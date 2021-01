Le Haut Conseil de la Santé Publique déconseille certains masques en tissu face aux variants découverts !

Souvenez-vous lors du premier confinement en mars 2020, un élan de solidarité s’était mis en place pour coudre des masques… Il fallait alors respecter les normes AFNOR, le type de tissus etc… Certaines régions ont également offert des masques en tissus aux habitants… Les variants britanniques et sud-africains commencent à arriver en France. Plus contagieux que la premier coronavirus, le Haut Conseil de la Santé Publique déconseille l’utilisation des masques en tissus.

Qu’ils soient achetés ou faits maison, s’ils sont de catégorie 2 et/ou filtrants à moins de 90%, ils ne seraient pas suffisamment efficaces contre les variants découverts ! Nouveau retournement de situation donc, mais la prudence est de mise !

Didier Lepelletier, coprésident du groupe de travail Covid-19 du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) annonçait sur BFMtv le 18 janvier dernier : « Porter un masque en tissu réutilisable de catégorie 1, plutôt que des masques de catégorie 2 qui filtrent un petit peu moins bien, voire des masques fabriqués de manière artisanale où, là, il n’y a aucun contrôle sur leur performance qui est réalisé »

Catégorie 1 ou chirurgicaux uniquement !

Les normes AFNOR établissent la catégorie 1 comme filtrants 90% des particules, contre 70% pour les masques de catégorie 2 ! Quant aux masques en tissus confectionnés par des couturières, ou par des particuliers, ils sont parfois non testés par l’AFNOR. Et ne possèdent donc pas la certification de la Direction Générale des Armées. Attention donc aux masques en tissus vendus dans les magasins de vêtements ou à l’effigie de marques en vogue, vérifiez leurs catégories avant de les acheter.

Alors que l’Autriche et l’Allemagne, en Bavière, viennent d’imposer le port du masque FFP2 filtrant à plus de 94%, Didier Lepelletier considère que ce n’est pas une nécessité immédiate. Mais le FFP2 se porte d’une manière particulière et il serait difficile de contrôler le port du masque FFP2 dans la population. La recommandation du HSCP reste donc les masques chirurgicaux et les masques en tissu de catégorie 1 uniquement !

Pour le moment, le gouvernement ne s’est pas exprimé sur ces conseils du HCSP mais cela ne saurait tarder. Mieux vaut tenir que guérir peut-être ? Nous ne serions pas étonnés que le port du FFP2 devienne la norme en France d’ici quelques semaines !

Meilleure Vente n° 1 20 Pièces de Masques de Protection FFP2 avec Certification CE 2163 Scellés Individuellement CERTIFICATION EU 2163: Ces masques FFP2 à 5 couches ont été approuvés par un organisme notifié de l'UE.