Covid-19 : Est-il possible de voyager aux Etats-Unis avec un ESTA ?

La route 66, le Mississipi, le Colorado, tous ces noms vous envoient directement aux États-Unis ! Et peut-être avez-vous prévu de découvrir ces lieux autrement qu’en photo ou à travers les sites internet ! Mais depuis la crise du Covid19, il est devenu très difficile de voyager vers les États-Unis.

D’ailleurs, est-ce encore possible ? Peut-on circuler librement entre l’Europe et les États-Unis avec un ESTA (Electronic System for Travel Authorization) ? À son arrivée au pouvoir, Joe Bidden rétablissait en janvier 2021 l’interdiction aux non américains d’entrer sur le territoire nous explique un article du Nouvel Obs. Mais qu’en est-il vraiment ? Les Français et Européens sont-ils vraiment interdits de séjour au pays de l’Oncle Sam ? Décryptage !

C’est quoi un ESTA ?

Un « Electronic System for Travel Authorization » est une autorisation électronique de voyage. Ce document permet aux habitants de certains pays exemptés de VISA de se rendre aux USA.

L’ESTA est un système de renseignements sur lequel s’appuie la Sécurité intérieure des États-Unis. C’est un document qui permet donc d’être exempté de VISA. Le VISA étant un document qui autorise un ressortissant étranger à entrer dans un autre pays. Certaines destinations ne nécessitent pas ce document pour les Français, quand d’autres l’exigent avant le départ !

L’ESTA est donc un programme cosigné par 37 pays et constitue une autorisation de voyage électronique à faire en ligne. Cette autorisation permet d’entrer aux États-Unis sans visa. L’ESTA est une sécurité supplémentaire pour les pays qui ne demandent pas de VISA. Ce document a été créé à la fin des années 1980 pour faciliter les entrées touristiques des pays « amis » aux États-Unis. D’ailleurs, l’ESTA profite en majorité aux ressortissants de l’Union européenne !

Comment obtenir l’ESTA ?

De manière générale, l’ESTA s’obtient très facilement en ligne et seulement quelques minutes après la demande. Cependant, il y a quelques conditions obligatoires à remplir. Tout d’abord, votre passeport doit être valide à la date où vous poserez le pied sur le sol américain ! Votre voyage ne doit pas durer plus de 90 jours s’il s’agit d’un séjour touristique ou d’affaires. Il vous est formellement interdit d’exercer un travail rémunéré aux États-Unis avec pour seul document un ESTA !

Votre document restera valable deux ans, sauf si votre passeport s’invalide avant les deux ans. L’ESTA est un document à entrées multiples, ce qui vous permettra de sortir du pays, pour visiter le Canada par exemple, puis de revenir aux États-Unis. Vous pouvez en savoir plus sur ce site sur lequel vous pourrez procéder à une demande rapide en seulement quelques clics.

D’autres conditions s’ajoutent à celles énoncées ci-dessus comme ne pas être de nationalité blacklistée si vous possédez une double nationalité. Depuis quelques années, les voyageurs s’étant rendus en Irak, Iran, Soudan, Somalie, Syrie, Yémen ou Corée du Nord, n’ont pas le droit d’obtenir un ESTA. Et ce, depuis le 10 mars 2011. Enfin, il faut attester de votre désir de repartir du territoire après les 90 jours réglementaires. En présentant votre billet d’avion de retour par exemple.

L’ESTA n’est pas un « droit acquis » sur le territoire américain, c’est-à-dire que même avec ce document en bonne et due forme, les autorités américaines peuvent y mettre un terme… Et vous renvoyer par le premier vol s’ils estiment que vous représentez une menace pour la sécurité du territoire. Et ils ne plaisantent pas avec cela ! Vérifiez donc bien votre éligibilité avant de tenter toute entrée ! Si vous jouez avec le feu, vous risquez de vous faire refuser par la suite tout VISA pour les USA !

Pourquoi l’ESTA a-t-il été mis en place ?

À la suite des dramatiques attentats du 11 septembre 2001, les autorités américaines ont eu pour objectif de renforcer les mesures de sécurité sur leur territoire. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, l’ESTA permet au pays de prendre toutes les mesures préventives en matière de sécurité de ses citoyens. Et la seule manière d’y parvenir était de « sélectionner » les voyageurs autorisés à poser le pied sur le sol américain.

