iMyFone AnyTo : comment utiliser un faux GPS pour jouer à pokémon go en 2022 ?

Vous avez probablement déjà joué au jeu Pokemon Go ! Cette application consiste à capturer des Pokemon dans le monde entier… Certains sont rares, mais il faudrait parcourir des milliers de kilomètres pour les capturer. Si, au lancement de ce jeu, la seule manière de les attraper tous étaient de vous déplacer, ce temps est désormais révolu. Grâce à un petit logiciel sur ordinateur (Version Windows ou Mac) ou à l’application sur smartphone (Android ou iOS), vous allez pouvoir capturer vos Pokemon sans bouger de votre canapé… Ce petit logiciel s’appelle iMyFone AnyTo et va vous faciliter la tâche. En fait, il peut changer votre position GPS à n’importe quel moment en un seul clic. Un logiciel très facile à utiliser qui va vous faire économiser de nombreux déplacements, et agrandir votre armée de Pokemon !

Pourquoi utiliser un logiciel fake GPS ?

Un logiciel fake GPS comme iMyFone AnyTo ne permet pas seulement d’attraper des Pokemon, rassurez-vous ! A l’heure où nous sommes tous tracés et surveillés par nos smartphones, il peut être parfois nécessaire de falsifier sa géolocalisation. Quand elle a été inventée, la géolocalisation permettait surtout au GPS de conduite, de prendre le chemin le moins embouteillé en voiture…

Aujourd’hui, on nous demande la géolocalisation pour tout ! Nos smartphones sont comme des extensions de nous-mêmes et parfois la géolocalisation n’est pas la meilleure des choses à avoir. Nous pouvons ne pas vouloir être géolocalisé lors d’un rendez-vous médical, d’un rendez-vous professionnel chez un concurrent. D’autant que les données de géolocalisation sont souvent récupérées et revendues afin de cibler vos déplacements, et éventuellement vous faire des offres commerciales. Big Brother est dans la place, mais un fake GPS vous permettra donc de brouiller vos déplacements et de vous déplacer sans être surveillé par les satellites !

Présentation d’iMyFone AnyTo

iMyFone AnyTo est un petit logiciel qui va vous permettre de changer la localisation GPS, compatible avec iOS et Android. Où que vous soyez dans le monde, il est si facile à utiliser qu’il va vous permettre de changer votre localisation d’un simple clic. Vous allez également pouvoir planifier un itinéraire sur une carte pour estimer votre temps de trajet d’un point à un autre en personnalisant votre vitesse.

iMyFone AnyTo fonctionnera parfaitement avec des jeux vidéo ou application en réalité augmentée, d’où la capture possible dans Pokemon Go sans vous déplacer. Comme nous vous le disions en préambule, il est totalement compatible avec Android et iOs quels que soient les appareils puisqu’il fonctionne aussi avec les derniers iPhones, les 12 et 13. Avec les appareils Android, il fonctionne uniquement sous Windows en revanche.

Comment installer iMyFone AnyTo ?

Quel que soit votre smartphone, l’installation est possible mais se fait différemment :

Lancer iMyPhone AnyTo (installation et lancement sur votre ordinateur)

Cliquez sur Démarrer

Pour connecter un appareil Apple, branchez-le sur un câble USB puis déverrouillez votre appareil. Appuyez sur « Faire confiance à cet ordinateur », puis saisissez à nouveau votre code d’accès à l’écran. Pour connecter un appareil Android, vérifiez d’abord que l’option de connexion USB et bien MTP (Media Transfer Protocol) ou PTP (Picture Transfer Protocol), que votre appareil est connecté à Internet et que votre GPS est activé. Allez ensuite dans « Paramètres » puis « A propos » puis « Numéro de fabrication puis ouvrez le « mode développeur » en appuyant 7 fois consécutives. Enfin retournez dans Paramètres, puis options développeur et activez Options développeur et Débogage USB. Acceptez le débogage depuis le PC.

Attention certains appareils demandent l’autorisation d’installation d’application en USB. L’application AnyTo s’installera et vous n’aurez pas besoin de l’ouvrir manuellement. Une fois l’installation terminée allez dans Options développeur, sélectionnez Mock Location puis Assistant AnyTo Une fois ces opérations effectuées il faudra télécharger la carte et vous verrez votre position sur celle-ci.

Comment changer de localisation ?

Besoin d’aller capture un Pokemon rare à Madrid ou Manama en restant à Paris ? Pas de souci, le mode téléportation qui se situe dans le coin supérieur droit de l’application va vous aider. Faites alors un zoom avant ou arrière sur la carte en faisant défiler votre souris et sélectionnez votre destination. Vous pouvez aussi saisir directement les coordonnées GPS si vous les connaissez.

Lorsque vous aurez sélectionné votre destination, la barre latérale s’affichera et vous indiquera les informations relatives à la destination… Cliquez sur déplacer et vous serez immédiatement téléporté vers la destination choisi… Enfin votre géolocalisation aura changée plutôt ! Attention cependant, ceci modifiera la géolocalisation pour toutes vos applications…

Il faudra penser à revenir à zéro si vous recherchez un lieu près de chez vous pour vous y rendre. Vous aurez la possibilité d’enregistrer vos lieux favoris pour des utilisations ultérieures. Alors prêts à parcourir le monde sans bouger de votre canapé et augmenter votre équipe de Pokemon Go ?

Combien ça coûte ?

Le logiciel iMyFone AnyTo pour Windows est proposé à trois tarifs de 9,95$ par mois pour le forfait de base à 3,33$ si vous optez pour l’abonnement d’un an.

