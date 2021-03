Comment changer de fournisseur via un comparateur d’énergie ?

Grâce à la libéralisation du marché de l’énergie, il est aujourd’hui possible pour chaque ménage de choisir un fournisseur en fonction de ses besoins. De même, il est possible de changer à tout moment pour un autre fournisseur d’énergie. Toutefois, vous devez d’abord trouver des offres plus intéressantes avant de décider de changer de fournisseur. À ce titre, le comparateur d’énergie est l’outil qui pourrait bien vous aider. Nous allons donc comment un tel outil en ligne vous aiderait à trouver une meilleure offre d’énergie.

Le comparateur d’énergie : qu’est-ce que c’est ?

Un comparateur d’énergie est un dispositif mis en ligne généralement par une société de courtage en énergie et dans la fonction principale est d’aider les consommateurs à dénicher d’intéressantes offres. Il s’agit d’un outil gratuit avec une base de données regroupant tous les détails relatifs à l’offre d’énergie de plusieurs sociétés de fourniture d’énergie. Ainsi, en se basant sur les informations fournies par le consommateur, le comparateur établit une liste des propositions qui correspondent à ses critères.

Du coup, lorsque l’offre d’énergie souscrite actuellement s’avère être moins intéressante par rapport à ce que la concurrence propose, le client peut user d’un comparateur de fournisseurs d’énergie, de façon à trouver de meilleures conditions auprès d’autres fournisseurs.

Comment se servir d’un comparateur pour changer son fournisseur ?

Actuellement, les fournisseurs d’énergie sont légion. Cette pluralité est à la base d’une concurrence intense pour obtenir une plus grande part de marché dans un secteur fondamental. Il est parfois possible de trouver un fournisseur qui propose à lui seul, plus de quatre offres. Dans un tel contexte, il ne fait aucun doute que le recours à un comparateur d’énergie vous aidera à trouver la meilleure formule qui vous permettra de réaliser des économies. Il suffit juste de bien savoir s’y prendre.

Sur la toile, il existe plusieurs comparateurs d’énergie. Vous n’avez par conséquent, qu’à vous rendre sur dans la page d’accueil de l’un d’entre eux et de suivre le processus. Lorsque vous avez choisi le comparateur d’énergie à utiliser (la plupart ont le même principe de fonctionnement), il vous sera demandé de remplir un formulaire dit de comparaison.

Ce formulaire demande entre autres renseignements votre adresse, le type de compteur dont vous disposez, éventuellement votre actuel fournisseur d’énergie actuel et votre consommation d’énergie en moyenne estimée en Kilowattheure (kWh). Votre requête sera ensuite traitée puis il vous sera proposé une liste très filtrée d’offres d’énergie qui tiennent compte de votre localisation et de vos paramètres de consommation. Il vous revient alors de choisir la proposition qui vous semble être la meilleure.

Que se passe-t-il ensuite ?

Vous avez désormais choisi votre fournisseur d’énergie à l’aide d’un comparateur d’énergie. Il vous faut maintenant signer un contrat auprès de l’entreprise sélectionnée. Pour ce faire, vous aurez dans un premier temps à faire une demande de contrat en contactant directement le service clientèle ou en remplissant un formulaire en ligne si possible. Vous aurez ensuite une confirmation que votre demande leur est parvenue soit par e-mail ou par téléphone.

Vos données seront après cela vérifiées afin de s’assurer que tout est en règle ; une confirmation de la prise en compte de votre demande de changement de fournisseur d’énergie actuel vous sera ensuite adressée. Votre nouveau contrat vous sera envoyé et vous pouvez y trouver tous les détails tels que les conditions générales, le plan tarifaire qui sera appliqué ainsi que la date à laquelle il prendra effet.

Après réception de votre contrat, un délai de 14 jours vous est accordé pour éventuellement l’annuler sans frais. Passé ce délai, vous pouvez considérer le changement comme réussi. Votre nouveau fournisseur informera votre gestionnaire de réseau de distribution du changement effectué qui à son tour, vous demandera vos relevés d’index. Trente jours en moyenne après votre demande, votre aventure peut commencer avec votre nouveau fournisseur.