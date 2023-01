Les produits à base de CBD : la nouvelle tendance en matière de bien-être

Depuis quelques mois, les produits à base de CBD sont devenus des produits légaux en Europe sous certaines conditions. Le CBD ou cannabidiol est l’une des nombreuses molécules contenues dans la fleur de cannabis, une plante complexe. Ne confondez pas le CBD avec le THC (tétrahydrocannabinol), l’autre principale substance de la fleur de cannabis. La différence principale étant que le THC est une molécule psychoactive, alors que le CBD ne l’est pas. En d’autres termes, le CBD ne provoque pas de dépendance et très peu d’effets secondaires. En Europe, les produits à base de CBD légaux doivent contenir moins de 0,3 % de THC. Au-delà de ce taux, ils ne sont plus considérés comme des compléments alimentaires, mais comme des substances illicites.

Quels sont les produits au CBD existants et quels sont leurs effets ?

En Europe, le CBD est vendu sous différentes formes, et elles n’ont pas toutes les mêmes utilisations. Huiles, bonbons, gélules, tisanes, fleurs ou pommades, tous ces produits ont des usages spécifiques.

L’huile de CBD

L’huile est le produit à base de CBD le plus populaire. Extraite de la plante de cannabis, elle est généralement ajoutée à une huile originelle (chanvre, olive, amande, etc.). Les taux de concentration des huiles de CBD vont de 2 à 15 %. Il est également possible de trouver des huiles plus « fortes » avec une teneur en CBD de 30 à 40 %. Comme pour tout produit à base de THC, la teneur ne doit pas dépasser 0,3 %.

Les gélules de CBD

Parmi les produits à base de CBD les plus utilisés, on retrouve les gélules au cannabidiol. Elles se présentent sous la forme de gélules classiques comme celles d’un complément alimentaire. Ces gélules à base de CBD sont habituellement sans gluten, et peuvent entrer dans un régime alimentaire végétarien ou végétalien. Elles sont aussi plus faciles à doser que l’huile, il suffit de consulter la posologie indiquée. Ces dernières sont par ailleurs disponibles avec plusieurs concentrations et il est recommandé de débuter avec un taux de 10 % environ afin que l’organisme s’habitue doucement.

Les bonbons au CBD

Les bonbons au CBD sont de plus en plus prisés des consommateurs pour la facilité de leur prise. Ils mettent plus de temps à agir que l’huile ou les gélules, mais peuvent être une alternative à l’huile ou aux gélules. Attention, ce ne sont pas de véritables bonbons, même s’ils en ont la forme et la couleur, et ils doivent rester éloignés des enfants.

Les cosmétiques au CBD

Les crèmes ou pommades au CBD sont conseillées pour détendre les muscles après un effort, pour soulager les douleurs articulaires ou les affections cutanées, comme l’acné par exemple. Elles s’utilisent comme des crèmes anti-inflammatoires classiques et ont l’avantage de ne pas être ingérées, et donc d’agir directement sur la zone à traiter.

Les fleurs de CBD

Les fleurs de CBD sont les plus controversées au niveau des autorités européennes. Autorisées, puis interdites, elles sont de nouveau en vente et se présentent sous la forme de fleurs séchées. Elles peuvent être consommées en infusion, sont dès l’origine pauvres en THC, mais riches en CBD. Attention, les fleurs ne sont pas destinées à être mélangées à du tabac, et ne doivent pas être fumées, même si elles ne provoquent aucun effet psychoactif sur le consommateur.

Comment consommer les produits à base de CBD ?

Les tisanes sont l’un des produits au CBD les plus consommés. Elles s’achètent en vrac et s’insèrent à l’intérieur de sachets en tissus classiques. Ces dernières peuvent également être mélangées à du thé, des infusions, se boire chaudes ou froides, sucrées ou au naturel.

Les huiles se consomment facilement, en déposant quelques gouttes sur la langue, ou sur un sucre. Le CBD est absorbé rapidement par l’organisme et les effets sont assez rapides. En revanche, l’huile possède un goût assez prononcé qui peut ne pas plaire à tout le monde. Elle peut ainsi être utilisée en inhalation. Les pommades ou les crèmes à base de CBD s’utilisent comme toutes les crèmes cosmétiques, directement sur la peau, sur les zones à traiter.

Il est par ailleurs possible de cuisiner avec des produits à base de CBD. On peut de cette façon ajouter quelques gouttes d’huile ou quelques miettes de fleurs ou encore des cristaux de CBD à faire fondre dans une préparation. Le goût est assez fort et le dosage doit être réalisé avec parcimonie. Ceux qui utilisent le CBD en cuisine confectionnent souvent des cookies ou autres petits biscuits sucrés ou salés.

