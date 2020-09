TP-Link Archer AX 11000 : le routeur gaming WiFi idéal pour les gamers ?

Depuis 2017, les gamers ont droit à une gamme de routeurs spécialement dédiés aux jeux en ligne. Si vous prévoyez d’en acheter un, le TP-Link Archer AX 11000 est peut-être ce qu’il vous faut. Le routeur Archer AX 11000 de TP-Link se caractérise par un look résolument futuriste, avec ses huit antennes, ses couleurs rouge et noir, et son design tout en angles.

L’appareil est doté de 9 ports Ethernet (connexion en 2,5 GbE WAN), mais aussi de trois boutons pour activer la connexion WPS, activer ou éteindre le WiFi, ainsi que pour activer ou éteindre les LEDs du routeur. À cela s’ajoutent les traditionnels boutons d’allumage et de réinitialisation (Power et Reset).

Côté performances, l’appareil est équipé d’un processeur Quad-Core 1,8 GHz, couplé à 1 Go de RAM. Nous avons affaire à un routeur gaming de nouvelle génération et donc compatible avec le WiFi 6. En tant que tel, il s’agit ainsi d’un routeur tri-bande qui propose trois réseaux Wi-Fi en fonction de vos besoins : un réseau sur la fréquence 2,4 GHz qui offre des débits jusqu’à 1,2 Gbit/s, ainsi que deux réseaux sur la fréquence 5 GHz qui permettent chacun de profiter de débits jusqu’à 4,8 Gbit/s.

Un large choix de fonctionnalités et configurations

Le routeur TP-Link Archer AX 11000 conviendra aux utilisateurs exigeants mais également aux gamers chevronnés : ainsi, outre le paramétrage des trois réseaux, il permet aussi de gérer le WiFi invité, la redirection de ports etc… l’appareil propose également de nombreuses options telles que le contrôle parental, l’internet protocole version 6 (IPv6), et bien d’autres encore : VPN, antivirus, partage de contenus via USB… L’interface Web du routeur a été pensée pour être la plus claire et intuitive possible.

Avec ce nouveau routeur, TP-Link promet plus de puissance et de vitesse grâce à l’OFDMA qui permet de booster le débit moyen de 4x et réduire la latence. Le routeur permet aussi à plusieurs appareils de se connecter en même temps et de partager le même canal, sans que cela ne nuise à la qualité de la connexion et du jeu. Enfin, pour ce qui est des fonctionnalités, elles sont nombreuses :

Le « Games Accelerator » qui permet de détecter et optimiser les flux du jeu selon vos besoins,

qui permet de détecter et optimiser les flux du jeu selon vos besoins, Ou encore le « Game Protector » qui utilise le système de sécurité Homecare pour garder vos comptes et fichiers personnels à l’abri des virus et pirates informatiques.

Le routeur Archer AX 11000 de TP-Link permet également de consulter ses statistiques de jeu qui montrent la latence en temps réel, la durée du jeu, ainsi que l’allocation des ressources réseau.

Déballage et design

Le routeur est livré dans un imposant et lourd carton. Nous retrouvons à l’intérieur du bundle le fameux routeur, 8 antennes rigides, un cordon RJ45, une notice de démarrage rapide ainsi qu’un codon et une alimentation secteur. Le produit est parfaitement protégé et les matériaux semblent d’excellente qualité. Le routeur est très imposant et reprend les codes couleurs et le design des produits gaming, très tendances en ce moment…

Montage

Nul besoin de la notice pour le montage (no read the fucking manual). Il suffit de clipser les 8 antennes (fixes) sur les 8 ports prévus à cet effet. On branche ensuite le cordon RJ45 sur un port de la box et c’est terminé.

Paramétrage

Pour le paramétrage du routeur vous aurez besoin de l’application dédiée Tp-Link Tether disponible sur Android et iOS. Vous devrez ensuite vous identifier avec votre compte Tp-Link ou en créer un si vous n’en avez pas encore. L’application vous guidera ensuite étape par étape pour le paramétrage des trois réseaux après avoir réinitialisé le mot de passe du compte administrateur. La prise en main est extrêmement simple et à la portée de tous.

Comme nous vous l’indiquions en introduction, le routeur dispose des options classiques que nous retrouvons sur la majorité des appareils, comme le partage d’un réseau wifi, le diagnostic, la liste des appareil connectés, une alerte pour chaque nouvelle connexion ou encore l’éclairage de la led etc..

Débit et benchmark

Nous avons effectué les tests de débits avec un Oneplus 8 Pro. Pour vous donner un ordre d’idée de la puissance de l’appareil nous avons également pris des mesures sur le réseau Wifi de notre box et celui de notre répéteur Tp-Link Tapo qui dispose également de son propre réseau Wifi. Les dernières box internet ont fait d’énormes progrès au niveau de la qualité du réseau WIFI, mais elles restent encore bien en dessous des appareils dédiés. Tp-Link nous le prouve une nouvelle fois avec l’Archer AX.

Mesure prise sur le réseau Wifi de la Freebox Delta

Mesure prise sur le réseau Wifi du répéteur Deco P9 de TP-Link

Mesure prise sur le réseau Wifi du TP-Link Archer AX 11000

Tarif et disponibilité

Le routeur TP-Link Archer AX11000 est disponible à partir de 421€ sur Amazon, un tarif qui peut sembler excessif mais qui nous semble largement justifié par la qualité du produit et de ses performances.

Conclusion

Malgré un tarif supérieur à 400€ le TP-Link Archer AX 11000 est un routeur que nous vous recommandons. Ses performances sont excellentes et la prise en main à la portée de tous. L’installation et le paramétrage sont rapides et intuitifs. Seul petit inconvénient, avec ses 8 antennes et son design imposant il sera difficile à intégrer dans votre intérieur, sauf si vous disposez d’une pièce gaming dédiée ou alors il sera complètement dans son élément…

Article rédigé par Alexia Domoina et Alexandre

