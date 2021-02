Un milliard de galaxies : les astronomes dévoilent la plus grande carte du ciel jamais réalisée (10 billions de pixels)

Les observations astronomiques modernes montrent que l’Univers est en expansion. Les galaxies s’éloignent les unes des autres à une vitesse toujours plus impressionnante. En 1998, les scientifiques ont établi que la force responsable de cette expansion s’appelle énergie sombre. L’énergie sombre est encore un mystère bien qu’elle représente environ 70 % des composants de l’Univers.

Les mesures à grande échelle des galaxies peuvent aider à comprendre la distribution de la matière ainsi que le mécanisme d’extension du Cosmos. Raison pour laquelle le projet Legacy Imaging Surveys a été lancé. Il s’agit d’un programme scientifique qui s’appuie sur des données fournies par le Dark Energy Spectroscopic Instrument(DESI). Ce programme a permis à une nouvelle carte haute résolution de l’espace de voir le jour.

Un milliard de galaxies

La carte en question est accessible sur le site web Legacy Survey Sky Viewer. Elle couvre environ la moitié de l’Univers observable et comprend près d’un milliard de galaxies. La résolution est si élevée qu’elle équivaut à 833 000 photos de smartphone haute résolution, soit plus précisément 10 billions de pixels. Il faut savoir que cette carte 2D est née grâce à une collaboration entre le Kitt Peak National Observatory, le Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO), et le projet Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) de l’Agence spatiale américaine (NASA). Elle a nécessité près de six ans de travail et l’utilisation de 5000 robots photographes.

Mieux comprendre l’énergie sombre

« Depuis des millénaires, les humains ont utilisé des cartes pour comprendre et naviguer dans notre monde et nous mettre en contexte : nous comptons sur les cartes pour savoir où nous sommes, d’où nous venons et où nous allons. Les cartes astronomiques perpétuent cette tradition à grande échelle », a écrit le NOIRLab de la National Science Foundation, une des entités qui ont participé au projet, dans un article de blog.

Les cartes astronomiques sont effectivement essentielles pour mieux comprendre le Cosmos et essayer de résoudre les mystères entourant l’énergie sombre. Avec ce plan d’une précision sans précédent et accessible à tous, les astronomes ont donc à leur disposition un nouvel outil précieux.

Une carte 3D en perspective

À noter qu’en plus d’avoir contribué à la création de cette nouvelle carte du ciel observable, les données collectées dans le cadre du programme DESI Legacy Imaging Surveys ont permis d’effectuer des découvertes scientifiques majeures, notamment de naines brunes. Mais l’équipe se veut encore plus ambitieuse. Elle compte entre autres créer une carte 3D de l’Univers. Cette réalisation sera possible en tenant compte des positions et la distance des galaxies par rapport à la Terre.