Le CBD est-il un médicament ou une thérapie ?

Bien que les produits à base de CBD soient autorisés à la vente, sur des sites internet ou en boutiques spécialisées, en France, ils ne sont pas considérés comme des médicaments ni même comme une aide thérapeutique. Cela implique qu’aucun médecin ne prescrira de CBD sur ordonnance sauf pour certains médicaments contre l’épilepsie qui en contiennent. Les pharmacies françaises sont toutes habilitées à vendre du CBD, mais elles sont peu nombreuses à avoir franchi le pas.

Certaines études scientifiques tendent à démontrer que le CBD peut avoir des effets bénéfiques sur la santé. Cependant, il reste pour le moment un complément alimentaire, comme pourraient l’être la levure de bière ou les compléments à base de plantes. Dans d’autres pays d’Europe comme la Suisse, il est reconnu comme médicament et utilisé pour soulager certaines douleurs chroniques. Néanmoins, ce n’est pas encore le cas en France.

Quels sont les risques ou effets secondaires des produits à base de CBD ?

La prise de CBD ne présente que très peu d’effets secondaires, s’il est utilisé à bon escient. À forte dose, il peut provoquer des troubles gastro-intestinaux ou des pertes de vigilance. En revanche, le CBD se consomme pour tenter de soigner des maux, et non parce que c’est dans l’air du temps. Un consommateur de CBD qui n’aurait aucune raison d’en consommer ne ressentirait donc aucun effet.

Le CBD est un produit qui n’entre pas encore dans la catégorie médicale, et est actuellement considéré comme un produit « bien-être ». Comme pour tout produit, respecter les doses préconisées est primordial pour ne pas prendre de risque. Pour limiter les risques, il faut penser à se procurer du CBD fabriqué en France dans des boutiques ou sites spécialisés. Les produits vendus sur le circuit légal sont vérifiés et homologués pour la consommation. Comme pour tout produit, les acheter illégalement ou sans étiquette, c’est prendre le risque de consommer des produits frelatés.

Comment acheter des produits à base de CBD et combien ça coûte ?

En France, on trouve des produits à base de CBD sur internet et dans des boutiques spécialisées. Si vous passez commande en ligne, choisissez plutôt des sites européens qui vendent des produits biologiques ou à base de CBD d’origine naturelle. Tous les produits vendus par ces sites sont homologués en France et seront ainsi respectueux du taux de THC autorisé. Les taux étant différents dans tous les pays, il est préférable, pour rester dans la légalité, de se fournir sur un site français ou européen.

Quant aux prix des produits au CBD, il est difficile de donner un montant précis. Le prix de l’huile varie, par exemple, en fonction de son taux. Ainsi, une huile avec 5 % de CBD sera vendue aux alentours de 30 € pour 10 ml. Pour la même quantité, une huile à 30 % sera vendue autour de 120 €. Pour les fleurs, les prix varient encore plus, car ils dépendent de la variété dont est issu le CBD, mais généralement un sachet de 5 g est vendu aux alentours de 25 €. Les infusions restent peut-être les produits les plus accessibles, avec une dizaine d’euros par sachet de 35 g, soit l’équivalent d’une vingtaine de tasses.

Que dit la loi française sur le CBD ?

Le CBD a été récemment autorisé en France et a déjà fait l’objet de plusieurs remaniements de la loi initiale. Ainsi, le dernier décret à son sujet date du 23 janvier dernier. Ce nouvel arrêté veut permettre le développement de la filière agricole liée au CBD, donc celle du chanvre en France, ouvrant alors de nouvelles perspectives aux agriculteurs. Il tend aussi à protéger les consommateurs et à faciliter le maintien de l’ordre dans la lutte contre les produits stupéfiants. Pour la culture du chanvre, la plante doit avoir une teneur en THC inférieure à 0,3 % et sa culture se réserve aux agriculteurs actifs.

Il est, en conséquence, interdit de cultiver du chanvre, à titre personnel, comme il est interdit de vendre des plants ou des boutures de chanvre. Les fleurs et feuilles ne peuvent pas être vendues brutes, mais doivent avoir été achetées via un site ou magasin spécialisé. Concernant le taux de THC autorisé dans les produits à base de CBD, il est passé de 0,2 % à 0,3 % à la suite du nouveau décret de janvier 2023. Au-delà de ce taux, ils relèvent de la politique pénale de lutte contre les stupéfiants. Le taux de THC autorisé en France est l’un des plus bas en Europe. En Italie, il est de 0,6 % et de 1 % en Suisse ou en République tchèque. Prenez garde si vous voyagez avec du CBD, les taux étant différents, il se peut que le THC ne soit plus légal, une fois la frontière française franchie.