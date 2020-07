Ulule : si vous cherchez un jean 100% français à un prix abordable, découvrez COCORICO !

Durant le confinement, nous nous sommes rendu compte réellement à quel point nous dépendions des productions lointaines pour nos achats du quotidien. Et nous nous sommes également tournés vers des productions françaises, que ce soit pour les masques, les légumes ou les vêtements !

Vous connaissez peut-être déjà cette marque française, baptisée tout simplement COCORICO ! Le nom de la marque annonce déjà la couleur de la provenance de ces vêtements. Après les t-shirts, sweats, boxers ou espadrilles, la marque lance le Jean Cocorico en campagne Ulule… Et c’est un déferlement de précommande qui s’annonce déjà !

Cocorico c’est qui ?

Cocorico est une jeune marque fondée en 2017 par deux frères, désireux de fabriquer des produits abordables pour tous mais 100% français… Ils commencent par fabriquer des boxers à moins de 10€ ! Aujourd’hui, il est possible de s’habiller des pieds à la tête en passant par les dessous, mais en restant Cocorico !

Crédit photo : Cocorico

La marque affiche plusieurs objectifs, tous très « patriotiques » !

Fabriquer ses vêtements en France, de la conception à la vente… Tout doit être local et réparti dans les six usines françaises.

Montrer qu’il est possible de fabriquer des vêtements 100% Made In France à des prix abordables. Et ceci, en mettant en place des techniques de fabrications innovantes.

Offrir aux clients des produits de qualité française et un service client irréprochable.

Le jean Cocorico en Crowdfunding :

Un petit tour d’horizon pour ce jean vendu 59.90€ en précampagne Ulule, il fera le tour de France avant d’arriver dans votre armoire ! Mais il n’aura jamais passé les frontières… Conçu à Bordeaux, puis tissé dans les Vosges, il sera confectionné en Seine Saint Denis et étiqueté à Paris… Le délavage et stabilisation se font dans la Sarthe et il vous sera expédié par des entrepôts situés dans le Lot !

Disponible en taille européenne du 38 au 46 et en deux coloris (Classique ou Brossé) il se destine aux hommes désireux de consommer des produits français ! Mais également de garder une classe… française à toute épreuve ! Plus de 1000 commandes déjà et la campagne se termine le 14 juillet… Il vous reste donc quelques jours pour commander votre jean ! Cocorico !