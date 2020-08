Tapo C200 : nous avons testé la caméra de surveillance WiFi Tp-Link avec alarme et vision nocturne integrée

Les cameras de surveillance sont une excellente alternative au système d’alarme coûteux, et compliqué à installer. Les derniers modèles intègrent toutes les dernières technologies nécessaires pour réaliser soi-même un système de surveillance complet pour quelques dizaines d’euros.

Aujourd’hui nous allons vous présenter et tester pour vous la caméra Tapo C200. Un appareil distribué par TP-Link, le constructeur de matériels chinois qui s’est forgé une belle réputation avec ses dispositifs réseaux.

Ce n’est pas la première caméra que nous avons l’occasion de tester et il faut reconnaître que les modèles que nous avons eu entre les mains étaient loin d’être parfait. Que ce soit pour l’installation, la configuration ou les performances. Est-ce que la Tapo C200 réussira à sortir du lot de ce marché aujourd’hui très concurrentiel ? La réponse tout de suite avec notre test complet.

Déballage et Design.

La caméra Tapo C200 est livrée dans une petite boite blanche et bleu. Nous retrouvons à l’intérieur la fameuse caméra, ainsi qu’un cordon d’alimentation. Le design arrondi digne d’une production Pixar est un régal pour les yeux. Tp-Link réalise pour le moment un sans-faute pour l’esthétique de son produit.

Installation

Pour installer la caméra Tapo C200 vous aurez deux options. La première consiste à la poser tout simplement sur un meuble. La deuxième solution est de fixer le plateau de fixation à l’aide des deux visses fournis avec la caméra.

Configuration

La configuration de la caméra est un véritable jeu d’enfant. Tp-Link a développé sa propre application disponible sur Android et iOS. L’application TAPO permet de piloter les 4 modèles de caméra ainsi que les ampoules et prises connectées de la marque. Il suffit de sélectionner le bon modèle et de suivre les instructions afin de l’appairer au Wifi de votre domicile ou de votre bureau (en Wifi 2.4GHz uniquement). La caméra est reconnue en quelques secondes seulement. Grace à l’application Tapo vous pourrez visionner en direct le flux de votre caméra mais pas seulement. Elle intègre également de nombreuses autres options très interessantes.

Mode de détection

Grace à cette fonctionnalité vous pouvez basculer du mode « Maison » au mode « Absence » avec une simple pression. Chacun des deux modes est configurable en maintenant une pression prolongée sur le menu correspondant.

Paramétrage de la caméra

Chaque caméra (nous en avons installé deux pour réaliser ce test) peut être configurée indépendamment. La Tapo C200 dispose d’une alarme ainsi qu’un slot pour ajouter une carte mémoire de stockage (128GB maxi, soit un enregistrement continu de 16 jours). Un mode confidentiel permet également de fermer physiquement l’optique de la caméra afin de respecter l’intimité des résidents. Celle-ci dispose également d’un mode audio bidirectionnel, une option très utile pour communiquer à distance avec un enfant en bas âge (si vous l’utiliser comme baby cam) ou un animal de compagnie.

Chaque caméra peut être renommée, et attribuée à un emplacement afin de faciliter l’installation d’un parc complet de dispositif (32 caméras maximum). L’image peut être inversée (utile si vous la fixée à l’envers) et la LED peut être désactivée si vous souhaitez la rendre un peu plus discrète. Un menu « réglage avancé » vous permet également de corriger la distorsion, d’afficher ou cacher les informations de l’image et de changer la fréquence lumineuse (Auto, 50Hz ou 60Hz)

Prise en main

La caméra capture une image en 1080P de très bonne qualité. Elle dispose également d’un mode « Vision Nocturne » infrarouge à 850 nm très efficace. La caméra est panoramique et inclinable à 320° en couverture horizontale et 114° en couverture verticale.

Lors de nos tests nous avons été confrontés à de nombreux faux positifs des détecteurs de mouvement des deux caméras (variation de lumière, poussière ou insectes). Une tentative de réglage à distance s’est soldée par un plantage complet d’une des deux caméras. Il est donc fortement conseiller de faire les modifications quand vous êtes encore à portée physiquement de la caméra, et connecté au même réseau Wifi. Bref, nous avons résolu ce problème en baissant la sensibilité au minimum.

Comme je vous le disais un peu plus haut, la caméra dispose de sa propre alarme, mais dans les faits celle-ci reste assez anecdotique tant le son est faiblard. Mais pour sa défense, ce n’est pas non plus son role premier.

Pour ceux qui dispose d’un NAS, la caméra est totalement compatible avec l’application Surveillance Station des NAS Synology. Ce qui permet de l’intégrer dans un environnement domotique complet. D’ailleurs, la caméra Tp-Link : Tapo C200 est compatible avec les assistants vocaux Google Home ou encore Amazon Alexa.

Conclusion :

Malgré quelques défauts et une interface perfectible la caméra Tp-Link : Tapo C200 est un excellent produit, disposant de nombreuses fonctionnalités très utiles. Celle-ci est disponible pour seulement une trentaine d’euros. Avec seulement deux ou trois caméras, vous disposerez d’une installation de surveillance rassurante pendant vos absences, le tout pour moins de 100€.

