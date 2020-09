Le Oneplus 8 Pro est élu meilleur smartphone 2020 par l’EISA

Le OnePlus 8 Pro a reçu il y a quelques jours l’award du meilleur smartphone de l’année 2020. Un prix remis par la prestigieuse European Imaging and Sound Association (EISA), une association de magazines européens.

Le smartphone le plus performant de l’année, voilà un titre auquel peut prétendre le tout récent OnePlus 8 Pro. Doté des toutes dernières innovations, comme le modem 5G, il possède également un design un peu plus travaillé. Il est beaucoup plus fin que son prédécesseur le OnePlus 7T Pro. Par ailleurs, ce nouveau modèle bénéficie d’une amélioration sur presque tous ses aspects, notamment en termes d’autonomie et de capacité de charge. Bien évidemment, certains points restent encore à améliorer, dont le prix.

Élu meilleur smartphone 2020-2021 par l’EISA

Dans son rapport, le groupe d’expert a fait les éloges du Oneplus 8 Pro sur de nombreux points. En effet, l’organisme a mis en avant les multiples performances techniques de l’appareil comme son écran 120 Hz de 6,78 pouces (avec une résolution QHD), son châssis certifié IP68 ou encore l’intégration du dernier chipset Snapdragon 865 de Qualcomm (pris en charge par 8 Go ou 12 Go de RAM). L’association met également en avant la technologie de recharge sans fil « Warp Charge 30 Wireless », qui permet de recharger la moitié de la batterie (de 4510 mAh) en seulement 30 minutes, soit presque aussi rapidement que le chargeur filaire… Une belle performance technique !

Un écran plus large que celui du OnePlus 8 classique

D’habitude les déclinaisons « Pro » des smartphones se contentent de rajouter juste quelques options. OnePlus rompt avec cette pratique en proposant un modèle largement plus abouti que son frère le OnePlus 8. Ainsi, on remarque, dès le premier regard, des différences notables entre les deux.

L’OnePlus Pro dispose d’un écran large de 6,78 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une définition par défaut en FHD+. Il est possible de passer dans ce cas en QHD+ avec une résolution de 3168 x 1440 pixels. Cela donne un rendu plus fluide quand on visionne une vidéo ou défile le menu. Niveau affichage, il vient ainsi concurrencer les séries S20 de Samsung. En outre, le OnePlus 8 Pro compte aussi un dispositif de reconnaissance faciale et d’empreinte digitale.

Le seul bémol concerne l‘appareil photo qui peine à convaincre, malgré ses 4 capteurs dorsaux. Pour son capteur principal, ce OnePlus 8 Pro emprunte la technologie Sony IMX689, déjà utilisée sur le OnePlus 7 avec une résolution de 48 MP.

Batterie endurante et à charge rapide

Il y a tout de même un petit inconvénient avec cette fréquence de 120 Hz. Cela va réduire considérablement l’autonomie de l’appareil. Néanmoins, le fabricant chinois a pensé à tout. Il veut compenser la voracité en énergie de son modèle en l’équipant d’une batterie lithium ayant une capacité de 4510 mAh, contre 4300 mAh pour le OnePlus 8. De plus, il est compatible avec un chargeur rapide de 30 watts. En outre, si on utilise le smartphone à plein régime, une charge pleine durera au moins deux jours.

L’un des meilleurs atouts de cette version pro, par rapport au OnePlus 8 classique, reste sans doute son mode recharge sans fil et sa résistance à l’eau (certification IP68). Avec le « Warp 30 Wireless », ce smartphone atteint 50 % de charge en une demi-heure à peine. Il faudra attendre une heure et trente minutes néanmoins pour que la batterie soit pleine à 100 %.

