Virgin Orbit a envoyé des satellites dans l’espace avec une fusée larguée depuis un avion en vol

La société Virgin Orbit fondée par l’entrepreneur milliardaire Richard Branson a réussi à envoyer pour la première fois une fusée dans l’espace. Largué depuis un Boeing 747 à une altitude de 35 000 pieds, le lanceur transportait 10 nano-satellites construits par des universités américaines avec le concours de la NASA.

Effectivement, dans le cadre de ce premier lancement commercial réussi, Virgin Orbit a conclu un accord avec l’agence spatiale américaine. Alors que l’entreprise a passé des années à développer sa méthode de lancement de fusées aéroportées, désormais, celle-ci est donc totalement opérationnelle. Cela ouvre bien évidemment la voie à une nouvelle technique de mise en orbite de satellites.

Ce n’est pas la première fois que Virgin Orbit tente d’envoyer une fusée dans l’espace. En fait, le lancement réussi qui s’est tenu dimanche dernier fait suite à une tentative ratée en mai 2020. À cette époque, les choses ne sont pas déroulées comme prévu. Le Boeing 747 surnommé « Cosmic Girl » avait atteint l’altitude de lancement sans encombre. La fusée s’est détachée correctement et le processus de mise en feu s’est bien déroulé. Cependant, un problème dans la conduite de carburant oxygène liquide a empêché le lanceur d’atteindre l’orbite.

Today's sequence of events for #LaunchDemo2 went exactly to plan, from safe execution of our ground ops all the way through successful full duration burns on both engines. To say we're thrilled would be a massive understatement, but 240 characters couldn't do it justice anyway. pic.twitter.com/ZKpoi7hkGN

— Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) January 18, 2021