Routeur wifi : Voici comment en choisir le plus simplement possible !

Les avancées technologiques ont permis de mettre le routeur wifi sur le marché. Cet appareil est un intermédiaire entre votre récepteur (smartphone ou PC) et votre fournisseur d’internet. En France, nombreux sont les fabricants qui commercialisent différents modèles de routeurs wifi.

Routeur Wifi : les avantages d’en posséder

Posséder le meilleur routeur wifi de l’année est le rêve de tout utilisateur d’internet. Cependant, avant toute chose, il est essentiel de connaître les atouts d’un routeur wifi. En effet, si cet appareil est tant convoité, c’est parce qu’il procure une plus-value à son utilisateur. Le premier intérêt que vous avez à utiliser un routeur wifi est la détention d’une connexion internet fiable et performante.

L’usage d’un routeur wifi vous permet d’optimiser votre connexion internet. Étant le premier support de réception, l’appareil va stabiliser, régulariser, et accélérer le signal avant de le transmettre. Une fois sur votre portable ou PC, ce signal amélioré permettra d’éliminer tous les problèmes de liaison internet comme :

la lenteur d’affichage des pages ;

la coupure de la connexion à des moments inopportuns ;

le faible débit de connexion dans certaines zones géographiques.

Le second avantage d’un connecteur wifi est la sécurité qu’il apporte. Grâce à son protocole de sécurité intégré, l’appareil limite les connexions entrantes. Il protège ainsi votre réseau des intrusions extérieures. La couverture s’étend également au blocage d’accès à certains sites internet, logiciels et applications mobiles sensibles ou inadaptées.

Routeur wifi : les différents types sur le marché

Équipé de composants informatiques, le routeur wifi se diversifie au niveau de plusieurs aspects. Il s’agit de la forme et des fonctionnalités. À cet effet, il y a trois types de routeurs à savoir : le routeur filaire, le routeur sans fil, le routeur de base et le routeur de bordure.

Le routeur de base et le routeur de bordure

En premier lieu, il y a le routeur de base et le routeur de bordure qui sont assez classiques. Ils peuvent être filaires ou sans fil. Néanmoins, ils ont un point de distinction. Il s’agit de leur mode de fonctionnement. En effet, le routeur de base fournit la connexion internet dans un réseau.

Par contre, le routeur de bordure possède la capacité de distribuer le signal dans plusieurs réseaux. Au vu de leur compétence, il est évident que ces deux routeurs ne peuvent pas servir dans un même réseau.

Le routeur filaire

Encore appelé le routeur câblé, le routeur filaire se distingue par son mode de connexion. Avant qu’il ne soit opérationnel, il faut que votre support soit branché au routeur par le biais d’un câble. L’appareil possède deux ports qui ont des utilités bien précises. Le premier port permet d’établir un lien entre le modem et le routeur. Quant au second port, il connecte le routeur à l’ordinateur.

Doté de la technologie NAT, ce type de routeur est approprié pour assurer la connexion de plusieurs ordinateurs. Son utilisation serait donc adéquate pour les entreprises. En matière de sécurité, l’appareil fait usage de pare-feu performants comme le DHCP ou Stateful.

Le routeur sans fil

Contrairement au routeur filaire, le routeur sans fil ne requiert pas forcément un câble pour que la connexion se fasse. Équipé d’antennes de distribution, il envoie les données de connexion en forme de codes binaires. Ensuite, cette codification est transformée en signaux radio pour être diffusée en mode LAN. Pour cette raison, ce type de wifi porte la dénomination de « WLAN ».

Pour protéger le réseau, le routeur sans fil fait usage d’un filtrage par adresse. Les systèmes de sécurisation WPA et MAC sont les protocoles utilisés dans la plupart des cas. Toutefois, il faut souligner qu’un routeur sans fil ne peut disposer que d’un protocole de sécurité.

Routeur Wifi : comment en choisir adéquatement ?

Faire le choix d’un routeur wifi avec le nombre grandissant de modèles peut s’avérer difficile. Vous devrez faire une recherche pointilleuse afin de trouver l’appareil idéal. Malgré cette résolution, vous pouvez tout aussi vous perdre. Il vous faut donc des repères pour mener votre enquête. À ce sujet, voici 4 critères qui vous aideront à atteindre l’objectif.

L’utilisation à faire du routeur

Le premier point de votre quête est l’utilité de votre prochain routeur. En effet, le routeur wifi peut servir à la maison comme au service. Dans un cas ou dans l’autre, vous aurez besoin d’un routeur wifi adapté. Une organisation aurait besoin d’un routeur wifi performant qui pourrait distribuer la connexion internet à plusieurs ordinateurs.

Quant à l’usage domestique, le routeur wifi peut être standard. Cela ne signifie pas qu’il faudrait miser sur un routeur de basse gamme. Il faut plutôt opter pour un connecteur wifi qui couvrira vos besoins. Autrement dit, le connecteur wifi pour la maison peut être moins performant que celui utilisable en entreprise.

La vitesse de la connexion

La redistribution de la connexion internet est l’une des fonctions d’un routeur wifi. Il est important que la vitesse du signal soit forte. Peu importe l’usage à faire, il est primordial que la connexion soit rapide. Il vous faut donc vérifier le débit maximal que peut fournir votre futur routeur wifi. Évidemment, la vitesse à viser pour une utilisation professionnelle doit être plus grande que celle d’une utilisation domestique.

À cet effet, la norme pour un routeur wifi en entreprise le débit peut aller de 5 Mbps jusqu’au-delà de 600 Mbps. Pour ce qui est du routeur wifi à domicile, une vitesse se trouvant entre 200 et 300 Mbps suffit amplement. En outre, si vous optez pour un appareil de performance plus élevé, vous aurez dépensé inutilement quelques euros de plus.

Le protocole de sécurité

En vous connectant à internet, vous exposez vos données personnelles. Le routeur wifi offre une garantie de protection. Cependant, les niveaux de protection varient en fonction du modèle de l’appareil. Toutefois, l’intégrité de la protection dépend des paramétrages effectués au préalable. Ainsi vous serez protégé de toute attaque extérieure.

La mise en place du routeur wifi

Il est d’une importance capitale que votre routeur wifi soit facile à installer. Que ce soit un modèle pour les professionnels ou pour les amateurs, vous devez être en mesure de l’installer. Le contraire vous obligerait à payer des frais supplémentaires pour la réalisation de cette tâche.

Voilà les critères à suivre pour dénicher le routeur wifi adéquat pour vos besoins. En plus de cela, il faut un suivi rigoureux du prix d’achat afin de ne pas outrepasser son budget prévisionnel.