sa réputation, Rockstar ne laisse rien transparaître et seules de simples suppositions continuent de marquer l’avenir du jeu et sa potentielle sortie.