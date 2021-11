Afin d’attirer l’attention du recruteur et de décrocher un entretien d’embauche, votre CV doit présenter vos expériences de manière précise et claire. Il doit également mettre en avant vos compétences et vos atouts professionnels de manière convaincante et éloquente.

Votre objectif principal est de démontrer votre potentiel au responsable du recrutement afin qu’il sache que vous êtes le bon candidat. Comment rédiger un CV efficace ? Découvrez dans cet article nos conseils pour créer un bon CV.

Bien analyser l’offre d’emploi

Avant de créer votre curriculum vitae, vous devez tout d’abord analyser l’offre d’emploi. Le but étant de récupérer les mots clés figurés dans l’annonce telle que les compétences et les qualifications demandées, le titre du poste ainsi que les missions exercées sur la profession.

Entre autres, l’analyse de l’offre d’emploi vous permet d’évaluer vos savoir-faire et savoir-être. C’est-à-dire que vous avez l’occasion de faire une approche entre les attentes du poste avec ce dont vous êtes capable de faire.

De cette manière, vous pourrez personnaliser et adapter votre curriculum vitae par rapport au poste que vous souhaitez occuper. De plus, cela vous permet aussi de vous démarquer des autres candidats.

Mettez en avant vos expériences

Après avoir relevé les attentes du poste auquel vous souhaitez postuler, vous devez rassembler vos points forts. L’objectif de cette partie est de se concentrer sur ce que vous avez à apporter pour l’entreprise et pour la profession.

Si vous êtes un jeune diplômé, vous devez insister sur vos qualités personnelles ainsi que sur les connaissances acquises dans votre cursus comme les stages, les formations en alternances, les jobs d’été, les bénévolats, etc. Notez tout de même que ces éléments doivent avoir une relation avec le poste désiré.

En revanche, si vous êtes expérimenté, vous devez vous concentrer sur vos expertises qui sont pertinentes pour le poste. Vous devez donc mettre en évidence chaque poste que vous avez occupé en énumérant toutes les missions et les réalisations que vous avez accomplies. Garder à l’esprit que seuls les postes que vous avez occupés et qui sont liés au poste pour lequel vous postulez doivent être mis en évidence.

Valorisez vos compétences

Les compétences sont également un élément crucial pour avoir un CV efficace. En effet, vos qualités techniques et non techniques viennent appuyer vos expériences. Toutefois, sachez que celles-ci doivent être en rapport avec le poste convoité. C’est pourquoi, comme mentionner au conseil n°1 de ce guide, vous devez analyser l’offre d’emploi. Cette étape est vraiment cruciale afin que vous puissiez connaître les éléments à inclure dans cette section « Compétences » de votre CV.

Le format de CV

Le bon format de votre CV doit refléter votre personnalité. En fait, il y existe 3 types de format de CV, à savoir : Un CV chronologique, un CV fonctionnel et un CV chrono-fonctionnel.

Le CV chronologique

Le CV chronologique est recommandé si vous avez un profil junior. En effet, ce modèle met en avant votre évolution personnelle. De plus, ce format de résumé vous permet de détailler vos dernières expériences vécues. C’est aussi le format parfait si le métier que vous souhaitez occuper est en liaison avec vos postes précédents.

Le CV fonctionnel

Ce deuxième format est destiné aux candidats expérimentés et/ou à ceux dont le parcours professionnel n’est pas linéaire. Si vous avez un profil créatif ou entrepreneurial, le CV fonctionnel est le meilleur choix. Il vous permet de mettre en valeur vos compétences acquises au cours de votre carrière professionnelle. Ce format est également parfait si vous êtes en train de changer de carrière.

CV chrono-fonctionnel

Ce dernier format est destiné aux candidats dont les expériences et diplômes peuvent s’adapter à chaque offre d’emploi. Le CV chrono-fonctionnel est entre autres la combinaison des deux formats mentionnés ci-dessous. Il est donc plus souple et plus créatif. Ce CV convient également aux personnes qui ont fréquemment changé d’emploi et qui ont occupé plusieurs contrats temporaires.

La mise en page d’un CV efficace

La mise en page est aussi importante que le contenu. Une mise en page réussie d’un CV reflète la personnalité d’un candidat. Donc, si vous voulez que votre CV soit efficace, la mise en page doit être bien personnalisée.

En voici quelques conseils de mise en page d’un CV efficace :