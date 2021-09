NIDO : une étonnante cabane en bois nichée sur les bords de la Baltique en Finlande (avec plan)

Aujourd’hui, dans chaque pays du monde ou presque, des concepteurs imaginent des tiny-houses: ces maisons miniatures, peu coûteuses et qui se montent en quelques jours attirent celles et ceux qui veulent une résidence secondaire, mais également les propriétaires qui souhaitent se recentrer sur l’essentiel.

Au vu du petit espace que ces maisons proposent, le superficiel n’est pas de mise, on y vit avec le strict nécessaire. En Finlande, un jeune futur architecte de 21 ans, Robin Falck, a construit sa toute petite maison que l’on pourrait plutôt qualifier de « cabane ». Et il l’a baptisé NIDO, pour Nid d’oiseau en italien. Présentation.

Une cabane dans la forêt

Robin Falck a 21 ans et s’apprête à entrer à l’école supérieure Aalto d’art, de design et d’architecture d’Helsinki. Il a choisi l’archipel finlandais de Sipoo situé à une trentaine de kilomètres à l’Est d’Helsinki pour y construire sa petite maison. Sipoo est un archipel magnifique qui offre un paysage à couper le souffle sur les bords de la Mer Baltique, dans le Golfe de Finlande. Sa tiny-house s’inscrit dans l’architecture déjà présente sur place, qui compte de nombreux mökkejä, des petits chalets de bois dans le plus pur style finlandais.

Visite guidée du NIDO

Durant l’été, en deux semaines à peine, Robin Falck a construit sa petite maisonnette en bois. Cette cabane est le fruit de son imagination puisqu’il en a aussi dessiné les plans. S’il a construit cette petite œuvre d’art, c’était pour avoir un endroit à lui, mais sur le domaine familial.

Lorsque l’on entre à l’intérieur du NIDO, on retrouve une pièce à vivre avec de grandes baies vitrées qui laissent entrer la lumière naturelle. D’ailleurs, la baie inclinée couvre toute la façade de la cabane, il est donc possible d’admirer les étoiles ou les aurores boréales depuis son lit ! A l’extérieur, on peut découvrir une immense terrasse qui semble même plus grande que la surface de la cabane elle-même. De visu, elle ressemble à un immense rocher posé au sol, toute faite de bois. Robin Falck s’est inspiré de la cabane d’été de son arrière-grand-père, dans laquelle il jouait beaucoup lorsqu’il était enfant, pour construire la sienne.

Une cabane d’été à la mode actuelle

Si l’inspiration lui vient de cette cabane d’été, il a choisi de faire la sienne avec les données actuelles. Et c’est donc avec des matériaux avec la plus faible empreinte carbone possible que Robin a construit sa cabane en bois. Il a donc utilisé du bois finlandais, du lin pour l’isolation et utilisé de nombreux matériaux recyclés. Quant au transport, il l’a réalisé lui-même, afin de réduire là aussi son empreinte carbone.

Combien coûte le NIDO ?

Il faut savoir qu’en Finlande, une maison qui se situe entre 9 m² et 12 m² ne nécessite aucun permis de construire. Le NIDO reviendrait à environ 10 000€, ce qui fait de cette tiny-house l’une des moins chères construites.

Et Robin Falck n’envisage surtout pas de louer sa petite cabane, il veut la garder pour lui tout seul, pour pouvoir partir se ressourcer dès que sa vie à la capitale lui pèse. Et pour rien au monde il ne manquerait les parties de pêche à la mouche avec ses amis! Un lieu idyllique pour se ressourcer et oublier l’effervescence de la ville. Pour celles et ceux qui aimeraient leur « NIDO », sachez que Robin Falck vend ses plans pour 260€…