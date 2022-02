Savez-vous à quoi servait la petite poche des jeans à l’origine (ce n’est pas pour les briquets ou les préservatifs) ?

Dans les objets que nous utilisons quotidiennement, il y a parfois des choses que nous ne voyons plus, et qui peuvent paraître inutiles. Prenons l’exemple du stylo BIC 4 couleurs surmonté d’une boule blanche… Si vous nous suivez, vous savez désormais qu’elle servait, à sa sortie, à faire tourner le cadran des téléphones pour composer un numéro. Depuis l’arrivée des téléphones à touches, puis des smartphones, elle ne sert plus vraiment à grand-chose, mais elle est restée, bien heureuse de se faire mâchouiller ! Vous portez des jeans ? Vous êtes-vous alors déjà demandé à quoi servait la mini-poche qui se trouve sur le devant ? Peut-être y avez-vous déjà glissé un briquet ou un jeton de caddie ? En même temps, on ne peut pas y mettre grand-chose…. Pourtant, elle aurait bien été conçue de manière « utile ». Décryptage.

Un peu d’histoire…

Avant de vous révéler la véritable utilité de la petite poche secrète, revenons sur la création du Jean’s. A l’origine, le Jean est une toile de coton et lin, de couleur bleue, utilisée par les marins génois au XVIème siècle. La marine génoise l’utilisait pour créer des voiles, ou se vêtir. Le jean a aussi servi de support pour des œuvres picturales. Au XVIIème siècle, une famille de tisserand originaire de Nîmes invente le tissu Denim, qui, plus tard, servira à la confection des fameaux Blue Jeans… Il faudra attendre 1853 pour qu’un certain Levi Strauss, tailleur dans le Nevada, utilise cette toile pour en faire des pantalons. Il fonde alors Levi Strauss & Co, le must du jean encore aujourd’hui. Le Blue Jean a donc bien été inventé par un Américain, mais le tissu, lui, vient de France, qu’on se le dise !

Et cette poche alors, elle sert à quoi ?

Sur un « vrai » blue jean, on trouve cinq poches: deux à l’arrière, de forme carrée, deux à l’avant qui épousent les formes du pantalon, et une toute petite poche située d’un côté ou de l’autre. Elle est tellement petite que l’on peut tout au plus y glisser une pièce de monnaie, y cacher une brique de Lego ou un mini briquet ! En 1879, le jean de Levi Strauss ne comportait que 4 poches : une seule à l’arrière et les trois que nous connaissons toujours. Mais les jeans étaient, au départ, les vêtements des cow-boys américains… Des hommes qui ne se séparaient jamais de leurs montres à gousset ! En les laissant dans leur poche arrière ou avant, ils les perdaient très souvent. N’oublions pas qu’à cette époque, la montre à gousset était considérée comme précieuse et luxueuse ! Elle était aussi le signe d’un certain niveau social. Levi Strauss a donc imaginé une poche à la dimension exacte de ces montres à gousset… Si vous possédez une vieille montre, faites le test, c’est pile poil la dimension ! Aujourd’hui la poche est restée pour des raisons esthétiques et on y met ce que l’on peut (ou rien d’ailleurs le plus souvent).

Et pourquoi le fil est-il orange sur les vrais jeans ?

Le fil orange qui coud le jean Levi Strauss n’est pas là non plus par hasard. Et ce serait Jacob Davis, l’autre père du Jean, qui l’aurait instauré… Pour la simple raison qu’il souhaitait que la couleur du fil rappelle la couleur cuivrée des boutons du pantalon. Il n’existe aucune preuve de ce fait, mais c’est la raison la plus tangible pour expliquer ce fil orange !