Le OnePlus 9 aurait droit une charge filaire et sans fil ultra rapide !

Le OnePlus 9 n’est pas encore officiel, mais il fait déjà couler beaucoup d’encre. Selon les rumeurs, OnePlus aurait l’intention de le lancer dans le courant du mois de mars 2021. Depuis un certain temps, les rumeurs et les fuites se font de plus en plus intenses. Récemment encore, de soi-disant rendus d’un prototype ont même fait surface. Et comme si cela ne suffisait pas, Pocket Now affirme maintenant avoir trouvé des détails concernant le volet alimentation.

Une charge rapide filaire de 65 W pour le OnePlus 9 ?

Parmi ces informations que nos confrères de Pocket Now ont repérées, il est possible de citer le fait que le OnePlus 9 devrait être compatible avec la charge rapide filaire de 65 W. La capacité de sa batterie serait quant à elle de 4500 mAh. Cette puissance de charge permettrait de recharger complètement l’accumulateur en à peine 40 minutes.

Toujours sur l’aspect de l’alimentation, on sait que le prochain flagship de la firme chinoise devrait bénéficier d’une technologie de charge sans fil accusant une puissance de 30 W. Il convient de noter que cette fonctionnalité n’est disponible ni sur le OnePlus 8 ni sur le OnePlus 8T. Le OnePlus 9 devrait donc emboiter le pas au OnePlus 8 Pro dans ce domaine.

Un smartphone capable de recharger d’autres gadgets portables ?

Cerise sur le gâteau, le OnePlus 9 prendrait en charge la charge inversée. Si cette information est avérée, on pourra alors l’utiliser pour recharger un autre appareil tel qu’un smartphone ou une montre connectée, pour ne mentionner que ces exemples. Pour le reste, les rumeurs avancent la présence d’un écran plat Full HD+ de type OLED. Accusant une diagonale de 6,55 pouces, celui-ci aurait un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Un processeur Snapdragon 888 et 8 Go de mémoire vive

Côté processeur, il serait question d’un Snapdragon 888 épaulé par 8 Go de mémoire vive. On ignore la capacité du stockage interne, mais il se murmure depuis un certain temps sur le web que le OnePlus 9 serait équipé d’une caméra selfie logée dans un poinçon. Ce dernier se trouverait dans le coin supérieur gauche de la dalle.

Peu d’informations sur l’APN

La configuration de l’appareil photo demeure floue, et ce, bien que certaines sources suggèrent la présence de deux capteurs de 48 mégapixels. En effet, il existe aussi une autre piste indiquant que la bête utilisera un capteur Leica. Son module photo dorsal se composerait à cet effet d’une caméra principale de 50 mégapixels, d’un capteur grand-angle de 20 mégapixels et d’un téléobjectif de 12 mégapixels. Bien évidemment, ces informations sont à prendre avec des pincettes !

