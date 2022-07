Mais au fait, qui a inventé le fameux pantalon jeans ?

Quel est le vêtement mondialement connu, que les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes et les vieux peuvent porter en toutes circonstances ? Ce vêtement est un pantalon, mais il peut aussi se faire jupe, salopette ou veste… Il est souvent bleu marine, très résistant, et comporte cinq poches ! Aujourd’hui coloré, slim, skinny ou boyfriend c’est évidemment du jean dont nous voulons vous parler… De 0 à 99 ans, le jean se trouve dans toutes les armoires… Parfois usé, à trous ou coupé pour en faire un bermuda, le jean est indémodable et nous en portons tous, ou presque ! Mais connaissez-vous la véritable histoire du jean ? Instant culture !

L’invention du jean

Le pantalon jean n’est évidemment pas né de la dernière pluie… Il fait son apparition dans les années 1800 et le terme « jean » fait référence à un tissu en coton que l’on utilisait dans la confection de pantalon… Le nom du tissu devient alors le nom du vêtement que l’on connaît aujourd’hui… Le DENIM est encore très fabriqué aujourd’hui, tient son nom du fait qu’il était fabriqué en France, dans la ville de Nîmes et teint avec du « Bleu de Nîmes » ! A partir du 20ème siècle il devient l’uniforme des cow-boys américains. D’une robustesse à toute épreuve, confortable et facile à laver, il se dote de rivets en cuivre qui renforcent sa solidité et de cinq poches, deux à l’arrière, et trois à l’avant. Aujourd’hui, il se vend près de 2,3 milliards de jeans chaque année, soit 73 par seconde. Et ce n’est pas prêt de s’arrêter

Des jeans pour hommes à découvrir absolument

Et la cinquième poche, elle sert à quoi ?

Dans le premier paragraphe, vous avez dû lire que le jeans disposait généralement de cinq poches : deux à l’arrière, rectangulaires, deux à l’avant qui épousent la forme du pantalon… Mais si vous regardez de plus près, vous pouvez souvent apercevoir une minuscule poche, cousue près de la ceinture… Vous l’utilisez peut-être pour y glisser votre jeton de caddie, ou un briquet… Mais à l’origine, elle n’était pas du tout destinée à cet effet ! Cette petite poche avait été créée pour les cow-boys, mineurs et ouvriers, qui, à une certaine époque utilisaient des montres à gousset… Et elle servait simplement à y ranger la montre à gousset, qu’ils attachaient sur l’un des passants arrière… Toujours à sa place et facilement accessible, même juché sur un cheval fou !

