Réouverture des frontières américaines : plusieurs semaines d’attente pour obtenir un visa touristique

Les autorités américaines viennent d’annoncer qu’ils réouvraient leurs frontières aux touristes. Depuis mars 2020, et le « travel ban » mis en place par Donald Trump, les Etats-Unis étaient fermés aux touristes étrangers. Cette réouverture est effective depuis le 8 novembre dernier, mais cela ne veut pas dire qu’il est redevenu facile d’y entrer… Les frontières des Etats-Unis s’ouvrent à nouveau aux voyageurs possédant un schéma vaccinal complet et originaires d’une trentaine de pays dont la France.

Pour pénétrer aux Etats-Unis, il faut obtenir une autorisation de voyage électronique (ESTA) et ce visa s’obtient sous certaines conditions. Pour ceux qui souhaitent un simple visa touristique, il faudra qu’ils s’arment de beaucoup de patience ! Il faut compter environ 10 mois pour l’obtenir. Mais qu’est-ce que l’ESTA ? Et comment l’obtenir pour voyager aux Etats-Unis ? On vous explique tout !

Qu’est-ce que l’ESTA ?

L’ESTA est une exemption de visa qui autorise certains voyageurs à entrer aux Etats-Unis pour une période maximale de 90 jours. Ce programme international a été signé par 37 pays dont la France. Une procédure officielle a été mise en place dans chacun des pays signataires, et il faut bien entendu la suivre à la lettre !

Il faut savoir que pour les Etats-Unis, l’ESTA est obligatoire et les demandes peuvent se faire en ligne. Concernant le prix de l’ESTA pour les États-Unis , il reste inchangé par rapport à mars 2020. Vous devrez donc vous acquitter d’un montant de 14 €. L’ESTA est délivré en 72 heures et restera valable pour vos futurs voyages aux Etats-Unis pendant 2 ans, à partir de la date d’émission. Il n’y a que très peu de refus d’ESTA si vous remplissez les conditions pour entrer aux Etats-Unis. Les seuls refus concernent des anomalies administratives et peuvent très vite se résoudre.

Qui ne peut pas prétendre à l’ESTA ?

L’ESTA ne peut pas être obtenu par certains ressortissants étrangers classés sur liste noire par les Etats-Unis. Assurez-vous également de ne pas avoir voyagé dans un pays blacklisté avant de faire votre demande d’ESTA , elle serait refusée immédiatement. Même pour une escale donc, les voyageurs qui ne pourraient obtenir d’ESTA devront demander un visa touristique pour séjourner aux Etats-Unis. C’est le cas des ressortissants des pays suivants : Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie ou Yémen après le 1er mars 2011, ou qui ont la double nationalité pour les ressortissants de Iran, Irak, Soudan ou Syrie uniquement.

Quel délai pour le visa touristique ?

Si les ressortissants des pays autorisés peuvent obtenir l’ESTA pour les Etats-Unis en 72h, les autres devront obtenir un visa touristique. Colombia Barosse, consule générale à l’ambassade américaine en France estime qu’il faudra patienter 10 mois à compter du 8 novembre dernier pour obtenir ce visa. Seules les demandes de visa étudiant sont traitées en priorité, et en 3 jours seulement !

Quelques autres freins à l’obtention ?

Depuis l’arrivée de la pandémie mondiale que nous subissons, les frontières s’ouvrent difficilement. Ainsi, avec l’ESTA, et dans certains états américains, les voyageurs doivent en plus fournir une preuve de vaccination ainsi qu’un test PCR de moins de 72 heures. Ainsi à Hawaï par exemple, il faudra un test de dépistage certifié par les autorités locales. Les voyageurs devront à l’arrivée aux Etats-Unis, présenter leur ESTA mais également remplir un questionnaire à bord de l’avion. L’ESTA est obligatoire pour voyager aux Etats-Unis, mais les autorités recommandent de vérifier les conditions d’entrée de chaque état avant même de prévoir son voyage aux Etats-Unis.

En revanche, sans ESTA, et même si vous remplissez toutes les conditions pour l’obtenir, les Etats-Unis, ne seront pour vous qu’un rêve ! Ce serait dommage de ne pas pouvoir découvrir le pays pour une simple formalité administrative non ?

Article proposé par demandevisa.fr