Nous avons testé la Tronsmart T7 Lite, voici notre avis sur cette petite enceinte portable à moins de 40 €

Novembre, c’est le mois du Black Friday, mais c’est aussi celui qui nous donne du fil à retordre quant à la recherche des cadeaux de Noël. Voici une petite idée de cadeau qui peut convenir aux ados, aux adultes ou aux personnes âgées, si tant est qu’ils soient quelque peu mélomanes ! Nous avons testé l’enceinte Bluetooth Tronsmart T7 Lite, un petit bijou de technologie qui coûte moins de 40 € et qui ravira à coup sûr toute la famille. En plus, elle est disponible en cinq couleurs hyper tendance : chacun la sienne ! Tronsmart n’attendra pas le Black Friday pour afficher une promotion de 10 % sur ce modèle petit, mais puissant. Découverte.

Quels sont les points forts de l’enceinte Bluetooth Tronsmart T7 Lite ?

Avant d’entrer dans des détails un peu plus techniques, voici, succinctement, les points forts de cette petite enceinte. Tout d’abord, elle se démarque par ses basses améliorées, offrant une qualité sonore exceptionnelle. De plus, elle ajoute une touche visuelle avec son spectacle de lumière arc-en-ciel, créant une ambiance unique lors de l’écoute de votre musique préférée. Cette enceinte ne vous laissera pas tomber avec une autonomie impressionnante de 24 h, garantissant une longue écoute sans interruption.

Son niveau d’étanchéité IPX7 la rend parfaitement adaptée à une utilisation en extérieur, sans craindre les éclaboussures ni la pluie. Vous pouvez également profiter d’un couplage stéréo pour une expérience sonore encore plus immersive. De plus, l’enceinte est compatible avec une application de contrôle pour une personnalisation supplémentaire. Enfin, elle est disponible en cinq couleurs hyper sympathiques allant du classique noir au rose pâle en passant par le bleu marine, le citron vert ou le bleu électrique.

Une enceinte qui va vous faire apprécier la musique !

Vous vous déplacez beaucoup et aimez écouter votre musique quel que soit le lieu où vous vous trouvez ? L’enceinte Tronsmart T7 Lite pourrait bien répondre à votre demande ! Pour ce faire, elle se dote de deux haut-parleurs à large bande et d’un puissant vibreur de basses en alliage d’aluminium. Avec une puissance totale de 24 W, c’est sûr, vous aurez « du bon son dans les oreilles » et peut-être même que vos voisins en profiteront aussi !

Les plus pointilleux des mélomanes apprécieront la richesse et la puissance du son cristallin que produit cette enceinte. De plus, pour une personnalisation maximale, l’application Tronsmart est disponible sur l’App Store et Google Play, permettant aux utilisateurs de personnaliser les paramètres audio et d’éclairage selon leurs préférences.

Autonomie et portabilité, deux autres qualités de la Tronsmart T7 Lite

Parlons maintenant d’un autre critère, l’autonomie, un critère qui permet également à la Tronsmart T7 Lite de se démarquer de ses concurrentes à prix semblable. Grâce à une batterie puissante de 4 000 mA, elle offre jusqu’à 24 h de lecture ininterrompue avec un son moyen. Logiquement, à pleine puissance, l’autonomie se verra diminuée. De plus, elle peut rapidement être rechargée en seulement 3 à 4 h, réduisant ainsi le temps d’attente entre les sessions d’écoute. Une petite astuce pour économiser de l’énergie : désactivez le mode d’éclairage grâce au bouton d’alimentation, vous gagnerez quelques précieuses minutes d’écoute…

L’essentiel, c’est la musique, pas la lumière dans certains cas ! La portabilité de l’enceinte T7 Lite est un autre atout majeur. Sa conception compacte et son câble détachable la rendent extrêmement facile à transporter d’une main à l’autre. De plus, avec sa certification IPX7 d’étanchéité, cette enceinte résiste aux éclaboussures, à la pluie et bien plus encore, la rendant idéale pour les aventures en plein air, les journées à la plage, les fêtes au bord de la piscine. Si votre passion est de prendre votre douche en musique, elle assumera cette fonction sans sourciller et sans se mouiller ! Et franchement, quoi de plus agréable que de prendre une douche, accompagné de ses musiques préférées ?

Du bon son dans les oreilles : c’est une certitude !

Un autre avantage majeur de cette enceinte est la possibilité de choisir entre deux modes audios et d’exploiter la fonction d’appairage stéréo. Avec ces fonctionnalités, les utilisateurs peuvent améliorer leur expérience d’écoute en connectant deux enceintes Bluetooth, créant ainsi un son puissant atteignant jusqu’à 48W. De plus, la T7 Lite permet de passer facilement d’une source audio à une autre en connectant jusqu’à deux téléphones ou tablettes, offrant une grande praticité pour les amateurs de musique exigeants, en quête d’une qualité audio supérieure. Ce portrait ne serait pas complet, si cette enceinte était uniquement filaire !

Il est évident qu’elle peut se connecter en Bluetooth 5.3 et qu’elle s’écoutera donc à une distance de 15 m au maximum. Le fait qu’elle soit compatible avec le Bluetooth 5.3 lui garantira des connexions rapides et stables avec une large gamme d’appareils Bluetooth, notamment les iPhone et Samsung, ainsi que les lecteurs MP3, les télévisions et les ordinateurs portables. Cette enceinte offre un niveau de polyvalence supplémentaire en permettant aux utilisateurs d’insérer une carte Micro SD/TF pour écouter de la musique, passer des appels en mains libres et accéder à Siri ainsi que d’autres commandes vocales. Le Bluetooth 5.3 assure une expérience audio exceptionnelle avec une compatibilité accrue avec divers appareils. Alors, vous l’aimez déjà cette enceinte Tronsmart T7 Lite, non ?

Toutes les caractéristiques techniques :

Marque : Tronsmart

Type : enceinte Bluetooth

Modèle : T7 Lite

Couleur : noir

Spécification : Version Bluetooth : 5.3

Profil Bluetooth : A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Codec audio : SBC

Portée Bluetooth : jusqu’à 15 m (zone ouverte)

Indice IP : IPX7

Puissance de sortie : 24 W

Puissance d’entrée : 5 V/2 A, via le port Type-C

Gamme de fréquences : 60 Hz – 20 kHz

Batterie 3,7 V/4 000 mAh

Durée de lecture (variée selon le niveau de volume et le contenu audio) : jusqu’à 24 h (variée selon l’affichage lumineux)

Temps de charge : 4,5 h

Bande de fréquences : 2402-2480 MHz

Puissance de transmission maximale : 4 dBm

Conclusion

Lors de la réception de votre colis, vous trouverez à l’intérieur : l’enceinte portable T7 Lite, un câble de chargement de type C, une carte de garantie, un manuel d’utilisation, une carte SoundPulse® et une lanière. L’enceinte Tronsmart T7 Lite est actuellement disponible au prix de 39,99 €, un tarif très abordable.

Cependant, vous pouvez, jusqu’au 16 novembre 2023 inclus, bénéficier d’une réduction de 10 %. Pour ce faire, il vous suffira de cocher la réduction avant d’inclure l’enceinte dans votre panier. Que vous soyez un mélomane averti ou un amateur occasionnel, la Tronsmart T7 Lite saura égayer votre univers musical. Ne manquez pas cette promotion qui dure uniquement jusqu’au 16 novembre 2023 !

Les plus

Un son très correct

Légère

Un design moderne

Les moins

Une housse de transport aurait été appréciée.

Plus d’informations sur tronsmart.com.

