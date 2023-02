La technologie laser : un marché d’avenir avec de nombreux domaines d’application

Le laser, dans l’imagerie collective, c’est les sabres de Star Wars et les pistolets de films de Science-fiction. Mais, en réalité, les lasers sont utilisés partout et tout le temps dans notre quotidien. Par exemple dans l’éclairage, l’exploration, la mesure, l’industrie. Le marché du laser connaît actuellement une croissance de huit à dix pour cent par an. Cela s’explique par l’arrivée sur le marché d’appareils toujours plus performants. Nous présentons les applications les plus utiles du laser.

Le laser dans la recherche

Dans le domaine de la recherche, le laser est partout. En astronomie, pour la mesure et l’analyse, en chimie, en optique et en physique, tous les secteurs scientifiques sont concernés. Récemment, une équipe de recherche internationale a réussi à dériver la pleine charge d’un flash à l’aide d’un laser. Les scientifiques autour d’un professeur de l’Institut Polytechnique de Paris ont pour la première fois réussi à dévier un éclair au laser sur le mont Säntis en Suisse. Cette percée expérimentale pourrait conduire à des avancées significatives dans le domaine de la protection contre la foudre, car à ce jour, la foudre cause chaque année plusieurs centaines de millions d’euros de dégâts. En outre, il existe de nombreuses autres applications et recherches sur ce thème. Il existe par exemple un laser capable d’analyser extrêmement rapidement la composition chimique d’un élément.

Le laser dans l’industrie

Dans le secteur de l’industrie, le laser est utilisé pour la trempe, le soudage et aussi la découpe. La technique de découpe au laser est très efficace pour la coupe de métaux. Tous les matériaux métalliques qui peuvent être coupés en toute sécurité et de haute qualité conviennent à cette tâche. L’aluminium, l’acier inoxydable et l’acier de construction en constituent la majeure partie: le titane, les métaux non ferreux, les métaux précieux, l’acier inoxydable et l’acier de construction. Le laser permet une incision précise, rapide et de très bonne qualité. Pour cette utilisation, le laser doit être aussi utilisé avec du gaz (oxygène, CO2 ou l’azote).

Le laser dans la médecine

En médecine, le laser est un moyen de réaliser des coupes très précises et de résoudre des problèmes très divers : réduction des rides, correction des cicatrices, épilation ou tatouage, taches pigmentaires ou poches lacrymales. En dentisterie, le laser permet d’éclaircir les dents ou d’éliminer les caries. En outre, le laser est de plus en plus utilisé dans les opérations oculaires. La myopie et la myopie peuvent être corrigées à l’aide de la méthode Lasik. Lasik est l’abréviation de «laser in situ kératomileusis». Le patient est allongé sur le dos et reçoit des gouttes oculaires pour l’anesthésie. Ensuite, l’œil est aspiré à l’aide d’une ventouse afin qu’aucun mouvement oculaire ne soit possible. Cela permet au laser de traiter la cornée au repos.

Le laser dans l’armée

Dans l’armée, le laser a aussi beaucoup d’applications. Bien sûr, l’armée essaye de concevoir des armes grâce au laser, comme le montre ces tests de l’armée américaine. Mais le laser est surtout utilisé pour créer des solutions de défense, notamment pour détruire des drones ou même des roquettes.

Conclusion : le laser dans tous ses états

Vous le constatez, le laser est absolument partout. Inventé il y a un peu plus de 50 ans, il est aujourd’hui utilisé dans de nombreux secteurs allant de la médecine, à la recherche scientifique, en passant par l’armement militaire et l’industrie. Mais la recherche sur le laser est encore loin d’avoir porté tous ces fruits dans l’ensemble de ces domaines. Récemment, une équipe de scientifiques a, par exemple, mis au point un laser qui peut fonctionner éternellement. Une prouesse à saluer.