Obtenir un ESTA en ligne

Pour faciliter les démarches, il est possible d’obtenir un ESTA en ligne. Et c’est une démarche plutôt simple à effectuer. Vous devrez tout d’abord vous assurer de votre éligibilité à l’ESTA en fonction de ce que nous citons ci-dessus. Il vous faudra donc posséder la nationalité des pays autorisés, etc… Par exemple, un voyageur franco-syrien ne pourra pas obtenir un ESTA, il devra passer par l’obtention d’un VISA classique.

Concrètement, il suffit de remplir le formulaire en ligne muni de votre pièce d’identité. En cinq minutes, votre formulaire sera rempli et prêt à être validé.

Attention, veillez à remplir scrupuleusement la totalité du formulaire sans aucune faute de frappe. Les éléments mentionnés doivent être en tous points semblables à ceux contenus dans votre passeport. Appliquez-vous également à répondre à toutes les questions « sans changer d’avis »… Répondre Non, puis Oui ou l’inverse sur des questions relatives au terrorisme peut vous faire perdre toutes vos chances d’obtenir le précieux sésame !

Il faudra ensuite passer au paiement évidemment par carte bancaire, carte visa ou Mastercard. Si vous avez rempli correctement le formulaire, vous devriez recevoir en 5 minutes, un SMS vous confirmant la réponse favorable. Cependant, en période de fortes demandes, les réponses peuvent arriver sous 24h. Les services d’immigration américains peuvent être débordés ou victime de panne technique.

Quelles sont les mesures en vigueur actuellement pour les voyages aux États-Unis ?

Si vous avez obtenu votre ESTA, vous êtes donc autorisé à voyager vers les États-Unis. Attention cependant à ce que votre vol soit direct et ne fasse pas escale dans un pays blacklisté, cela reviendrait à avoir séjourné dans un pays interdit !

Une fois arrivé sur le sol américain, sachez que vous devrez présenter un test PCR négatif de moins de 72h pour les personnes non vaccinées. Si vous avez reçu votre pass sanitaire, alors il suffira de le présenter aux autorités. Il faudra aussi vous munir d’une attestation sanitaire et vous soumettre à un contrôle visuel avec prise de température.

Certains états imposent également une quarantaine d’une semaine avec un test PCR 3 à 5 jours après l’arrivée. Attention, renseignez-vous avant de partir, car les règles sanitaires peuvent grandement varier d’un état à l’autre.

Idem en ce qui concerne le couvre-feu ! Depuis le 6 juin 2021, il a été levé dans l’état de New York. Mais il peut encore être en vigueur dans certains états de 20 heures à 5 heures du matin.

Même si les frontières ne sont pas totalement rouvertes aux voyageurs de l’espace Schengen, il est possible de voyager avec l’ESTA. Pour le moment, la vaccination n’est pas obligatoire pour entrer aux États-Unis (au 6 juillet 2021), mais devant l’augmentation de cas en lien avec le variant delta, les choses pourraient bouger très vite ! Les autorités américaines laissent effectivement entendre que l’ouverture des frontières pourrait se faire uniquement pour les personnes vaccinées.

Les règles sanitaires en vigueur dans les lieux publics

Après une crise sanitaire sans précédent, gérée approximativement par le gouvernement précédent, les États-Unis ont dû se résoudre à fermer de nombreux lieux publics. Si, aujourd’hui, la plupart ouvrent de nouveau leurs portes, il n’en subsiste pas moins quelques obligations. D’ailleurs, les lieux clos comme les théâtres de Broadway ne rouvriront probablement pas avant le mois de septembre pour éviter toute nouvelle flambée épidémique.

Quant aux restaurants, bars, sites touristiques, ils sont, eux, ouverts avec des restrictions. Ainsi, même si le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur, il le reste dans les lieux clos et les transports en commun. Enfin, les rassemblements de plus de 50 personnes sont toujours interdits sur le territoire américain.

Quelles compagnies aériennes pour voyager aux États-Unis ?

Tous les aéroports américains ont repris du service, ainsi, les vos d’état à état sont désormais « libres ». Pour les vols de la France vers les États-Unis, les compagnies aériennes reprennent elles aussi peu à peu leurs habitudes. Il y a certes moins de vols qu’avant la pandémie, mais dès cet été, il devrait être à nouveau possible de voyager avec Air France, Air Europe, United Airlines ou American Airlines… Avec des consignes sanitaires très strictes, cela va de soi !