Archer AX6000 : nous avons testé le modem routeur Wifi haut de gamme de Tp-Link

Il y a quelques mois, on vous avait parlé du routeur gaming TP-Link Archer AX 11000. Eh bien, il ne s’agit pas du seul routeur WiFi que la marque a à vous proposer : il y a aussi l’Archer AX6000 qui fait partie de la nouvelle génération de routeur WiFi 6 de la marque TP-Link.

L’Archer AX6000 de TP-Link est un routeur WiFi haut de gamme qui attire immédiatement le regard avec ses 8 antennes dressées et son look très futuriste. Les antennes ne sont bien évidemment pas là que pour faire du jolie, car elles ont été spécialement pensées pour offrir un signal WiFi ultra-puissant.

Elles permettent ainsi au routeur d’offrir une large et excellente couverture WiFi, même dans les environnements les plus difficiles (un appartement avec des murs et des arches épaisses et en brique par exemple). A cela s’ajoutent de nombreuses autres options et fonctionnalités qui, sur papier, font du TP-Link Archer AX6000 le routeur WiFi 6 idéal ! Mais est-ce vraiment le cas ? Nous avons décidé de tester l’appareil pour en avoir le cœur net.

Déballage et Design

Le routeur est livré avec une notice de démarrage rapide ainsi qu’un petit cordon RJ45 pour le connecter à votre box. Il est également livré avec son bloc d’alimentation. Contrairement à l’Archer AX 11000 les antennes sont déjà montées sur le routeur. Le design est relativement sobre mais les matériaux semblent robustes et de bonne qualité.

Installation

L’installation est très aisée, comme pour l’Archer AX 11000 vous aurez besoin de l’application dédiée Tp-Link Tether disponible sur Android et iOS. Il suffit ensuite de s’identifier avec votre compte Tp-Link (ou d’en créer un si vous n’en avez pas). L’application vous guidera étape par étape pour le paramétrage et pour la mise en route du routeur. L’application est intuitive et très simple à utiliser. Le routeur est équipé de 9 ports RJ45 dont un dédié (en bleu sur la photo) à la connectivité internet (pour la box).

Une connectivité large et rapide

Pour ceux qui ne le savent pas, le WiFi 6 est un standard WiFi haute efficacité de nouvelle génération qui est 4 fois plus performant que le WiFi 5. La connectivité est également trois fois plus rapide, tandis que la couverture offerte est largement plus étendue.

Eh bien l’Archer AX6000 peut se vanter d’être le tout premier routeur WiFi de la marque TP-Link à intégrer cette nouvelle technologie. A cela s’ajoutent un processeur quadricœur à 1,8 GHz et deux coprocesseurs qui éliminent non seulement la latence, mais permettent aussi au routeur d’offrir des performances stables. Avec tout ça, l’Archer AX6000 de TP-Link promet ainsi une connectivité non seulement rapide, mais également d’une grande efficacité.

Vous pourrez vous y mettre à plusieurs, cela ne devrait rien changer quant à la qualité de connexion offert par le routeur gaming. Nous avons réalisé plusieurs tests de débits et il faut avouer que les résultats sont bluffants, le routeur se hisse d’ailleurs en première position de tous nos tests. Avec un OnePlus 8 Pro nous obtenons plus de 650 Mb/s en téléchargement et 440 en téléversement. Rien à dire, le routeur envoie du lourd en WIFI.

Connexion intelligente et sécurité assurée

Le routeur TP-Link Archer AX6000 propose un système de smart connexion grâce à 2 fonctionnalités pratiques : vous pourrez ainsi compter sur le « Band Steering » pour vous diriger vers la bande la moins encombrée, mais aussi sur le « Airtime Fairness » pour optimiser l’utilisation du temps.

Le routeur embarque aussi un système de sécurité intégré, le « TP-Link HomeCareTM » grâce à qui l’ensemble du réseau profite d’un service anti-malware complet signé Trend MicroTM, avec un antivirus, le contrôle parental ou encore la Qualité de Service (QoS).

Coté logiciel

Au niveau du software le panneau de contrôle WEB dispose de 3 onglets. Un onglet de « configuration rapide » pour les plus néophytes, un onglet pour la configuration « basique » et enfin un onglet de configuration avancée. Comme vous pouvez le voir sur le screen ci-dessous les options sont très nombreuses et complètes.

Conclusion

Le routeur Archer AX6000 est un excellent routeur. L’installation est rapide et relativement simple. Les performances sont excellentes que ce soit au niveau du débit ou de la couverture. Pour le prix, celui est actuellement disponible à 280€ sur Amazon. Le tarif peut sembler excessif mais il est largement justifié par les performances et la qualité de l’appareil.

TP-Link Archer AX6000 Routeur WiFi 6 - 802.11ax, WiFi bi-bande, Port WAN 2,5G, 8 ports LAN gigabits, Processeur quadricœur à 1,8 GHz, ports USB 3.0, Idéal pour jeux Xbox/PS4/Steam & 4K/8K Streaming Vitesse fulgurante - Le débit Wi-Fi 6 bi-bande optimisée par 1024QAM permet d'atteindre 5952 Mbps: 4804 Mbps (5 Ghz) et 1148 Mbps (2, 4 Ghz) Meilleure Vente n° 1

Article rédigé par Alexia Domoina et Alexandre

Très performant ! Design Installation et prise en main Performance Fonctionnalités Rapport Qualité / Prix Très performant ! Le routeur Archer AX6000 est un excellent routeur. L'installation est rapide et relativement simple. Les performances sont excellentes que ce soit au niveau du débit ou de la couverture. Pour le prix, celui est actuellement disponible à 280€ sur Amazon. Le tarif peut sembler excessif mais il est largement justifié par les performances et la qualité de l'appareil. User Rating: 4.55 ( 1 votes)