Astronautique : le Japon veut construire un « Astroport » très futuriste

Quitter la Terre pour s’envoler vers d’autres contrées encore inconnues ? C’est un peu la quête du graal des futures années ! Alors que les Etats-Unis semblent déjà prêts à envoyer des touristes sur la Lune ou sur Mars, c’est au tour du Japon d’annoncer les grands travaux de son « astroport ».

Les travaux devraient commencer en 2021 afin de parer à toute éventualité de voyage autour de la Terre… Destination Planète Mars ou Lune, le projet présenté par Spaceport Japon est pour le moins impressionnant ! Vous ne pourrez pas encore programmer vos prochaines vacances en terre lunaire, mais tout sera fin prêt.

Même si le premier départ des touristes de l’espace initialement prévu en 2020 semble compromis, le tourisme spatial est l’un des enjeux des années à venir. Au Japon, le cabinet Noiz Architects vient de présenter son projet de structure flottante situé à l’extrémité d’un pont autoroutier.

A l’arrivée sur le Spaceport, on retrouve un aéroport et une gare. Deux étages attendront les voyageurs de l’espace, un pour les arrivées, l’autre pour les départs. Il est également prévu un centre commercial, des hôtels et un centre de recherche spatial.

Le tourisme spatial

Il est également prévu de grandes tours pour que les badauds puissent admirer les départs et arrivées des vols en provenance de Mars ou de la Lune. Dans un futur plus lointain, le spatioport deviendra une petite ville avec musées, commerces, écoles, et habitations évidemment.

Il ne reste plus au Japon qu’à défendre le projet et trouver les financements pour ces travaux pharaoniques. Un départ imminent pour la Lune ? C’est quand même encore très lointain, mais ça arrivera c’est sûr !