Lithothérapie : découvrez le pouvoir des pierres selon leur couleur !

La lithothérapie se développe de plus en plus. De nombreuses personnes sont à la recherche de bien être et de sérénité mais les solutions proposées par la médecine traditionnelle ne sont plus en adéquation avec l’air du temps. Les médecines naturelles sont de plus en plus prisées par nos contemporains car elles sont parfois des alternatives à des traitements chimiques.

La lithothérapie ne soigne pas mais elle peut aider à se sentir mieux. Découvrez le pouvoir des pierres en fonction de leur couleur. Lorsque l’on offre une pierre précieuse, mieux vaut connaître leur signification au risque de voir l’effet inverse se produire.

Les pierres blanches

Pureté, lumière, connaissance, savoir et spiritualité pour les pierres blanches comme le cristal de roche ou l’agate blanche. Elles apportent apaisement et douceur à celui qui les reçoit.

Les pierres bleu clair

Jeunesse et communication pour le bleu comme la topaze bleue, l’aigue marine ou la cyanite. Elle permet de sortir de la réalité pour se réfugier dans la spiritualité. Elles sont conseillées pour gagner en force ou en confiance.

Les pierres violettes

Charme et élégance pour la tanzanite. Elles favorisent la culture, la soif d’apprendre et le sens artistique. D’autres pierres comme l’améthyste ou la fluorine sont synonymes de réflexion et d’autorité. Elles sont les pierres préférées des idéalistes et des utopistes.

Les pierres bleu-vert

Chrysocolle ou turquoise, ces pierres sont celles de la communication. Elles favorisent le dialogue, les relations sociales et rendent plus méthodique. La turquoise par exemple peut être un joli cadeau pour un adolescent en quête d’épanouissement personnel.

Les pierres bleu foncé

Lapis-lazuli ou saphir, ces pierres sont celles de la générosité et de l’amitié. Le bleu profond incite à l’écoute, équilibre et donne un sens de la Justice. Rigueur, loyauté et persévérance sont aussi des qualités de ces pierres. Elles sont également très utilisées pour la méditation.

Les pierres grises

Seules certaines agates sont de couleur grise, elles permettent à ceux qui en manquent de trouver un certain équilibre.

Les pierres brunes

Brun comme le quartz fumé, ces pierres permettent la révélation de personnalité forte et stable. Elles aident à l’acceptation de soi. Les pierres marron comme la cornaline ou le jaspe rouge insuffle le calme et la tolérance. Elles aident à développer les personnalités.

Les pierres jaune, orange ou ocre

Citrine ou ambre jaune, elles sont les pierres de l’amitié, de la gaieté et de la joie de vivre. Elles sont aussi les pierres de l’intelligence. Elles aident à prendre des décisions et à faire que les changements se passent le mieux possible.

Ocre comme l’œil-de-tigre, c’est un synonyme de calme et de tranquillité.

Les pierres orange comme la pierre de soleil ou l’opale de feu sont celles de la spontanéité. Elles dynamisent et donnent de l’énergie.

Les pierres rouge

Grenat ou rubis, elles symbolisent la force et le courage. Elles incitent à l’action plutôt qu’à la réflexion. Ces pierres rouges ne doivent pas être portées par des personnes naturellement irascibles, cela pourrait amplifier les sautes d’humeur.

Les pierres aux tons verts

Évidemment le vert représente l’espoir. Aventurine ou émeraude, elles symbolisent le renouveau, la douceur et la sérénité. Le vert donne le courage d’affronter les autres. Les pierres vertes sont le symbole de l’ouverture aux autres.

Les pierres noires ou or

Noir comme la tourmaline ou l’obsidienne, elles apportent sérieux et solennité et permettent de garder les pieds sur terre.

Quant aux pierres de couleur or comme la pyrite de fer ou le quartz rutile, elles symbolisent la richesse et le rayonnement puissant. Elles développent l’optimisme et sont donc faites pour ceux qui en manquent…

Que vous y croyiez ou non, les pierres proviennent de la terre et sont donc naturellement chargées de son énergie. Elles peuvent soulager certains maux physiques ou psychiques mais peuvent aussi provoquer des effets inverses à ceux attendus… Offrez des pierres avec parcimonie elles ont des pouvoirs insoupçonnés.