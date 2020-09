Voici l’une des plus longues marches ininterrompues qu’il est possible de réaliser sur Terre

N’avez-vous jamais songé, petit ou adulte, dans vos projets ou vos rêves les plus fous, de faire le tour du monde ? Peut-être, oui bien sûr, mais cela semble pour le moins être une entreprise compliquée, diriez-vous. Mais comment imaginez-vous faire un tel voyage ? En prenant des avions, des métros, en train ou en bateaux ? Et si on vous disait qu’il est pourtant possible de parcourir le globe à pied ?

Des trajets de plus de 22.000 km envisageables

Eh oui, sur le plan théorique, on trouve de nombreuses informations sur les plus longues distances parcourables à pied. Par exemple, Trust My Science a partagé sur Twitter une carte qui montre l’une des plus longues marches ininterrompues que l’on peut faire sur Terre. Vous voulez une idée du parcours à faire ?

Le périple part de Cape Town, en Afrique du Sud et ne se termine qu’à Madagan, en Russie, un parcours qui ne fait pas moins de 22.387 kilomètres. Alors pour le moment, personne n’a encore marché sur ce trajet en particulier, un utilisateur de Twitter taquinant que le voyage est certes possibles mais que « d’ici la fin du trajet, t’as 99,9999% de chance de te faire flinguer vu les pays qu’il traverse ». Mais blague à part, d’autres hypothèses de parcours ont également été émises.

Cette carte montre l'une des plus longues marches ininterrompues qu'il est possible de faire sur Terre. Le trajet part de Cape Town, en Afrique du Sud, et se termine à Magadan, en Russie. Ce qui représente une distance de 22'387 km. 🌍🌏 Crédits : Brilliant Maps/ Google Earth pic.twitter.com/uVX1cNDjLC — Trust My Science (@TrustMyScience) January 4, 2020

Un YouTubeur, Joseph Pisenti, qui tient la chaîne YouTube Real Life Lore, a expliqué dans une vidéo qu’il y avait un autre trajet assez long qui pouvait être fait qu’à pied. Il s’agit d’un trek de 23.000 kilomètres commençant cette fois-ci à l’Agulhas, toujours en Afrique du Sud pour finir une nouvelle fois à Magadan en Russie.

Et en ligne droite, c’est possible ?

Mais on peut se poser une question : N’y a-t-il pas de trajet en ligne droite possible, sans toucher terre ? En d’autres termes, vous partez en bateau depuis un point A sur la côte et vous gardez un cap fixe en ligne droite jusqu’à trouver terre à l’horizon. Futura Planète nous en a ramené la réponse. Un algorithme mis au point par deux ingénieurs a trouvé, en moins de dix minutes, la solution.

Selon l’ordinateur, vous pouvez effectuer 32.089,7 km en mer et en ligne droite en partant du Sonmiani, situé sur la côte ouest du Pakistan pour arriver dans le raïon Karaguinski, sur la péninsule du Kamtchaka en Russie orientale. Mais encore une fois, ça c’est dans la théorie et même les chercheurs eux-mêmes déconseillent de faire ce voyage.

Personne n’a-t-il encore fait le tour du monde à pied ?

La réponse est si. Comme nous le rapporte Le Point, un canadien, du nom de Jean Béliveau, a réussi à parcourir plus de 75.000 km à pied à travers 64 pays. L’homme a quitté Québec le 18 août 2000, lors de ses 45 ans et a entrepris ce voyage pour se remettre d’un échec professionnel. Soutenu de loin par sa femme et ses deux enfants, Jean Béliveau a traversé le Mexique, le Soudan, l’Afrique du Sud, la Chine, l’Algérie, Kingston et est revenu à Montréal le 16 octobre 2011.

Parcourir le monde à pied n’est donc pas impossible. Un minimum de préparation et de ressources s’imposent. Néanmoins, cette aventure peut être entreprise par tout le monde, sans exception, comme nous l’avons récemment découvert avec ce rescapé du Batlaclan qui a parcouru le monde en fauteuil roulant.