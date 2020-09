Une montre connectée OnePlus Watch avant la fin de l’année ?

Connue principalement pour ses smartphones, OnePlus rêve depuis longtemps d’avoir son propre écosystème. La société veut effectivement diversifier ses produits afin de répondre à nos différents besoins. Ajouter une montre connectée à son catalogue serait déjà un bon début pour remplir cette ambition.

Justement, nous apprenons aujourd’hui par le biais d’Android Central qu’une mystérieuse smartwatch OnePlus vient de recevoir sa certification auprès de l’Infocomm Media Development Authority (IMDA), c’est-à-dire l’équivalent indonésien de la Federal Communications Commission (FCC).

Généralement, quand un produit passe chez un organisme de certification, c’est parce qu’il s’apprête à être commercialisé. Nous pouvons en conséquence nous attendre à ce que cette première montre connectée de OnePlus soit lancée au cours des prochains mois, voire des prochaines semaines.

OnePlus Watch, la première tocante intelligente du constructeur ?

Si l’on en croit le document mis en ligne par l’IMDA, cette montre connectée de OnePlus se nomme OnePlus Watch. Un nom qui parait sobre, mais plutôt révélateur. En effet, il indique que nous avons bien affaire à une smartwatch et non à un autre type de gadget connecté. On sait aussi que l’accessoire porte le numéro de modèle W301GB.

Malheureusement, ce sont les seules informations clés inscrites dans le document de certification. Nous ignorons du coup les caractéristiques techniques. Mais comme l’avance Android Central, il se pourrait que la OnePlus Watch hérite de la configuration ainsi que du design de la montre connectée d’OPPO. Appartenant au même groupe, à savoir BBK Electronics, les deux entreprises sont connues pour le rapprochement entre leurs produits. Ainsi, le OnePlus 8 Pro partage la plupart de ses composants avec l’Oppo Find X2 Pro.

Une montre connectée à moins de 250 dollars ?

Au cas où vous ne le sauriez pas encore, l’Oppo Watch est dotée d’un écran AMOLED rectangulaire de 1,91 pouce protégé par un verre Corning Gorilla Glass 3. Elle est propulsée par un processeur Snapdragon 3100 associé à 1 Go de RAM et à 8 Go de stockage. Le volet logiciel est couvert par Wear OS, alors que l’alimentation est fournie par une batterie de 430 mAh. L’Oppo Watch coûte 14 990 roupies en Inde, soit environ 205 dollars. Pour la raison évoquée ci-haut, il est donc possible que la OnePlus Watch arbore ces spécifications ainsi qu’un prix qui avoisine celui de la montre connectée d’Oppo.

Photo de couverture Proxima Studio / Shutterstock

