Découverte d’un nouvel astéroïde troyen caché dans l’orbite terrestre

Chaque jour, de nouvelles découvertes scientifiques sont rapportées par les médias. Celle que nous vous proposons de découvrir aujourd’hui s’avère particulièrement intéressante dans la mesure où elle concerne un soi-disant astéroïde troyen terrestre.

Si les astronomes à l’origine de cette trouvaille ont raison, ce sera le deuxième objet de ce type identifié à ce jour autour de la Terre, suggérant également qu’il pourrait y avoir bien plus d’astéroïdes troyens qu’on ne le pense dans le système Terre-Soleil.

En fait, on appelle astéroïde troyen tout corps spatial qui possède une trajectoire orbitale similaire à celle d’une planète ou d’un satellite naturel plus massif. Situé dans des régions gravitationnellement stables appelées points de Lagrange, il bénéficie de l’équilibre entre les forces gravitationnelles du Soleil et de la planète pour se maintenir en place.

Il existe par exemple cinq points de Lagrange entre la Terre et la Lune et cinq autres entre la Terre et le Soleil. Ces régions jouent un rôle crucial dans l’exploration spatiale. Le télescope spatial James Webb se positionnera par exemple au point de Lagrange Terre-Soleil L2 où il restera en place pendant de nombreuses années.

L’astéroïde troyen confirmé de la Terre se nomme 2010 TK7. Observé pour la première fois en octobre 2010, il est suspendu au point de Lagrange Terre-Soleil L4 dans une orbite oscillante en forme de têtard connue sous le nom de libration. Il s’agit d’un bloc de roche d’environ 300 mètres de diamètre.

Earth has one known Trojan asteroid, 2010 TK7. But newly-discovered 2020 XL5 is a good candidate as it librates around Earth's L4 point, and will continue to do so for thousands of years. pic.twitter.com/mXUyFIIOSw

— Tony Dunn (@tony873004) January 28, 2021